Surpriză pentru Trump: Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace este Navanethem “Navi” Pillay, fostă judecătoare la CPI

Navanethem Navi Pillay, juristă şi apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2026. Foto: Nobel Prize/Facebook.com

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat, în acest an, fostei judecătoare la Curtea Penală Internațională (CPI), Navanethem “Navi” Pillay, pentru „eforturile ei de a promova pacea și dreptul internațional”, a anunțat joi Comitetul Nobel norvegian. În anunț, membrii Comitetului au atras atenția că au ales să îi acorde acest premiu juristei pentru a reaminti lumii că statul de drept „reprezintă fundamentul sistemului pe care l-am creat pentru a asigura pacea și a soluționa conflictele pe cale pașnică”.

Navanethem Navi Pillay este juristă şi apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud.

„Navi Pillay este una dintre marile apărătoare ale principiilor dreptului internațional din epoca noastră. Cariera sa remarcabilă ne reamintește cât de important este să sprijinim, să consolidăm și să extindem aplicarea statului de drept la nivel global. Angajamentul lui Navi Pillay față de justiție și demnitatea umană reprezintă o sursă de speranță și inspirație pentru toți cei care își doresc să contribuie la construirea unei lumi mai pașnice”, a transmis Comitetul Nobel.

Președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, a spus că deocamdată nu au reușit să o contacteze pe Navi Pillay ca să o notifice că a câștigat,

„Din păcate, nu am reușit să o contactăm pe Navi Pillay, din câte știu. Așa că mesajul meu pentru ea este: dacă vedeți un număr norvegian pe telefon, vă rog să răspundeți. Mi-ar plăcea să vorbim cât mai curând”, a spus el.

Comitetul Nobel norvegian a transmis că a ales să îi acorde juristei sud-africane acest premiu pentru a reaminti lumii că statul de drept „reprezintă fundamentul sistemului pe care l-am creat pentru a asigura pacea și a soluționa conflictele pe cale pașnică”.

„Pacea presupune dreptate”, a atras atenția Comitetul.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2026 îi revine unei persoane care, printr-un curaj și o integritate excepționale, a deschis calea către o ordine juridică globală mai cuprinzătoare. Laureata din acest an a avut un rol esențial în asigurarea urmăririi penale a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului”, a transmis Comitetul.



Navi Pillay a fost judecătoare în cadrul unora dintre cele mai importante instanțe de drept internațional din lume, inclusiv Curtea Penală Internațională, Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și Curtea Internațională de Justiție. De asemenea, a ocupat funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în perioada 2008–2014.

Cine este Navi Pillay

Născută într-o familie de origine tamilă indiană, în perioada apartheidului, la Durban, în Africa de Sud, Pillay și-a început cariera ca avocată. Ea este „o deschizătoare de drumuri în domeniul juridic, înfruntând discriminarea structurală profundă, segregarea și excluziunea”

„De la activitatea sa timpurie, când i-a apărat pe Nelson Mandela și pe alți opozanți ai apartheidului, până la activitatea sa ca judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale epocii noastre, un fir comun străbate întreaga sa carieră.

Laureata din acest an a extins semnificativ sfera de aplicare și impactul dreptului internațional. A fost judecătoare la Înalta Curte din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională.

A ocupat funcția de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și, până de curând, a prezidat Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat. În prezent, Navi Pillay este judecătoare la Curtea Internațională de Justiție în procesul în care Myanmar este acuzat de genocid.

În cadrul unor procese internaționale istorice, ea a demonstrat că măsurile juridice pot contribui la prevenirea actelor de război și a violenței. Navi Pillay a contribuit, de asemenea, la consolidarea instituțiilor dreptului internațional. Independența, expertiza și fermitatea sa au transformat-o într-una dintre cele mai respectate juriste internaționale ale epocii noastre”, a transmis Comitetul Nobel.

Navi Pillay a tras la răspundere state şi lideri naţionali şi a adus speranţă victimelor violenţei şi conflictelor.

În toate funcţiile pe care le-a deţinut, ea a subliniat responsabilitatea indivizilor şi a statelor de a respecta statul de drept, a mai transmis sursa citată.

„Influența sa a fost semnificativă atunci când Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda a stabilit că violul și violența sexuală pot constitui crime împotriva umanității, precum și acte de genocid. În același proces, doamna Pillay a avut un rol esențial într-o altă premieră juridică: pentru prima dată, un inculpat a fost acuzat de incitare la genocid exclusiv pe baza răspândirii propagandei.

Navi Pillay este una dintre marile apărătoare ale principiilor dreptului internațional din epoca noastră. Cariera sa remarcabilă ne reamintește cât de important este să sprijinim, să consolidăm și să extindem aplicarea statului de drept la nivel global. Angajamentul lui Navi Pillay față de justiție și demnitatea umană reprezintă o sursă de speranță și inspirație pentru toți cei care își doresc să contribuie la construirea unei lumi mai pașnice”, a mai transmis Comitetul.

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