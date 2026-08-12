Rana, vedeta unei grădini zoologice din Anglia, aparține uneia dintre cele mai ciudate specii de porci sălbatici din lume

Rana este o purceluşă dintr-o specie rară de porci, ştiută drept "babirusa", dar şi "porcul-cerb". Sursa colaj foto: Facebook/Chester Zoo

O grădină zoologică din Anglia sărbătorește nașterea unui pui de babirusă, o specie supranumită "porcul-cerb" și întâlnită pe doar patru insule indoneziene. Mai mult, spun specialiștii în conservare, acest mamifer este pe cale de dispariție în mediul sălbatic din cauza pestei porcine africane. La naştere, micuţa vedetă de la Grădina Zoologică Chester a primit numele Rana şi era aproape cât un grapefruit, relatează The Times of India.

Un oficial de la Grădina Zoologică Chester a povestit că Rana avea dimensiunea unui "grapefruit cu picioare" când s-a născut, cântărind între 300 și 500 de grame.

"Este prima naștere de babirusă, pe care am avut-o aici de câțiva ani, iar Rana este o fetiță foarte specială. Când s-a născut, ea era micuță – avea aproximativ dimensiunea unui grapefruit, cu picioare. Ea a crescut mult și se descurcă foarte bine", a declarat Hannah Owens, manager adjunct al echipei de la Chester Zoo, potrivit sursei citate.

Rana, o babirusă, face parte dintr-o specie de porci întâlnită doar pe patru insule din Indonezia, respectiv: Sulawesi, Togian, Sula și Buru. Acest mamifer rar este faimos pentru colții lungi și curbați ai masculilor, care cresc prin carnea botului în sus spre cap – de aici şi numele de "babirusa", care înseamnă "porc-cerb" în limba malaieziană.

Până de curând, aceste exemplare erau considerate vulnerabile la dispariție de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), însă, în scurt timp, vor fi reclasificate în categoria "în pericol critic de dispariție".

În urmă cu aproximativ cinci ani, când pesta porcină africană a ajuns pe insule din Indonezia, populațiile sălbatice ale speciei au intrat într-un declin rapid. Chiar și acum, experții se tem că boala ar putea împinge babirusele spre dispariție dacă nu se iau măsuri.

Naşterea purceluşei Rana, aşteptată cu nerăbdare

"Deși babirusele se descurcă bine în îngrijirea noastră, sunt îngrijorată pentru că se confruntă cu adevărate dificultăți în sălbăticie. Numărul lor se reduce drastic și ar fi îngrozitor dacă ar dispărea, pentru că sunt animale uimitoare și carismatice. Purcelușii precum Rana reprezintă o șansă de supraviețuire pentru specie", a subliniat Hannah Owens în cadrul interviului.

Perioadele de gestație ale babiruselor sunt neobișnuit de previzibile, dar aproape fiecare pui născut la Grădina Zoologică din Chester a venit pe lume după exact 161 de zile de gestație. După ce au observat-o pe Matano, o femelă babirusa de la Grădina Zoologică din Chester, în compania unui mascul pe nume Bamm Bamm, la începutul acestui an, îngrijitorii au început numărătoarea inversă până la ziua 161. Aproape fiecare babirusă născută la grădina zoologică a venit pe lume după exact acest număr de zile.

Babirusele nou-născute cântăresc în general între 300 și 500 de grame. Rana este al cincilea purceluș al lui Matano, iar Matano are acum urmași în grădini zoologice din întreaga Europă.

Cunoscute şi sub denumirea de "porci preistorici", babirusele apar în desene rupestre vechi de 35.000 de ani.