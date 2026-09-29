Luna plină din Octombrie 2026. Când e Luna Vânătorului, la ce oră are maximul și cum se poate vedea pe cerul României fără telescop

Luna Vânătorului din octombrie 2024. Sursa foto: Getty Images

Luna plină din octombrie 2026, cunoscută tradițional drept Luna Vânătorului, va ajunge la iluminarea maximă în dimineața zilei de 26 octombrie, oferind pasionaților de astronomie și fotografie un spectacol vizibil și pe cerul României.

Momentul exact al Lunii, în timp universal, este 04:11–04:12 UTC, diferența de un minut între unele surse fiind rezultatul rotunjirilor. Datele U.S. Naval Observatory indică 04:12 UTC.

În România, însă, cei care vor să vadă Luna Vânătorului nu trebuie să aștepte până la ora 06:11. Discul lunar va fi aproape complet iluminat în seara de 25 octombrie, când Luna va răsări și va putea fi observată pe parcursul nopții.

De ce se numește Luna Vânătorului

Luna plină din octombrie este cunoscută în tradiția anglo-saxonă drept Hunter's Moon, adică Luna Vânătorului.

Denumirea este legată de perioada de după recoltarea câmpurilor. În această perioadă, oamenii se pregăteau pentru iarnă, iar terenurile deveneau mai ușor de traversat și de observat. Lumina puternică a Lunii le oferea vânătorilor mai mult timp pentru a căuta animalele și a pregăti provizii pentru sezonul rece, potrivit Space.com.

Numele nu este însă universal. Diferite culturi au avut propriile denumiri pentru Luna plină din octombrie. Printre acestea se numără „Migrating Moon”, asociată cu migrația păsărilor, și „Freezing Moon” sau „Ice Moon” (n.r. Luna înghețului), nume folosite în anumite tradiții nord-americane.

Când se vede cel mai bine în România

Pentru observatorii din România, seara de duminică, 25 octombrie, este una dintre cele mai bune perioade pentru a urmări Luna Vânătorului.

La București, în seara de 25 octombrie, Luna răsare la aproximativ 16:30, iar pe 26 octombrie apune în jurul orei 07:03. În momentul maximului de Lună plină, la 06:11, Luna se va afla încă deasupra orizontului, cu mai puțin de o oră înainte de apusul ei.

Orele exacte ale răsăritului și apusului Lunii diferă în funcție de localitatea din România, astfel că pentru Constanța, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau alte localități pot exista diferențe de câteva minute.

Luna va apărea aproape de orizont în momentul răsăritului și poate părea spectaculos de mare, mai ales dacă în cadru există clădiri, copaci sau alte obiecte aflate în prim-plan.

Totuși, dimensiunea aparentă a Lunii nu crește în apropierea orizontului. Impresia este cunoscută drept „iluzia Lunii” și apare deoarece creierul compară discul lunar cu obiectele familiare din peisaj.

Cum poate fi fotografiată Luna Vânătorului

Luna plină este un moment bun pentru fotografiere, deoarece partea orientată spre Pământ este aproape complet luminată, iar detaliile suprafeței lunare sunt vizibile pe întregul disc.

Pentru fotografii cât mai clare, un trepied este util pentru stabilizarea aparatului. Un temporizator sau o telecomandă pentru declanșare poate reduce, de asemenea, vibrațiile produse atunci când este apăsat butonul aparatului.

Pentru fotografii de peisaj, obiectivele cu distanțe focale mai mici pot include Luna și elemente de la sol în aceeași imagine. Pentru detalii ale suprafeței lunare este nevoie de o distanță focală mult mai mare.

Un telefon mobil poate fi folosit, de asemenea, pentru fotografii ale Lunii, în special dacă este sprijinit sau montat pe un trepied. Aplicațiile de observare a cerului pot ajuta la identificarea direcției în care va apărea Luna.

Ce alte corpuri cerești pot fi observate

Lumina Lunii pline este suficient de puternică pentru a estompa o parte dintre stelele mai slabe. Totuși, pe cer pot fi observate în continuare obiecte strălucitoare.

În perioada Lunii Vânătorului, Saturn poate fi observat pe cerul serii, iar în a doua parte a nopții și spre dimineață pot fi urmărite și alte obiecte luminoase.

Pentru cei care folosesc un telescop, Saturn este o țintă interesantă datorită inelelor sale. Un instrument cu apertură mai mare poate permite observarea unora dintre sateliții săi.

Potrivit calendarului NASA pentru evenimentele astronomice din octombrie, în jurul datei de 27 octombrie are loc și un eveniment de apropiere aparentă între Lună și roiul stelar al Pleiadelor.

Ora exactă a Lunii pline în România

„Luna plină atinge momentul maxim luni, 26 octombrie 2026, în jurul orei 06:11–06:12, ora României.”

Este important de precizat că faza de Lună plină este un moment astronomic precis, nu o perioadă de câteva ore. Pentru ochiul liber, însă, Luna pare aproape complet iluminată atât în seara de 25 octombrie, cât și în noaptea și dimineața de 26 octombrie. Calendarul Timeanddate pentru București indică o iluminare de 99,8% pe 25 octombrie.