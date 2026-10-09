„Dacă aplaudaţi puţin mai tare, s-ar putea să îl împart cu Trump”. Câștigătoarea Nobelului pentru Pace l-a ironizat pe președintele SUA

Gluma făcută de Pillay vine în contextul în care este notorie dorinţa preşedintelui american de a câştiga acest premiu. Foto: Profimedia Images

Jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay a glumit, vineri, pe seama președintelui american, după ce a fost informată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Ea se afla la un summit de drept internațional când i s-a dat vestea, moment în care oamenii prezenți au erupt în aplauze furtunoase. Fosta judecătoare la CPI a spus apoi: „Dacă aplaudaţi puţin mai tare, s-ar putea să împart premiul cu Trump”, relatează Agerpres.

„Dar, ca avocat şi judecător, tot vreau să verific” că este adevărat, a adăugat Navi Pillay, râzând, referindu-se la faptul că i s-a acordat premiul Nobel.

Amazing moment. Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize. We are all so thrilled! This is her first reactions upon hearing the news: https://t.co/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

Reacţia a fost surprinsă de secretarul general al Amnesty International, Agnes Callamard, la Nurnberg, unde se desfăşoară un summit de drept internaţional, şi a fost postată pe reţeaua socială X.

„Vă mulțumesc foarte mult. Dacă aplaudaţi puţin mai tare, s-ar putea să împart premiul cu Trump. Nu știam...așa că întrebarea mea e: e adevărat? Nu e păcăleală?”, a spus ea, după ce aplauzele s-au oprit și i s-a cerut să țină un discurs.

„Am crezut că e o glumă”, a adăugat ea, moment în care i s-a transmis că informația a fost transmisă pe canale oficiale. „Cred că este foarte potrivit că mă aflu printre prietenii și colegi, toți apărători ai drepturilor omului”, a mai spus ea.



„Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să prezint raportul despre Gaza, în care descriu ceea ce se întâmplă acolo drept genocid. În reacțiile la acest raport am fost lăudată pentru curajul meu. Vă puteți imagina cât de surprinsă am fost. De ce să am nevoie de curaj ca să spun adevărul? Interpretezi legea, te uiți la toate faptele și este o decizie imparțială”, a mai declarat Navi Pillay.



Această juristă în vârstă de 85 de ani a prezidat comisia de anchetă independentă a ONU, care la final a prezentat un raport dur privind situația din Fâșia Gaza în care Israelul este de comiterea „unui genocid”.



Cariera sa a purtat-o, de asemenea, de la instanţele sud-africane, unde a apărat activişti antiapartheid şi a asigurat drepturi cruciale pentru deţinuţii politici, la Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda şi la Curtea Penală Internaţională (CPI).



Gluma făcută de Pillay vine în contextul în care este notorie dorinţa preşedintelui american de a câştiga acest premiu. Nu mai departe de această săptămână Trump a afirmat că ar trebui ca el să câştige Premiul Nobel pentru Pace.



„Am rezolvat opt conflicte şi am prevenit, poate, distrugerea totală a lumii, pentru că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Şi acesta este un lucru bun, un lucru foarte bun”, a afirmat Trump.