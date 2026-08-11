Elon Musk e pe cale să-și piardă racheta Starship în ocean. Ce s-a întâmplat în "zborul 13"

4 minute de citit Publicat la 23:02 11 Aug 2026 Modificat la 23:18 11 Aug 2026

Imagine din timpul operațiunii de recuperare a treptei superioare a rachetei Starship din Oceanul Indian. Sursă: captură video X@SpaceX

Eforturile companiei SpaceX de a recupera din apa oceanului partea superioară a masivei rachete Starship par să se îndrepte spre un dezastru, notează USA Today.

Presa internațională a consemnat momentul când structura de 52 de metri, reprezentând treapta superioară a rachetei, a amerizat intactă în Oceanul Indian.

Reușita, obținută în cadrul celui de-al 13-lea test de zbor Starship, a reprezentat un reper important pentru SpaceX, în timp ce compania dezvoltă racheta pentru viitoare misiuni cu echipaj către Lună și Marte.

Uriașa treaptă cosmica a plutit o vreme în ocean, așteptând echipele însărcinate cu recuperarea și transportul la țărm.

The SpaceX Recovery team is still working to recover Flight 13’s Starship from the Indian Ocean. They’ve been overcoming challenging conditions and increasingly rough seas as they attempt to guide the 52m long spacecraft to port pic.twitter.com/ECT5FyCvr7 — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2026

Însă condițiile dure de la fața locului au îngreunat operațiunile.

Acum, multimiliardarul Elon Musk, fondator și director al SpaceX, spune că eforturile companiei sale de a racheta pe uscat "nu arată prea bine".

Ce se știe despre "zborul 13" al Starship

Racheta Starship, care măsoară aproximativ 124 de metri atunci când este complet asamblată, a luat startul ultima dată pe 24 iulie, într-o misiune denumită "zborul 13".

Propulsorul primei trepte, cunoscut drept "Super Heavy" și având o înălțime de aproximativ 72 de metri, a furnizat impulsul inițial la decolare, care a avut loc la complexul Starbase din Texas, în apropierea graniței dintre SUA și Mexic.

La câteva minute după separarea treptelor, propulsorul a amerizat în apele din largul coastei texane a Golfului Mexic, în timp ce treapta superioară și-a continuat ascensiunea către spațiul suborbital.

Pe parcursul zborului, vehiculul a îndeplinit o serie de obiective stabilite de SpaceX, inclusiv desfășurarea, pentru scurt timp, a unor sateliți Starlink care au reintrat în atmosfera terestră și s-au dezintegrat, conform planului.

Treapta superioară a supraviețuit zborului de aproximativ o oră și a amerizat în Oceanul Indian.

Este o premieră importantă pentru SpaceX, întrucât compania își propune ca, în cele din urmă, ambele trepte ale rachetei să poată fi reutilizate.

În săptămânile care au urmat, echipele SpaceX au fost văzute pe ambarcațiuni, încercând să remorcheze racheta către țărmul Australiei, cea mai apropiată zonă de uscat.

Însă șansele ca SpaceX să recupereze această treaptă superioară, numită Ship 40, par din ce în ce mai mici.

Deși ambarcațiunile au reușit să prindă o parâmă de Ship 40 și au început să o tracteze prin ocean, eforturile au fost îngreunate de condiții dificile și o mare din ce în ce mai agitată, a precizat SpaceX într-o postare din 7 august pe X, aceasta fiind cea mai recentă actualizare privind operațiunea.

Situația dificilă l-a determinat pe Musk, care a fondat SpaceX în 2002 și ocupă funcția de director general al companiei, să admită că "recuperarea nu arată prea bine în acest moment".

Este probabil că expunerea la apa sărată a compromis utilizarea treptei superioare într-o misiune viitoare.

SpaceX spera, totuși, să recupereze obiectul pentru a-l putea analiza îndeaproape.

"Am reușit să obținem fotografii apropiate ale unor zone esențiale ale scutului termic și ale motoarelor, care vor fi utile pentru viitoarele îmbunătățiri", a precizat Elon Musk.

Cum a reușit treapta superioară a Starship să amerizeze intactă fără să se dezintegreze

SpaceX își propune ca, într-o zi, să poată readuce în mod uzual pe Pământ treapta superioară a navei Starship pentru o aterizare controlată, astfel încât aceasta să poată fi reutilizată în misiuni viitoare.

Compania reutilizează deja propulsoarele primei trepte ale rachetei sale mai mici, Falcon 9, și a reușit aceeași performanță chiar și cu un booster Super Heavy în cadrul unui zbor Starship.

Însă o treaptă superioară care a călătorit în spațiu și s-a întors de acolo, putând fi reutilizată rapid, ar reprezenta o premieră pentru industria zborurilor spațiale.

USA Today notează că SpaceX nu se aștepta ca Ship 40 să supraviețuiască zborului de test.

În timpul misiunii din iulie, vehiculul a reușit însă să mențină în funcțiune toate cele șase motoare de tip Raptor pentru a efectua o aterizare controlată, după o reintrare periculoasă în atmosfera terestră.

Ulterior, SpaceX a descris amerizarea treptei superioare drept "cea mai lină" de până atunci. Purtătorul de cuvânt al companiei, Dan Huot, a caracterizat momentul în timpul transmisiunii live drept "un scenariu de vis".

Deoarece amerizarea a fost atât de lină, Ship 40 a reușit să se răstoarne lent și să plutească în Oceanul Indian fără să explodeze sau să se scufunde, așa cum s-a întâmplat cu prototipurile anterioare.

Ce legătură este între Starship și o viitoare așezare umană pe Marte

Mult timp, viziunea lui Elon Musk a fost ca Starship să devină vehiculul care va transporta oameni pe Marte, unde aceștia să poată înființa o colonie autosustenabilă.

Deși multimiliardarul a indicat că SpaceX se va concentra mai întâi pe construirea unui oraș pe Lună, compania a anunțat deja o expediție cu echipaj uman pe orbita lui Marte, fără a stabili însă o dată fermă pentru această misiune.

SpaceX are, de asemenea, un contract cu NASA pentru dezvoltarea unei versiuni a navei Starship destinată aselenizării, cunoscută sub denumirea de Human Landing System, care va transporta astronauți pe Lună în cadrul programului Artemis al agenției spațiale americane.