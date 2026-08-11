Câinii pot recunoaşte diferite emoţii de pe chipurile oamenilor, arată un nou studiu. "Au evoluat alături de noi"

Doi câini din rasa Golden Retriever, alături de stăpâna lor. Sursa foto: Getty Images

O cercetare care a analizat creierul câinilor dezvăluie că cel mai bun prieten al omului poate distinge diferite emoţii de pe chipurile oamenilor, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Viena, care spun că studiul lor oferă pentru prima dată dovezi ale unei astfel de abilităţi, informează Reuters, potrivit Agerpres. "Au evoluat alături de noi pentru a ne înţelege expresiile şi a coopera cu noi, iar conştientizarea acestui fapt poate schimba modul în care comunicăm cu ei şi avem grijă de ei", a precizat autoarea studiului, Laura Cuaya, într-un interviu.

În cadrul unui studiu, cercetătorii au folosit învăţarea automată pentru a analiza scanări cerebrale provenite de la 12 câini şi realizate în timp ce animalele se uitau la imagini cu chipuri umane afişând diferite emoţii, a apus universitatea într-un comunicat de presă publicat marţi.

Cercetătorii au descoperit că regiunile din creier asociate funcţiilor cognitive superioare şi procesării recompenselor - cortexul temporal şi nucleul caudat - s-au activat doar la vederea unor imagini cu străini fericiţi.

Furia, frica şi tristeţea nu au activat acele regiuni, potrivit studiului, publicat luni în revista iScience, editată de Cell Press.

Cu toate acestea, când cercetătorii au analizat creierul în ansamblu, au descoperit modele distincte de activitate care diferenţiau frica de furie şi de tristeţe, oferit prima dovadă potrivit căreia câinii pot distinge anumite expresii faciale negative.

Câinii "au evoluat alături de noi pentru a ne înţelege expresiile şi a coopera cu noi, iar conştientizarea acestui fapt poate schimba modul în care comunicăm cu ei şi avem grijă de ei", a spus autoarea studiului, Laura Cuaya.

În continuare, cercetătorii plănuiesc să analizeze modalitatea prin care câinii percep alte indicii, cum ar fi limbajul corporal, nuanţele vocii şi mirosul corpului pentru a interpreta comportamentul oamenilor din jurul lor.

Oamenii de ştiinţă speră de asemenea să poată compara modul în care creierele uman şi cel canin procesează acelaşi semnal emoţional.

Cercetătorii au mai spus că participanţii la studiu au fost animale de companie din familii iubitoare şi au avertizat asupra posibilităţii ca animale din alte medii să răspundă diferit la semnale emoţionale umane.