O trupă celebră din România a anunțat că își oprește activitatea după 19 ani. Susține ultimul concert pe 11 noiembrie

The Mono Jacks a anunțat că își oprește activitatea după 19 ani FOTO: Facebook/ The Mono Jacks

The Mono Jacks, una dintre cele mai populare trupe românești, a anunțat că își oprește activitatea după 19 ani. Membrii trupei vor urca pe scenă pentru un ultim concert pe data de 11 noiembrie.

„The Mono Jacks își oprește activitatea.

Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „WE ARE LIVING THE DREAM!”

Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult”, a scris pe contul de Facebook al trupei Doru Trăscău, fondatorul acesteia.

El a mai anunțat că trupa va avea un ultim concert pe data de 11 noiembrie:

„Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucura tare mult să veniți să urlăm împreună la Expirat, pe 11 noiembrie”.

Potrivit site-ului trupei, aceasta a fost fondată în 2008 de Doru Trăscău, cunoscut publicului românesc ca vocalist principal al trupei ab4, formație muzicală grunge de la începutul anilor 2000.

The Mono Jacks a lansat un prim album în 2010 și a câștigat o expunere live semnificativă, susținând turnee atât în ​​cluburi, cât și la festivaluri europene importante: Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTMania, TIFF.