Două minute de noapte în plină zi: o parte a Europei se pregăteşte de un fenomen de eclipsă solară totală

O parte a Europei se pregăteşte de un fenomen de eclipsă solară totală FOTO: Getty Images

Milioane de europeni şi pasionaţi de astronomie din întreaga lume vor privi miercuri cerul pentru a observa o rară eclipsă totală de Soare, care va cufunda pentru scurt timp nordul Spaniei în întuneric, în plină zi, transmite AFP citată de Agerpres.

Acest fenomen astronomic rar, primul de acest fel în Europa din 2006, va începe în Rusia în jurul orei 17:00 GMT, apoi va traversa emisfera nordică şi va trece peste Groenlanda înainte de a traversa Oceanul Atlantic.

Pe lângă o parte din Islanda, eclipsa va fi totală într-o bandă care traversează Spania, de la Oviedo la Palma de Mallorca, trecând prin Burgos, la nord de Madrid, înainte de a dispărea în jurul orei 18:30 GMT.

Dincolo de această bandă, eclipsa va fi doar parţială, la fel ca în cazul Franţei, dar şi al Canadei, Africii de Nord-Vest şi Statelor Unite.

Alinierea perfectă a Soarelui şi a Lunii cufundă lumea într-un întuneric straniu, violaceu, iar temperaturile scad drastic, susţine AFP. Dezorientate, unele animale au comportamente neobişnuite. Însă spectacolul va fi efemer: durata eclipsei totale, când Luna acoperă complet Soarele, va dura puţin sub două minute în Spania.

Per total, însă, va fi mult mai lungă, în jur de două ore. Acest lucru este legat de faptul că fenomenul începe ca eclipsă parţială, înainte de eclipsa totală, şi continuă apoi cu o altă eclipsă parţială.

Fenomenul ar trebui să permită oamenilor de ştiinţă să studieze atmosfera Soarelui şi stratul său cel mai exterior, în speranţa de a obţine noi date cu privire la vântul solar şi câmpul magnetic al stelei noastre.

Regiunile din Spania în care eclipsa va fi totală au fost cuprinse de entuziasm. Unii localnici dar şi turişti sosiţi mai târziu pentru a urmări fenomenul astronomic caută să-şi procure ochelarii de protecţie necesari pentru a urmări eclipsa. "Caut de vineri, dar nu-i găsesc nicăieri", se plânge Mabel, o locuitoare a Barcelonei, pentru AFP. "Nu mai sunt disponibili nici pe Amazon, aşa că este imposibil", adaugă ea, abătută.

Vânătorii de eclipse, acei entuziaşti înrăiţi care se pregătesc de luni de zile, se vor aduna, fără îndoială, în zonă pentru a-şi asigura cea mai bună privelişte posibilă.

Cerul va fi senin miercuri seara în Spania, cu câteva excepţii în nordul şi estul ţării, a anunţat marţi Agenţia naţională de meteorologie spaniolă (Aemet).

Spania, a doua destinaţie turistică cea mai populară din lume, se aşteaptă, de asemenea, ca eclipsa să-i impulsioneze economia în timpul sezonului estival de vârf, în special în zonele rurale din nord, care suferă de declin demografic de zeci de ani.

Contribuţia netă la economie este estimată la 347 de milioane de euro, fiind aşteptaţi aproape 450.000 de turişti suplimentari în zonele cheie din care poate fi observată eclipsa, potrivit Ministerului Economiei din Madrid.

Dar perspectiva unui aflux mare de turişti străini provoacă îngrijorare şi în rândul autorităţilor, care nu sunt obişnuite cu astfel de evenimente şi îndeamnă la prudenţă.

Aemet a avertizat de asemenea cu privire la un risc de incendiu "foarte ridicat" sau "extrem", în mijlocul unei veri marcate de incendii forestiere devastatoare, un pericol amplificat, potrivit experţilor, de prezenţa anticipată a sute de mii de oameni în zone foarte aride, blocând drumurile de ţară mici cu vehiculele lor.

Autorităţile se aşteaptă la până la 1,5 milioane de călătorii cu automobilul suplimentare pe drumurile din regiunile din care eclipsa va fi totală.

Pentru a evita ambuteiajele masive şi orice alte tulburări ale ordinii publice, mai multe regiuni şi municipalităţi au înfiinţat puncte de observare dedicate, sporind totodată personalul serviciilor de securitate şi de urgenţă pentru ceea ce va fi prima eclipsă totală de Soare din Spania continentală din ultimii peste 100 de ani.

Alte două eclipse solare vor fi însă vizibile în alte regiuni ale Spaniei în următorii doi ani, în sudul extrem pe 2 august 2027, apoi într-o bună parte a sudului ţării pe 26 ianuarie 2028, mai notează AFP.