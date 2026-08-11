Alertă în nordul Poloniei după ce s-a raportat prezența posibilă a unei pume. ”Felina avea o coadă lungă și curbată”

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii din zonele aflate în nordul Poloniei au fost avertizați de autorităţi după ce a fost semnalată posibila prezență a unei pume în zonă. Oamenii sunt sfătuiţi să stea departe de păduri și să își supravegheze copiii până când situația va fi clarificată. Potrivit oficialilor, în cazul în care felina va fi localizată, aceasta va fi tranchilizată şi, ulterior, capturată în siguranţă, relatează Euronews.



Locuitorii mai multor sate din districtul Ciechanów, aflat în nordul Poloniei, au fost avertizați să evite zonele împădurite după ce au fost raportate apariții ale unei feline de mari dimensiuni în zonă, despre care se crede că ar putea fi o pumă. Vânători polonezi au observat o felină mare umblând într-o zonă din jurul satului Osiek-Wolka, la aproape 75 de kilometri nord de Varşovia, informează publicaţia Fakt, preluată de agenţia dpa.

Avertismentul se adresează oamenilor din satele Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny și Stare Garnowo, conform sursei citate. În plus, autoritățile locale le-au cerut localnicilor să fie precauți și să își supravegheze cu atenție copiii până la clarificarea situației.

Șeful Ocolului Silvic Ciechanów, Tomasz Dróżdż, a declarat pentru agenția de știri PAP că felina de talie mare ar fi fost văzută de un vânător experimentat, medic veterinar pensionar și angajat al Universității de Științe ale Vieții din Varșovia (SGGW).

Bărbatul a observat animalul cu ajutorul unui dispozitiv de termoviziune. Potrivit mărturiilor sale, felina avea o coadă lungă și curbată și era cam de mărimea unui mistreț tânăr.

După ce a fost semnalată prezența animalului periculos, angajații ocolului silvic au fost trimiși în zonă. În apropierea unei bălți, aceștia au găsit o urmă de felină de talie mare, care ar putea aparține unei pume. Deocamdată, însă, nu a fost posibilă confirmarea certă a speciei animalului.

Purtătorul de cuvânt al centrului de criză a spus că o pumă poate parcurge chiar şi 35 de kilometri pe zi, prin urmare este posibil ca animalul să fi dispărut între timp din respectiva zonă, informează agenţia dpa.

În cazul în care felina de mari dimensiuni va fi localizată, autoritățile spun că nu intenționează să o împuște. Animalul urmează să fie tranchilizat și, apoi, capturat în siguranță.

Jurnaliştii de la Euronews au mai scris că locuitorilor li se recomandă să nu încerce să se apropie de animal, să îl alunge sau să îl captureze pe cont propriu. În cazul în care este observată o felină de mari dimensiuni, oamenii trebuie să se deplaseze într-un loc sigur și să anunțe serviciile de urgență.

Acesta nu este primul caz de pumă în Polonia

Relatările recente din districtul Ciechanów nu reprezintă prima situație din acest an în care apar informații despre posibile apariții ale unei pume în Polonia.

În cursul lunii trecute, un animal similar a fost observat în apropiere de Karsinka și Rekowo, în comuna Polanów din Pomerania Occidentală. Animalul a fost chiar surprins pe video, iar autoritățile locale le-au cerut locuitorilor să evite pădurile.

În acel caz, prezența unei pume a fost confirmată, iar aceasta a fost capturată în siguranță. Conform sursei citate, femela tânără a fost sedată și, ulterior, transportată la grădina zoologică din Poznań, unde urma să fie supusă unor teste și unei perioade de carantină.

La sfârșitul lunii iunie, un animal similar a fost observat și în apropiere de Leniuszka, în comuna Tuczna. Un angajat al Ocolului Silvic Chotyłów l-a descris ca fiind un animal de mari dimensiuni, cu blană roșcat-cenușie, asemănătoare cu cea a unei pume.