Canada se apropie de UE după ce America lui Trump i-a declarat război comercial. Mark Carney va participa la „Starea Uniunii”, în PE

1 minut de citit Publicat la 15:37 26 Aug 2026 Modificat la 15:37 26 Aug 2026

Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, urmează să participe la cel mai important eveniment politic din calendarul Uniunii Europene – i se va alătura președintei Ursula von der Leyen la discursul privind Starea Uniunii, care va avea loc la Strasbourg pe 16 septembrie, relatează Politico. Apropierea Canadei de UE are loc în condițiile în care Donald Trump își continuă războiul comercial contra vecinului de la nord.

Un oficial de la Comisia Europeană, apropiat de Ursula von der Leyen, a confirmat că premierul canadian a acceptat invitația de a participa la evenimentul l care șefa Comisiei își va prezenta prioritățile pentru bloc.

„Înainte de vacanța de vară, președinta Comisiei Europene l-a invitat pe prim-ministrul Carney, ca o demonstrație puternică a apropierii UE de Canada, și pentru a semnala clar intenția și ambiția care există de ambele părți pentru consolidarea parteneriatului nostru”, a declarat oficialul citat.

„În aceste vremuri tulburi, consolidarea relațiilor noastre în lume este vitală”.

Carney va susține și un discurs în Parlamentul European, în ziua de după Starea Uniunii, pe 17 septembrie, a declarat un alt oficial familiarizat cu pregătirile.

Guvernul lui Carney a anunțat că renunță la negocierile cu administrația Trump pentru un nou acord comercial, la începutul acestei luni, iar ambele părți s-au acuzat reciproc că au impus noi condiții în ultima clipă.

Guvernul SUA a impus, apoi, tarife pe exporturile canadiene, fapt ce a determinat Canada să răspundă cu taxe pe oțelul și aluminiul americane.

Prim-ministrul canadian face eforturi pentru crearea unei alianțe a democrațiilor pentru comerț liber și urmărește o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană.