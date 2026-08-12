„Un șoarece nu ne poate spune ce funcționează”. Oamenii de știință cresc organe umane în miniatură pentru a testa medicamentele

Oamenii de știință vor crește organe umane în miniatură pentru a testa medicamentele. Foto: Getty Images

Oamenii de știință din Marea Britanie vor crește organe umane în miniatură și alte tipuri de țesut din celulele pacienților NHS, într-un proiect care urmărește să îmbunătățească testarea medicamentelor și să reducă numărul animalelor folosite în cercetare. Cercetătorii vor folosi aceste mici structuri de țesut pentru a înțelege de ce aceeași boală se poate manifesta diferit de la un pacient la altul și, astfel, pentru a identifica tratamentele care funcționează cel mai bine în funcție de particularitățile fiecărui caz, scrie The Guardian.

Este o schimbare importantă față de metoda tradițională, în care animalele sunt folosite drept modele pentru bolile umane. Cercetătorii cred că testele făcute direct pe țesuturi umane ar putea oferi rezultate mai precise și mai relevante.

„Va avea un impact major asupra numărului de animale folosite și asupra modului în care vom dezvolta medicamente în viitor”, a declarat Matthias Zilbauer, profesor de gastroenterologie pediatrică la Cambridge Stem Cell Institute. „Nu spunem că utilizarea animalelor va dispărea în viitorul apropiat, pentru că există încă anumite lucruri care nu pot fi testate cu aceste modele noi. Dar reducerea numărului de animale este una reală”, a explicat el.

Peste 90% dintre medicamentele care trec cu succes de testele pe animale eșuează ulterior în studiile clinice pe oameni

Oamenii de știință cresc de mai bine de un deceniu astfel de structuri minuscule, cunoscute sub numele de organoide. Testele au arătat că bucăți de țesut mai mici de un milimetru pot reproduce caracteristici importante ale organelor reale, inclusiv modul în care acestea sunt afectate de boli și reacționează la medicamente.

Cu ajutorul organoidelor crescute din țesuturi bolnave, cercetătorii pot vedea dacă un medicament nou reușește să inverseze modificările provocate de boală la toți pacienții sau doar la anumite categorii. În același timp, tratamentele ineficiente pot fi eliminate mult mai devreme din procesul de dezvoltare.

Peste 90% dintre medicamentele care trec cu succes de testele pe animale eșuează ulterior în studiile clinice pe oameni, ceea ce a ridicat tot mai multe semne de întrebare privind eficiența acestor metode. Autoritățile de reglementare a medicamentelor din Statele Unite și Europa încurajează deja folosirea unor alternative, atunci când acestea sunt disponibile.

„Multe boli umane fie nu apar deloc la animale, fie apar într-un mod diferit, tocmai pentru că ele nu sunt oameni”, a spus Zilbauer. „Avem nevoie de teste și modele care să ne spună ce tratamente funcționează și pentru ce pacienți. Un șoarece nu ne poate spune asta”.

Noul proiect va fi coordonat de un centru de cercetare din Cambridge și va primi o finanțare de 20 de milioane de lire sterline din partea Medical Research Council. Cercetătorii de aici vor colabora cu alți oameni de știință pentru a crea o bibliotecă de organoide standardizate și validate. Acestea vor putea fi folosite atât de universități și institute de cercetare, cât și de companiile farmaceutice pentru dezvoltarea unor medicamente noi.

Inițiativa face parte din planul guvernului condus de Keir Starmer de a accelera reducerea folosirii animalelor în cercetare

Strategia se bazează pe așa-numitele „noi metodologii de abordare”, printre care organoidele, sistemele „organ-pe-cip” și inteligența artificială, utilizată pentru analizarea datelor și simularea proceselor biologice.

Anul trecut, în Marea Britanie au fost efectuate 2,54 milioane de proceduri de testare pe animale, cu 3,8% mai puține decât în 2024. Peste 90% dintre acestea au implicat șoareci, șobolani, pești și păsări, iar aproximativ 1% au folosit specii cu protecție specială, precum pisici, câini, cai și maimuțe.

Cercetătorii intenționează să creeze o gamă foarte largă de organoide, de la mici fragmente de țesut cardiac care bat până la celule cerebrale active electric.

Echipa lui Zilbauer va începe cu organoide pentru bolile inflamatorii intestinale, precum colita ulcerativă și boala Crohn. Alte echipe vor crește tumori în laborator pentru a îmbunătăți tratamentele împotriva cancerului, dar și organoide cerebrale pentru a înțelege mai bine bolile neurologice.

Alte două milioane de lire sterline au fost acordate de Innovate UK pentru nouă proiecte care urmăresc să reducă folosirea unor animale precum câinii și maimuțele în testele de siguranță.

Una dintre companiile implicate, VivoSphere, crește celule cardiace în mici sfere de gel pentru a testa efectele medicamentelor asupra inimii.

În mod tradițional, astfel de teste pot implica între 50 și 100 de animale, precum cobai, iepuri și câini.

Yuan Tian, directorul tehnic al VivoSphere, spune că metoda companiei urmărește să descopere toxicitatea unui medicament într-o etapă cât mai timpurie, astfel încât substanțele periculoase să nu mai ajungă în faza testelor pe animale.

„Dacă ceva urmează să eșueze, riscul este mai mic atât pentru animale, cât și pentru pacienți”, a spus el.

Dr. Juliet Dukes, de la organizația Replacing Animals in Research, consideră că unul dintre cele mai mari avantaje ale organoidelor și sistemelor de tip „organ-pe-cip” este faptul că pot deschide calea către tratamente cu adevărat personalizate.

„Spre deosebire de modelele animale, acestea au un potențial real de a transforma medicina personalizată pentru fiecare pacient într-o realitate. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă”, a spus ea.