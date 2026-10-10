Prima reacţie a lui Trump după ce a ratat şi în acest an Premiul Nobel pentru Pace. E furios şi ameninţă: "Norvegia, nu vom uita"

Președintele amerian Donald Trump. Sursa foto: Kayla Bartkowski/ Getty Images

Preşedintele american Donald Trump s-a plâns vineri că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace înn 2026, an în care a declanșat un război cu Iranul. În cadrul unui eveniment care trebuia să fie un miting electoral pentru alți candidați republicani, desfășurat la Syracuse, președintele SUA a dedicat o parte însemnată a discursului său exprimării nemulțumirilor față de Comitetul Nobel, notează The Guardian. Premiul Nobel pentru Pace 2026 i-a revenit fostei judecătoare la Curtea Penală Internațională (CPI), Navanethem „Navi” Pillay.

"Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Iar aceasta este o pată de neșters pe obrazul Norvegiei și al celor care au luat o decizie atât de rușinoasă și jenantă”, a spus Trump.

Spune că premiul Nobel a fost discreditat

„Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat definitiv de o mână de ideologi radicali, care sunt antidemocratici și, în realitate, dușmani ai civilizației”, a continuat Trump. „Nu vom uita, Norvegia, că nu ați acordat acest premiu.”

De asemenea, Trump a enumerat o serie de conflicte pe care susține că le-a soluționat, unele dintre ele nefiind, de fapt, războaie, iar altele nefiind încă rezolvate, înainte de a adăuga: „Urmează să soluționez sau să câștig încă două: cel cu Iranul și cel dintre Rusia și Ucraina.”

Susţine că n-a auzit nimeni de Navanethem „Navi” Pillay

Trump a afirmat că va pune capăt ambelor conflicte „rapid”.

„Știți ceva”, a adăugat el pe un ton sumbru, „Iranul va trebui să acționeze foarte rapid, într-un fel sau altul: fie ne oferă totul, fie încetează să mai existe.”

„În plus, am împiedicat Iranul să obțină o armă nucleară și să arunce în aer întregul Orient Mijlociu, și, în cele din urmă, zone mult mai îndepărtate, inclusiv Europa și poate chiar SUA. Am salvat mai multe vieți decât oricine altcineva din istorie”, a susținut Trump, în ciuda faptului că agențiile de informații americane raportaseră Congresului, în 2025, că Iranul își suspendase, de fapt, eforturile de a obține arme nucleare încă din 2003.

"În ciuda tuturor acestor lucruri și a acestor realizări incredibile, Premiul Nobel a fost acordat astăzi unei persoane cu vederi liberale care lucrează la Națiunile Unite și despre care nu a auzit nimeni niciodată”, a spus Trump referindu-se la Navi Pillay, fostul înalt oficial ONU pentru drepturile omului din Africa de Sud, care a condus comisia ONU ce a concluzionat că Israelul se face vinovat de genocid în Gaza.