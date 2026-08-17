Nobilii din Grecia antică purtau bijuterii din metale care nu provin de pe Pământ

Nobilii din Grecia antică purtau bijuterii din metale care nu provin de pe Pământ. FOTO: Archaeol. Sci.

Nobilii din Grecia antică ar fi purtat, în Epoca Bronzului, inele realizate din fier provenit din meteoriți. Un nou studiu arată că metalul rar era folosit pentru bijuteriile oamenilor bogați și influenți din civilizațiile miceniană și minoică, scrie Science News.

Analiza chimică a 91 de arme și bijuterii antice din fier a arătat că aproximativ 12 inele-sigiliu conțineau nichel. Prezența acestui element sugerează că fierul folosit provenea, cel mai probabil, din meteoriți, arată un studiu publicat în numărul din august 2026 al revistei Journal of Archaeological Science.

Inelele au fost descoperite în morminte ale unor persoane importante, în locuințe bogate și într-un templu din sudul Greciei și din Creta. Fierul meteoritic era deseori combinat cu aur și argint.

„Acest lucru arată că fierul meteoritic era considerat un metal foarte prețios, folosit pentru realizarea unor obiecte deosebite, destinate persoanelor cu un statut social ridicat”, spune arheoloaga Eleni Mantzourani, de la Universitatea din Atena. Potrivit acesteia, bijuteriile le-ar fi aparținut probabil membrilor elitei miceniene și minoice.

Fierul provenit din meteoriți era apreciat în întreaga lume antică, mai ales în Egipt, unde clima uscată a deșertului ajută la păstrarea meteoriților. Un pumnal fabricat dintr-un astfel de fier a fost descoperit chiar în mormântul faraonului Tutankhamon.

Până acum nu era clar dacă și grecii antici prețuiau fierul meteoritic. Meteoriții sunt greu de găsit în Grecia, deoarece o mare parte a teritoriului este înconjurată de mare, iar multe dintre aceste corpuri venite din spațiu ajung în apă.

Eleni Mantzourani și Matthieu Gounelle, astrofizician și chimist la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris, au folosit o metodă numită fluorescență cu raze X pentru a analiza obiecte din fier provenite din 33 de situri arheologice. Metoda le-a permis să afle compoziția metalului fără să deterioreze piesele.

Toate obiectele analizate aveau o vechime cuprinsă între 3.000 și 4.000 de ani. Cele mai multe nu conțineau nichel, ceea ce sugerează că fuseseră realizate din fier extras din minereuri cu ajutorul tehnicilor simple de topire folosite înainte de începutul Epocii Fierului.

Fierul din meteoriți conține, în schimb, o cantitate mare de nichel. În unele cazuri, proporția poate ajunge până la 50%, au explicat cercetătorii.

Dintre obiectele analizate, 13 conțineau nichel. Toate erau inele sau fragmente de inele. Multe aveau atașată o piesă mare și plată din metal, pe care erau gravate diferite simboluri, ceea ce indică faptul că erau folosite drept inele-sigiliu. Cercetătorii cred că 10 dintre cele 13 inele au fost realizate, cel mai probabil, din fier meteoritic. Pentru celelalte trei sunt necesare analize suplimentare înainte de a putea fi stabilită originea metalului.

Deoarece meteoriții sunt rari în Grecia și Creta, autorii studiului cred că metalul valoros ar fi putut fi adus din Egipt. Această ipoteză reprezintă și o posibilă dovadă a legăturilor comerciale dintre cele două regiuni în Epoca Bronzului.

În siturile din Grecia și Creta nu au mai fost găsite inele din fier meteoritic datate după secolul al XII-lea î.Hr. Potrivit lui Mantzourani, această modă a elitei ar fi dispărut în perioada prăbușirii civilizațiilor de la sfârșitul Epocii Bronzului.

Criza a dus la dispariția civilizației miceniene din sudul Greciei. Civilizația minoică din Creta intrase deja în declin până atunci, posibil și din cauza efectelor unei erupții vulcanice puternice.