Dolly Parton, regina muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani

Dolly Parton a acceptat virtual premiul ACM Poet’s Award în cadrul galei ACM® Honors™, desfășurată la The Pinnacle pe 19 august 2026, în Nashville, Tennessee. Sursa foto: Getty Images

Cântăreaţa americană Dolly Parton, supranumită "regina muzicii country", a murit la vârsta de 80 de ani, transmite Reuters. Familia vedetei nu a precizat cauza decesului acesteia. În urmă cu aproape o săptămână, regretata artistă a acceptat virtual premiul ACM Poet’s Award, invocând probleme de sănătate recente, inclusiv amețeli și deshidratare, a notat publicaţia People. De-a lungul carierei, aceasta a câștigat 11 premii Grammy, a vândut peste 100 de milioane de discuri și a scris peste 3.000 de cântece.

Dolly Parton, una dintre cele mai mari cântărețe și compozitoare din muzica country, apreciată și pentru activitatea sa filantropică, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost anunțată pe social media de nepotul artistei, Brian Seaver.

"Eu mi-am imaginat greutatea acestui moment, dar nu am simțit-o cu adevărat până acum. Este o onoare, o onoare care este amestecată cu mândrie absolută și mare tristețe", a transmis nepotul cântăreţei Dolly Parton pe contul său de Instagram, potrivit The Guardian.

Miercurea trecută, Dolly Parton a primit virtual premiul ACM Poet’s Award, după ce a invocat probleme de sănătate recente, printre care amețeli și deshidratare. Cea de-a 19-a ediție a ACM Honors s-a desfășurat miercuri, 19 august 2026, la The Pinnacle, în Nashville, Tennessee.

"Eu şi familia mea am împărtăşit o viaţă întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel aţi făcut şi voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre", a declarat Brian Seaver, unul dintre nepoţii ei, într-un videoclip publicat pe contul de pe X al artistei americane, despre care se ştia că era bolnavă de ceva vreme.

Ulterior, acesta a adăugat că Dolly Parton "a deschis drumul pentru generaţii întregi de cântăreţi, cantautori, muzicieni şi visători proveniţi din toate mediile". Soţul ei, Carl Dean, pe care interpreta country l-a cunoscut la vârsta de 18 ani, a decedat anul trecut.

Dolly Parton a scris primul cântec la vârsta de 6 ani

Dolly Parton avea în jur de șase ani când a scris primul ei cântec: "Little Tiny Tasseltop", o odă dedicată păpușii sale din știulete de porumb, cu păr din mătase de porumb. Mama ei a păstrat-o cu mare grijă într-o cutie de pantofi, a mai relatat Reuters.

"Eu am iubit acea păpușică. Eu m-am exprimat pe mine și sentimentele mele prin scris – sunt sigură că ceea ce gândeam era: «Ei bine, Tasseltop trebuie să aibă un cântec despre ea.»", a scris Dolly Parton decenii mai târziu.

Celebra vedetă nu s-a oprit niciodată din a face muzică după acel moment. Îndrăgita cântăreață, compozitoare și actriță de muzică country, a cărei carismă, versuri pline de emoție și fler în afaceri au captivat imaginația publicului timp de aproape șase decenii, a murit marți, 25 august, a anunțat familia sa într-un comunicat.

Cântăreața din Munții Smoky din Tennessee era atât de talentată, încât a scris într-o singură zi două dintre cele mai cunoscute melodii ale secolului XX. Este vorba despre "Jolene" și "I Will Always Love You".

Dolly Parton s-a remarcat prin poveștile vii din cântecele sale, profunzimea emoțională și forța melodiilor, toate interpretate cu vocea sa inconfundabilă.

Dintr-un catalog care a ajuns să cuprindă sute de cântece, artista americană a avut un număr record de 25 de melodii pe primul loc în clasamentul country din SUA și 47 de albume în Top 10 country. A cucerit și clasamentele pop cu "9 to 5", care a ajuns pe primul loc în SUA în 1980.

În paralel cu muzica, Dolly Parton a avut și o carieră apreciată în actorie, primind de două ori nominalizări la Globurile de Aur pentru rolurile sale. De asemenea, programul său de alfabetizare, Imagination Library, a donat copiilor peste 150 de milioane de cărți.

Toate acestea au fost însoțite de stilul său spectaculos, ținutele cu pietre strălucitoare și coafurile voluminoase. Una dintre cele mai cunoscute replici ale sale despre propria înfățișare – "costă mulți bani să arăți atât de ieftin" – a devenit un exemplu al umorului caracteristic artistei.