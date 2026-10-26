Trump afirmă că un acord comercial între SUA și Canada va fi încheiat rapid: „Sunt dispuşi să ne dea tot ce vrem”

Președintele SUA, Donald Trump, spune că va rezolva „rapid” această problemă. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, în cadrul unui miting în Michigan (nord), că un acord comercial cu Canada va fi încheiat "rapid", în condiţiile în care relaţiile comerciale dintre cele două ţări s-au tensionat puternic în ultimele luni, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"O să rezolvăm această problemă rapid, sunt dispuşi să ne dea tot ce vrem", a dat asigurări Trump în cadrul unui miting la Port Huron, în nordul statului, unde venise să susţină candidaţii republicani în vederea alegerilor de la mijlocul mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

El a justificat încă o dată tarifele vamale aplicate produselor canadiene, acuzând din nou Canada că "nu încetează să fure" Statele Unite.

Ottawa şi Washingtonul au văzut cum relaţiile lor comerciale s-au înrăutăţit la sfârşitul lunii august, după eşecul negocierilor dintre cele două ţări pentru a evita introducerea unei suprataxe de 20 de miliarde de dolari pe produsele canadiene, printre care cimentul, vinul sau crosele de hochei.

Guvernul canadian a replicat atunci prin tarife vamale pe o sumă echivalentă de importuri americane, provocând furia lui Donald Trump, care a răspuns cu noi taxe vamale, de până la 50% pentru anumite produse.

Vineri, Casa Albă a anunţat totuşi o modificare a listei de produse canadiene vizate de tarifele vamale de 50%, pentru a răspunde unei solicitări din partea senatoarei de Maine (nord), Susan Collins, aflată în sondaje la egalitate strânsă cu adversarul ei democrat.

O companie americană, specializată în importul de produse alimentare, a depus marţi o plângere împotriva acestor suprataxe, considerând că este vorba despre un "exces de putere care provoacă daune imediate companiilor americane, furnizorilor şi clienţilor lor".