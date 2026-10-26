Trump numește Norvegia „o țară de rahat” și spune că nu vrea imigranți norvegieni în SUA, după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

1 minut de citit Publicat la 10:48 26 Oct 2026 Modificat la 10:48 26 Oct 2026

Trump a lansat un atac dur la adresa Norvegiei. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a jignit Norvegia, pe care a numit-o „o țară de rahat”, și a afirmat că imigranții norvegieni nu sunt bineveniți în SUA, deoarece Comitetul Nobel nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters.

Donald Trump a vorbit despre protestele violente din Franța, susținând că acestea au loc din cauza imigrației. El a continuat spunând că ar primi cu brațele deschise imigranți din unele țări, dar nu și din Norvegia. „Pentru că nu am primit Premiul Nobel... Așa că nu vreau pe nimeni din Norvegia”, a declarat președintele american.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui miting politic din Port Huron, Michigan, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare.

Ulterior, el a lansat un atac dur la adresa Norvegiei.

„Norvegia a devenit, de fapt, o ţară de rahat”, a spus Trump, folosind un termen pe care l-a aplicat anterior în cazul Haitiului, Libiei, Somaliei şi Yemenului.

De altfel, în urmă cu câteva săptămâni, președintele american a calificat faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace drept o „pată de neşters” asupra Norvegiei.

„Nu vom uita, Norvegia, că nu ați acordat acest premiu”, a mai adăugat acesta.

Cu toate acestea, în ciuda declarațiilor făcute de președintele american, norvegienii trăiesc însă mai bine decât americanii.

Norvegia se numără printre ţările cu cele mai mari venituri, măsurate în funcţie de PIB-ul pe cap de locuitor, conform datelor Fondului Monetar Internaţional.

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a înregistrat un profit record de 1,75 trilioane de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2026.