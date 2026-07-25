Eclipsă de Soare în Europa și ploaie de stele în aceeași zi, în august 2026

3 minute de citit Publicat la 07:00 25 Iul 2026 Modificat la 07:00 25 Iul 2026

Cele două fenomene se vor produce în aceeași zi și, în plus, se vor favoriza reciproc. Foto: Getty Images

Ziua de 12 august 2026 va aduce unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale ultimilor ani. În decurs de numai câteva ore, pasionații de astronomie vor putea urmări o eclipsă de Soare, iar după lăsarea întunericului, vârful de activitate al Perseidelor, cunoscut drept una dintre cele mai spectaculoase „ploi de stele” ale anului, potrivit skyatnightmagazine.com.

Cele două fenomene se vor produce în aceeași zi și, în plus, se vor favoriza reciproc, oferind condiții excelente pentru observații.

Eclipsa totală de Soare va traversa Europa

În prima parte a zilei, Luna va trece prin fața Soarelui, provocând o eclipsă totală de Soare. Totuși, doar o parte dintre observatori vor putea vedea faza de totalitate.

Traseul de totalitate în care Luna va acoperi complet discul solar va traversa Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei, inclusiv insula Mallorca.

În aceste regiuni, cerul se va întuneca pentru câteva minute, iar ziua se va transforma într-un amurg neobișnuit.

În restul Europei, fenomenul va fi vizibil sub forma unei eclipse parțiale, în care Luna va acoperi o mare parte din Soare, fără a-l ascunde complet.

Eclipsa va putea fi observată și din România

Și România se va afla printre țările din Europa unde fenomenul va fi vizibil, însă doar parțial. Gradul de acoperire a Soarelui va varia în funcție de localitate, însă observatorii vor putea vedea cum Luna „mușcă” din discul solar în timpul după-amiezii.

În vestul Europei, eclipsa va coincide cu apusul, oferind un spectacol rar: Soarele parțial acoperit coborând spre orizont.

Cum poate fi urmărită eclipsa în siguranță

Astronomii avertizează că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, chiar dacă este aproape complet acoperit de Lună.

Observarea eclipsei se face exclusiv cu ochelari special certificați pentru eclipse, care filtrează radiațiile periculoase.

Chiar și atunci când 99% din Soare este acoperit, privirea directă rămâne periculoasă. Doar în zona de totalitate, în cele câteva minute în care Soarele este ascuns complet, ochelarii pot fi îndepărtați temporar.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a ochelarilor înainte de utilizare și folosirea exclusivă a modelelor certificate.

După apus începe spectacolul Perseidelor

La doar câteva ore după eclipsă, cerul va oferi un al doilea eveniment spectaculos.

În noaptea de 12 spre 13 august, va avea loc maximul ploii de meteori Perseide, unul dintre cele mai bogate roiuri de meteori observate anual.

Fenomenul apare atunci când Pământul traversează particulele de praf lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle. Aceste fragmente pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari și ard, formând dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

În timpul maximului pot fi observați zeci de meteori pe oră, iar uneori apar și așa-numitele mingi de foc, meteori extrem de luminoși care lasă urme persistente pe cer.

De ce Perseidele vor fi mai spectaculoase în 2026

Coincidența dintre eclipsa de Soare și maximul Perseidelor nu este doar spectaculoasă, ci și avantajoasă pentru observatori.

Eclipsele de Soare au loc întotdeauna la Lună Nouă, ceea ce înseamnă că, în noaptea următoare, Luna nu va lumina cerul.

În mod obișnuit, lumina Lunii reduce vizibilitatea meteorilor mai slabi. În august 2026 însă, cerul va fi mult mai întunecat, iar condițiile pentru observarea Perseidelor vor fi printre cele mai bune din ultimii ani.

Cum poți vedea cât mai multe „stele căzătoare”

Pentru a observa Perseidele nu este nevoie de telescop sau binoclu. Din contră, acestea reduc câmpul vizual și pot face mai dificilă observarea meteorilor.

Astronomii recomandă:

alegerea unui loc cât mai întunecat, departe de luminile orașului;

o vedere cât mai largă asupra cerului;

evitarea folosirii telefonului mobil, deoarece lumina ecranului afectează adaptarea ochilor la întuneric;

așteptarea a aproximativ 20 de minute pentru ca ochii să se adapteze complet.

Observarea alături de familie sau prieteni crește și șansele de a surprinde mai mulți meteori, deoarece aceștia pot apărea în orice zonă a cerului.

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului

Ziua de 12 august 2026 promite un adevărat maraton astronomic: o eclipsă de Soare în timpul zilei și una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului după lăsarea întunericului.

Astfel de coincidențe sunt rare, iar faptul că maximul Perseidelor are loc într-o noapte fără lumina Lunii face ca ediția din 2026 să fie una dintre cele mai favorabile pentru observații astronomice.