Perseidele 2026: când se văd cel mai bine și unde trebuie să privești pentru a observa ploaia de meteori

Perseidele 2026: când se văd cel mai bine FOTO: Getty Images

Perseidele 2026 reprezintă unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice ale verii. În fiecare an, în luna august, Pământul traversează zona prin care a trecut cometa 109P/Swift-Tuttle, iar particulele de praf lăsate în urmă de aceasta pătrund în atmosfera terestră și produc dâre luminoase vizibile pe cer. În 2026, maximul curentului de meteori Perseide este așteptat în noaptea de 12 spre 13 august, vârful fiind în jurul orei 6:00 dimineața.

Anul acesta, Perseidele coincid cu eclipsa de Soare, care este vizibilă în România în partea de nord-vest.

Perseidele pot fi urmărite fără telescop sau alte instrumente speciale, cu condiția ca cerul să fie senin.

Ce sunt Perseidele și de unde provin

Perseidele sunt o ploaie de meteori asociată cu resturile provenite de la cometa Swift-Tuttle. Atunci când aceste particule, unele extrem de mici, intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului, interacțiunea cu gazele din atmosferă produce lumina pe care noi o vedem sub forma „stelelor căzătoare”.

Denumirea de Perseide vine de la constelația Perseu, pentru că, prin efect de perspectivă, traseele meteorilor par să pornească din această regiune a cerului. Punctul imaginar din care par să provină meteorii se numește radiant.

Fenomenul este cunoscut de foarte mult timp. Perseidele au fost observate și consemnate de astronomi de secole și au devenit una dintre cele mai populare ploi de meteori datorită perioadei în care apar.

Un alt motiv pentru care Perseidele sunt atât de spectaculoase este apariția unor meteori foarte strălucitori, cunoscuți drept bolizi. Aceștia pot traversa rapid o porțiune mare a cerului și pot lăsa în urmă dâre luminoase vizibile timp de câteva secunde.

Când se văd Perseidele în 2026

Pentru Perseidele 2026, momentul de vârf este noaptea de 12 spre 13 august. Cele mai bune ore pentru observații sunt, în general, cele de după miezul nopții și înainte de răsăritul Soarelui.

Chiar dacă maximul este momentul în care activitatea curentului de meteori este cea mai ridicată, Perseidele nu apar doar într-o singură noapte. Activitatea lor se întinde pe mai multe săptămâni, ceea ce înseamnă că pot fi observate și înainte sau după data maximului, însă cu o frecvență mai redusă.

În condiții ideale, estimările pot ajunge la aproximativ 100 de meteori pe oră în perioada de vârf. Această valoare este însă teoretică, iar numărul efectiv de meteori văzuți de o persoană depinde de luminozitatea cerului, vreme, poziția radiantului și cât de mult din cer poate fi urmărit simultan.

Unde poți vedea cel mai bine Perseidele

Pentru a observa cât mai bine Perseidele, cea mai importantă regulă este alegerea unui loc cu poluare luminoasă redusă. Orașele mari nu sunt ideale, întrucât iluminatul stradal și clădirile puternic luminate estompează meteorii mai puțin strălucitori.

Cele mai bune variante sunt zonele rurale, regiunile montane, câmpurile sau locurile aflate departe de luminile artificiale. Și marginea unui oraș poate fi o alegere mai bună decât centrul acestuia.

Un cer întunecat face o diferență considerabilă. În oraș, numărul meteorilor vizibili poate scădea la doar câteva zeci pe oră sau chiar mai puțin, în timp ce într-un loc cu condiții excelente pot fi observați mult mai mulți.

Perseidele din 2026 oferă, astfel, o ocazie excelentă de a urmări unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii. Dacă cerul este senin, iar locul ales este suficient de întunecat, noaptea de 12 spre 13 august poate deveni un reper important al anului.