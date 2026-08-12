Cea mai mare hartă 2D a Universului realizată vreodată. Poți vedea în detaliu aproape 4 miliarde de obiecte cosmice

Astronomii au realizat cea mai mare hartă 2D a Universului de până acum. Foto: Legacysurvey.org

Astronomii au realizat cea mai mare hartă 2D a Universului de până acum, după mai bine de un deceniu de observații. Imaginea uriașă cuprinde aproape 4 miliarde de stele, galaxii și alte obiecte cosmice și acoperă aproximativ trei sferturi din cerul pe care îl putem vedea, scrie Space.com, preluată de Agerpres.

Noua hartă (poate fi văzută AICI), creată de echipa Legacy Imaging Surveys din cadrul Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), combină peste 263.000 de expuneri de telescop colectate pe parcursul a peste un deceniu. Observaţiile se întind pe lungimi de undă vizibile şi în infraroşu apropiat, localizând stele, galaxii şi alte obiecte cosmice de pe cer, potrivit unui comunicat al NOIRLab al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă (NSF).

"Face parte din structura cercetării astronomice acum", a declarat David Schlegel, co-director al Legacy Surveys şi om de ştiinţă la Laboratorul Naţional Lawrence Berkeley al Departamentului de Energie al SUA. "Când lucrezi cu obiecte astronomice astăzi, începi adesea prin a deschide Legacy Imaging Viewer pentru a găsi ce priveşti".

Cea mai recentă hartă cosmică 2D reprezintă punctul culminant a 13 ani de observaţii şi procesare a datelor. Studiile de imagistică Legacy au fost iniţial concepute pentru a ajuta DESI să determine unde să îndrepte miile sale de fibre optice robotizate, creând în esenţă fundaţia 2D pentru efortul mult mai amplu al DESI de a cartografia Universul în trei dimensiuni.

Instalat pe telescopul Nicholas U. Mayall de 4 metri de la Observatorul Naţional Kitt Peak din Arizona, DESI măsoară spectrele galaxiilor şi quasarilor. Prin determinarea deplasărilor lor spre roşu - cât de mult a fost extinsă lumina lor pe măsură ce Universul se extinde - astronomii pot calcula distanţele lor şi pot transforma o vedere plană a cerului într-o hartă 3D a cosmosului.

DESI şi-a început studiul principal în 2021 cu scopul de a urmări modul în care Universul s-a extins de-a lungul a miliarde de ani şi, la rândul său, de a ajuta oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine energia întunecată, fenomenul misterios despre care se crede că determină această expansiune.

De atunci, proiectul şi-a depăşit cu mult obiectivele iniţiale. Până în aprilie 2026, DESI cartografiase peste 47 de milioane de galaxii şi quasari, creând cea mai mare hartă 3D de înaltă rezoluţie a Universului de până acum. Rezultatele anterioare ale DESI au furnizat, de asemenea, dovezi interesante că energia întunecată poate evolua în timp, în loc să rămână constantă, aşa cum prezice modelul standard al cosmologiei.

DESI nu este singurul proiect care găseşte noi modalităţi de a cartografia cosmosul. La începutul acestui an, astronomii din cadrul Experimentului de Energie Întunecată al Telescopului Hobby-Eberly (Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment - HETDEX) au creat un alt tip de hartă 3D folosind o emisie Lyman-alfa slabă a hidrogenului din spaţiul extragalactic. Acest efort a iluminat structuri anterior ascunse, datând între 9 şi 11 miliarde de ani în urmă, când Universul trecea printr-o perioadă de vârf a aprinderii de noi stele.

Între timp, noua hartă Legacy Imaging Surveys va avea utilizări mult dincolo de DESI. Versiunile anterioare ale setului de date au fost deja menţionate în peste 1.800 de lucrări ştiinţifice, în timp ce cea mai recentă versiune ar putea ajuta astronomii să caute obiecte şi fenomene rare, să studieze evoluţia galaxiilor şi să antreneze sisteme de inteligenţă artificială pentru a analiza volumele enorme de date aşteptate de la observatoarele de generaţie următoare.

"Explorările Universului nostru încep întotdeauna cu imagini ale cerului nocturn. Studiile DESI Imaging Legacy Surveys sunt doar un pas în această venerabilă tradiţie umană", a declarat Arjun Dey, co-director al Legacy Imaging Surveys şi astronom la NSF NOIRLab. "Pentru echipa noastră, aceste date sunt fundamentale pentru investigarea istoriei expansiunii Universului şi a formării galaxiei noastre. Dar cerul aparţine tuturor, iar acest studiu oferă tuturor şansa de a se minuna de el".