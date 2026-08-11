Ce beau soldații de la Marele Zid Chinezesc acum 2.300 de ani. Un vas cu vin din mei a fost descoperit într-un cimitir

Institutul de Arheologie Ningxia face excavări în cimitrul Shanjiabao din 2024. Foto: Getty Images

Un vas cu vin vechi de 2.300 de ani a fost descoperit într-un mormânt dintr-un cimitir de lângă Marele Zid Chinezesc. Este o descoperire arheologică rară, atât pentru că vasul de bronz era atât de bine conservat încât rămăsese etanș și lucios, dar și pentru că arheologii au reușit să extragă reziduuri vin din el. Oamenii de știință au reconstituit rețeta antică și aflat informații noi despre obiceiurile oamenilor din timpul statului Qin, relatează South China Morning Post.

„Cel care nu a fost niciodată la Marele Zid nu este cu adevărat om”, a scris fostul lider chinz Mao Zedong într-un poem, în timp traversa Munții Liupan din Guyuan, Gansu, în timpul Marșului cel Lung, în octombrie 1935.

Marele Zid la care s-a referit este Marele Zid Qin, construit în perioada Statelor Combatante de către statul Qin (325-251 î.Hr.), cu o istorie de aproximativ 2.300 de ani. Este unul dintre cele mai vechi ziduri antice construite în China.

O descoperire rară

Recent, un vas de vin din bronz, extrem de bine conservat, a fost descoperit lângă cimitirul Shanjiabao, la aproximativ 2 kilometri distanță de Marele Zid Qin. Acest vas antic, din perioada Statelor Combatante, este încă perfect sigilat și încă are luciu, potrivit unui studiu publicat în Journal of Archaeological Science.

„Acest studiu explică cum erau folosite cerealele și tehnicile de fermentare ale poporului Qin, contribuit la reconstituirea tehnologiei antice de producere a alcoolului în China și la o mai bună înțelegere a evoluției acesteia”, a scris Chen Ruru, doctorandă la Northwest University și autoarea principală a studiului.

De-a lungul celor 170 de kilometri pe care se întind Marele Zid Qin există numeroase forturi, cetăți și posturi de apărare de diferite dimensiuni. În perioada Statelor Combatante, soldații de la graniță și familiile lor locuiau în trecători fortificate, cetăți și avanposturi defensive.

Institutul de Arheologie Ningxia face excavări în cimitrul Shanjiabao din 2024. Până acum, 183 de morminte din timpul Statelor Combatante au fost scoase la suprafață, iar 179 dintre acestea datează din timpul statului Qin. Oamenii de știință cred că acesta a fost un cimitir public pentru trupele garnizoanei și rezidenții staționați la fortificațiile de la Marele Zid.

Din mormântul nr. 39, arheologii au extras 3.740 de mililitri de reziduuri lichide antice dintr-un vas de bronz în formă de căpățână de usturoi, caracteristic culturii Qin. Analizele au confirmat că lichidul era vin.

„Acest vas de bronz are o tehnică de etanșare în două straturi, cu o căptușeală interioară din material textil și un strat exterior de argilă organică, ceea ce a permis vinului antic de acum peste 2.000 de ani să se păstreze în mare parte intact. Este în prezent cea mai bine conservată și mai bogată în informații relicvă asociată vinului din perioada statului Qin dintre cele raportate public în China”, a declarat Wang Xiaoyang, coordonatorul proiectului arheologic de la cimitirul Shanjiabao din cadrul Institutului pentru Patrimoniu Cultural și Arheologie din Ningxia.

Ce beau soldații de la Marele Zid Chinezesc acum 2.300 de ani

Pentru a descifra corect rețeta antică de vin și tehnicile folosite, probe au fost trimise și la Universitatea Northwest pentru analize suplimentare.

China este una dintre regiunile lumii unde a început consumul de băuturi alcoolice. În China au fost descoperite un număr tot mai mare de reziduuri provenite din băuturi alcoolice antice, stârnind un interes larg pentru originile producerii alcoolului și evoluția tehnicilor de fabricare a acestuia.

Totuși, materialele brute folosite pentru producerea alcoolului sunt diferite în sudul Chinei față de nord. În sud, este folosit orezul, în timp ce în nord, cerealele preferate sunt meiul și meiul coadă de vulpe.

În lichidul descoperit în situl arheologic au fost identificate în total 24 de tipuri de compuși, inclusiv acizi organici și derivații acestora, aminoacizi și derivații lor, precum și carbohidrați.

Distribuția acizilor organici a fost similară cu cea întâlnită în vinul galben maturat artificial, confirmând că lichidul era o băutură alcoolică obținută din cereale, și nu un vin din fructe, precum vinul de struguri.

În lichidul din vasul în formă de căpățână de usturoi, cercetătorii au confirmat, prin analiza reziduurilor de amidon, că peste 92% din amidon provenea din meiul comun (Panicum miliaceum). Meiul comun este o cereală care necesită puțină apă și care este consumată în nordul Chinei de peste 10.000 de ani. Restul amidonului din rețetă provenea din grâu și orz, potrivit analizelor.