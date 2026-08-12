Astronomii au descoperit un nou tip de obiect cosmic: o „stea” gaură neagră. Se află la 30 de miliarde de ani-lumină de Pământ

Descoperirea a venit după ce cercetătorii și-au concentrat atenția asupra unei pete roșii misterioase, apărută în imaginile universului timpuriu surprinse de telescopul spațial James Webb. sursa foto: Getty

Un grup internațional de astronomi susține că a descoperit un tip de obiect cosmic despre care nu se mai știa până acum: o „stea” gaură neagră, mare cât întregul nostru sistem solar și care strălucește cu o lumină roșie intensă. Corpul ceresc se află la aproximativ 30 de miliarde de ani-lumină de Pământ, scrie The Guardian.

Descoperirea a venit după ce cercetătorii și-au concentrat atenția asupra unei pete roșii misterioase, apărută în imaginile universului timpuriu surprinse de telescopul spațial James Webb, aparținând NASA.

Obiectul se ascundea în constelația Balena (Cetus), la aproximativ 30 de miliarde de ani-lumină de Pământ. Astronomii cred că s-a format la 660 de milioane de ani după Big Bang, teoria dominantă în știință despre felul în care a luat naștere universul.

Măsurătorile au scos la iveală ceva neobișnuit: deși seamănă cu o stea uriașă, obiectul eliberează de 100 de miliarde de ori mai multă energie decât poate produce orice stea cunoscută. Cantitatea de energie degajată este mult mai apropiată de cea observată la găurile negre decât la stele.

„Am descoperit un nou tip de obiect astrofizic, o stea gaură neagră”, a declarat dr. Rohan Naidu, de la Institutul Kavli pentru Astrofizică și Cercetare Spațială, parte a Massachusetts Institute of Technology (MIT). Acesta „strălucește cu energia asociată de obicei găurilor negre, dar în același timp poartă semnături specifice, în mod clasic, stelelor”, a adăugat el.

Cercetătorii foloseau telescopul James Webb pentru a găsi cele mai îndepărtate galaxii din universul cunoscut. După ce au reușit acest lucru cu o galaxie numită Mom-z14, formată la doar 280 de milioane de ani după Big Bang, și-au îndreptat atenția spre alte obiecte cosmice.

Într-un articol publicat în revista Nature, astronomii povestesc cum s-au oprit asupra unei pete roșii extrem de strălucitoare, cunoscută drept MoM-BH*-1, cel mai roșu obiect din arhiva de imagini a telescopului.

„Felul în care lumina lui este aproape în întregime roșie și dispare brusc sub o anumită lungime de undă este atât de spectaculos, încât nu are termen de comparație în nicio categorie de obiecte cunoscute”, explică Naidu.

Simulările pe calculator au arătat că, în loc să fie o stea uriașă alimentată prin fuziune nucleară, obiectul este de fapt o gaură neagră atât de învăluită în straturi de gaz dens, încât radiază asemenea unei stele.

Dacă astronomii au dreptate, înseamnă că zeci de alte obiecte misterioase, poreclite „Micile Puncte Roșii” (Little Red Dots, LRD), care apar în aproape fiecare imagine a spațiului profund realizată de James Webb, ar fi tot niște stele găuri negre.

Naidu bănuiește că aceste stele găuri negre joacă un rol important în evoluția galaxiilor. Ele ar putea fi sămânța din care se nasc găurile negre supermasive de astăzi, cum este cea aflată în centrul Căii Lactee.

„De zeci de ani ne așteptam ca ceva spectaculos să se fi petrecut în universul foarte timpuriu. Stelele găuri negre ar putea fi tocmai acest «ceva spectaculos». Ar putea fi faza incipientă, învăluită, care marchează începutul călătoriei aproape oricărei găuri negre supermasive”, a explicat el.

Găurile negre supermasive se află în centrul aproape tuturor galaxiilor, precum Calea Lactee, și se crede că le hotărăsc destinul.

„Ele ar putea stabili când se pot forma stelele și când încetează să se mai formeze, trasând cursul a tot ceea ce urmează după nașterea stelelor: apariția planetelor, apariția vieții, ivirea unor specii care, într-o bună zi, ar putea reconstitui întreaga această istorie”, a mai spus Naidu.