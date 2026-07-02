Taylor Swift și Travis Kelce se căsătoresc la New York. Ce se știe despre nunta de 20.000.000 de dolari și misterul din jurul ei

Taylor Swift şi Travis Kelce și-au anunțat logodna în august anul trecut, după doi ani de relație. Sursa foto: Instagram/taylorswift

Nunta anului dintre Taylor Swift și Travis Kelce începe astăzi într-o locaţie de vis, în Madison Square Garden din centrul Manhattanului, New York. Regina pop Taylor Swift şi Travis Kelce, căpitanul echipei Kansas City Chiefs îşi vor uni destinele vineri, 3 iulie, iar evenimentul care va dura mai multe zile, potrivit USA Today, va costa în jur de 20 de milioane de dolari şi riscă să umbrească chiar și sărbătorirea a cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite, care se desfăşoară aproape în același timp cu nunta, relatează La Repubblica.

Când va avea loc nunta şi petrecerile

Se știu încă foarte puține lucruri despre program, dar The New York Times încearcă deja să-i încânte pe fani publicând puținele informații disponibile: invitațiile au fost trimise chiar de asistenții celor două vedete telefonic, în loc să fie trimise cu invitaţii tradiționale, pentru a păstra informațiile cât mai discrete posibil. Surse anonime au confirmat ziarului că programul include cel puțin două evenimente organizate la arena polivanlentă cu o capacitate de 20.000 de locuri.

Un alt eveniment mai „intim” pentru aproximativ 100 de persoane este programat pentru astăzi, 2 iulie. Este vorba despre o cină la Teatrul Infosys, un spațiu secundar din cadrul arenei. Un al doilea eveniment, „opulent și cu posibile apariții pe scenă”, pentru aproximativ 1.000 de invitați, va avea loc vineri, 3 iulie, începând cu un cocktail la ora 16:00. Telefoanele mobile vor fi interzise la ambele evenimente și vor fi confiscate la intrare de la toți cei prezenţi, fie că este vorba despre invitați, vânzători sau personal de securitate.

Alegerea locației este foarte logică, potrivit revistei Variety, astfel, în ciuda amplasării centrale și a faimei, Madison Square Garden va fi o zonă extrem de securizată, nu se va permite fotografierea aeriană sau intruziuni neautorizate și se oferă facilități precum o parcare securizată și o zonă de primire a oaspeţilor foarte bine păzită.

Indiciile despre decorațiuni au fost culese din camioanele care au trecut pe lângă Garden de marți. Din containere au fost descărcate cutii uriașe, inclusiv una de dimensiunea unei mașini mici. Alte lăzi de lemn purtau cuvântul „copaci”. Codul vestimentar pentru oaspeți Impresia este că va fi un eveniment extrem de formal: codul vestimentar este clar: black tie (adică smoking și cravată închisă la culoare) pentru bărbați și rochii lungi pentru femei, adică, aspectul tipic evenimentelor de seară de lux. Acest lucru poate fi dedus dintr-o fotografie pe care Peters Clothiers, un celebru magazin de haine bărbătești din Kansas City, orașul echipei lui Kelce, a postat-o ​​în vitrina sa. Aceasta îi arată pe antrenorul Chiefs, Andy Raid , managerul echipei, Brett Veach , și directorul medical Rick Burkholde cum își fac smokinguri la comandă, iar comentariu nu lasă nicio îndoială: „Gata pentru nunta lui Travis și Taylor!”

Ţinutele miresei și a mirelui, secret total

Taylor Swift și Travis Kelce au purtat ţinute semnate Ralph Lauren în fotografiile de la anunțul logodnei, alimentând speculațiile că iconicul designer american ar putea crea și ţinutele celor doi sau măcar rochia de mireasă. Mai ales că prietena apropiată a lui Taylor Swift, Selena Gomez , a purtat o rochie Ralph Lauren cu decolteu scurt la nunta ei cu Benny Blanco în 2025.

Conform zvonurilor din Hollywood Reporter, Taylor ar putea purta în schimb o rochie Christian Dior, creată de Jonathan Anderson, același designer care a creat fusta asimetrică în carouri galbene, în stil punk, pe care a prezentat-o ​​la Premiile MTV Video Music Awards din 2024.

Dar printre designerii cu care cântăreaţa a colaborat deja, există și alți posibili candidați. În timpul ultimului său turneu, Swift a purtat rochii Vivienne Westwood, designerul care a creat și rochia mini de mireasă a lui Charli XCX. În plus, la Premiile Grammy din 2024, vedeta pop a purtat o rochie albă, fără bretele, drapată, de la Schiaparelli, care arăta exact ca o rochie de mireasă.

Oscar de la Renta este și el luat în calcul, ca un omagiu adus rochiei albastre florale realizată de creatorul de modă şi purtată de regina pop la premiera documentarului despre turneul ei Eras. Alții, însă, pariază pe Laura Kim și Fernando Garcia , creatorii mărcii Monse, foști directori creativi ai lui Oscar de la Renta. Și există cei care șoptesc că, pentru a evita să jignească pe cineva, cântăreața va purta numeroase rochii de la diferiți creatori în timpul intensului eveniment de două zile.

Rubrica Page Six a New York Post susține că cel puțin una dintre rochiile cântăreței va fi inspirată de rochia de mireasă emblematică a lui Elizabeth Taylor pentru Conrad Hilton în 1950, cu design clasic, talie mulată și detalii din dantelă.

Lista invitaților și pariurile pe Polymarket

Între timp, site-ul de pariuri online Polymarket pariază pe lista invitaților. Deși prezența „colegilor” lui Taylor, precum Selena Gomez, Ed Sheeran și Zoë Kravitz, este o certitudine, alături de coechipierii lui Kelce, în frunte cu fundașul Patrick Mahomes (care se pare că a închiriat deja un apartament la hotelul Hilton din apropiere), există, de asemenea, pariuri legate de prezența Lanei Del Rey, a Daniellei Haim și a Sabrinei Carpenter. Absenţa notabilă de pe lista invitaţilor, potrivit pariorilor, este actrița Blake Lively , acum un fel de paria în sistemul vedetelor în urma acuzațiilor (și a contraacuzațiilor ulterioare) la adresa regizorului Justin Boldoni.