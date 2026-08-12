Imagini adorabile din Japonia: o turmă de cerbi se adăpostește de ploaie lângă oameni. Filmarea are zeci de milioane de vizualizări

Cerbii Sika se adăpostesc de ploaie împreună cu oamenii în parcul Nara Park din Japonia. Sursa foto: Tansu Yegen via X

Ploile din orașul Nara, Japonia, îi aduc împreună pe cerbi și pe oameni. La finalul lunii iulie, un videoclip devenit viral pe Twitter a surprins o turmă de cerbi care caută adăpost de ploaie sub o clădire, alături de oameni. De atunci și până acum, filmarea din postarea originală a fost urmărită de peste 36,5 milioane de persoane, inclusiv români, care o distribuie pe rețelele sociale.

Turma pare să nu fie deranjată de oamenii care stau alături de ea, așteptând ca ploaia torențială să se oprească.

O fată chiar se așază lângă cerbi și pare să facă o fotografie alături de aceștia.

The situation in the Japanese city of Nara during a downpour ? pic.twitter.com/Uy493dj91o — Tansu Yegen (@TansuYegen) July 26, 2023

Orașul Nara din Japonia este cunoscut pentru populația sa numeroasă de cerbi sălbatici - cerbii Sika - care se plimbă nestingheriți prin celebrul parc public Nara Park.

Mulți dintre cei care au vizitat Nara Park au lăsat comentarii în care și-au exprimat aprecierea pentru videoclip și pentru orașul Nara.

Un utilizator a scris: „Nara este într-adevăr un loc uimitor, îl iubesc.”

Iar altcineva a comentat: „Chiar și cerbii știu cum să se adune frumos în Japonia...”

Legendele japoneze străvechi spun că o divinitate a călărit până la Nara pe un cerb sacru

Cerbii din Nara sunt considerați o comoară națională și sunt protejați prin lege. Locuitorii orașului Nara sunt, de asemenea, foarte atenți și grijulii cu aceste animale.

Potrivit site-ului de călătorii dedicat Nara Park, narashikanko.or.jp, legendele japoneze străvechi spun că o divinitate, Takemi Kajichi no Mikoto, a călărit până la Nara pe un cerb sacru. Cerbii erau considerați animale sacre și au fost protejați cu grijă timp de mulți ani.

Vizitatorii din Nara Park pot hrăni cerbii doar cu „biscuiții pentru cerbii din Nara”, numiți Shika-senbai.

Aceste delicii sunt făcute din făină de grâu și tărâțe de orez, fără zahăr, pentru sănătatea cerbilor. Biscuiții pentru cerbi sunt o marcă înregistrată a Fundației pentru Protecția Cerbilor din Nara, iar o parte din profiturile obținute din vânzarea lor este direcționată către eforturile de protejare a cerbilor.

În 2019, mai mulți cerbi au murit după ce au mâncat pungi de plastic aruncate de turiști

Din păcate, în 2019, Nara a ajuns în atenția presei după ce s-a raportat că mai mulți cerbi au murit din cauza pungilor de plastic.

Un reprezentant al Fundației pentru Conservarea Cerbilor din Nara a declarat pentru agenția de știri Kyodo că turiștii aruncă frecvent ambalaje alimentare și pungi de plastic pe insulă. Cerbii miros pungile, cred că acestea conțin mâncare și apoi le mănâncă.

Sătui de această problemă, un grup de localnici a venit cu o soluție: o pungă din hârtie realizată cu tărâțe de orez, pe care cerbii o pot digera, a relatat site-ul de știri BBC Japan în 2020.

Takashi Nakamura, un locuitor din Nara care conduce o companie producătoare de hârtie în oraș, a declarat pentru BBC Japan că, împreună cu doi localnici – un distribuitor de produse cosmetice și un designer –, a lucrat la crearea unei pungi prietenoase cu cerbii.

Pungile de hârtie au fost realizate din cutii de lapte reciclate și tărâțe de orez. Ulterior, acestea au fost vândute companiilor locale, magazinelor, biroului de turism al orașului, unei bănci locale și farmaciilor din zonă.