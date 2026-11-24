Lech Walesa propune un alt președinte american pentru Premiul Nobel pentru Pace. Nu este vorba despre Donald Trump

3 minute de citit Publicat la 09:17 24 Noi 2026 Modificat la 09:17 24 Noi 2026

Au trecut mai bine de patru decenii de când Lech Walesa a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru că a condus campania sindicatului polonez Solidaritatea. FOTO: Hepta

Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei și laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1983, consideră că Bill Clinton ar fi meritat aceeași distincție pentru sprijinul acordat extinderii NATO spre est, în anii 1990. El susține că decizia fostului președinte american a permis Poloniei să își protejeze victoria obținută odată cu prăbușirea regimului comunist și să nu ajungă în situația Ucrainei, potrivit The Guardian.

Au trecut mai bine de patru decenii de când Lech Walesa a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru că a condus campania sindicatului polonez Solidaritatea pentru drepturile muncitorilor, în ciuda represiunii dure exercitate de conducătorii comuniști ai țării.

Însă Walesa, primul președinte al Poloniei ales democratic după căderea comunismului, avea o opinie foarte clară despre președintele american care ar fi meritat să primească acest premiu.

Un fost ocupant al Casei Albe, ales de două ori, afectat de numeroase scandaluri și ajuns acum la vârsta de 80 de ani, ar fi fost un laureat demn de această distincție, a declarat Walesa, laureatul din 1983, în fața publicului din Washington, în ultima etapă a unui turneu de conferințe de 27 de întâlniri în Statele Unite.

Liderul la care se referea nu era însă Donald Trump, a cărui dorință de a obține premiul a devenit o adevărată obsesie de lungă durată și care a numit recent Norvegia, țara în care se află Comitetul Nobel responsabil de desemnarea laureaților, „o țară de rahat”, acuzând-o că îi ignoră pretențiile la această distincție.

În schimb, Walesa a spus că premiul ar fi trebuit să îi fie acordat lui Bill Clinton pentru că a aprobat, în anii 1990, extinderea spre est a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), prin includerea unor foste țări comuniste, precum Polonia.

Vorbind la Facultatea de Servicii Internaționale a Universității Americane, un loc în care au mai susținut discursuri doi foști președinți laureați ai premiului, Jimmy Carter și Barack Obama, Walesa a declarat:

„Aveam în minte doar două obiective: să pun capăt comunismului și să ne eliberăm de sovietici.

„Am câștigat bătălia împotriva comuniștilor cu ajutorul Solidarității”, și-a amintit el în fața unui public format în mare parte din cadre universitare în vârstă și studenți. „Dar războiul a fost câștigat de președintele vostru, Clinton. Dacă nu ne-ar fi dat undă verde să aderăm la NATO, am fi pierdut totul și am fi ajuns astăzi în situația Ucrainei.”

Contribuția lui Clinton, a adăugat Walesa, a permis Poloniei să „își protejeze victoria”, obținută în urma prăbușirii, în 1989, a regimurilor comuniste din țările Europei de Est care fuseseră aliate Moscovei.

Ce spune Lech Walesa despre ultimul lider sovietic

Mihail Gorbaciov, liderul sovietic de la acea vreme, a primit premiul în anul următor pentru contribuția sa la prăbușirea acestor regimuri și, implicit, la încheierea Războiului Rece. Walesa a spus însă că Gorbaciov a primit distincția „pentru că a pierdut”. Gorbaciov a demisionat din funcția de președinte al Uniunii Sovietice la 25 decembrie 1991, iar Uniunea Sovietică s-a dizolvat oficial în ziua următoare.

„De fapt, Clinton a fost câștigătorul și ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace pentru asta. Eu am primit Premiul Nobel pentru că am câștigat, Gorbaciov l-a primit pentru că a pierdut, iar Clinton nu a primit niciun premiu, așa că puteți vedea cât de nedreaptă este lumea.”

Într-un discurs de o oră, Walesa nu l-a menționat pe Trump, dar a glumit că ar fi rămas în Statele Unite și ar fi „creat o Solidaritate americană” dacă alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din această lună ar fi menținut puterea actualului președinte american. În schimb, alegătorii au respins categoric aliații republicani ai lui Trump.

El a îndemnat Statele Unite să își reafirme rolul de lider global în promovarea democrației.

„Statele Unite au atât capacitatea, cât și responsabilitatea de a fi liderul lumii”, a spus el, vorbind în poloneză prin intermediul unui traducător. „Trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru lume și pentru diferitele pericole cu care aceasta se confruntă.

„Tot ce trebuie să facă Statele Unite este să încurajeze și să sugereze soluții. Apoi, decizia le aparține țărilor lumii. Dar cineva trebuie să preia conducerea. Dacă Statele Unite și-ar fi asumat responsabilitățile și ar fi condus, țara voastră nu ar avea astăzi atât de multe probleme.”

„Am tras anumite concluzii”, a spus el. „Toată lumea urăște comunismul. Urăsc Uniunea Sovietică. Așa că eu, la 10 ani, mi-am spus că voi face tot ce îmi stă în putere pentru a-i răsturna pe comuniști.”