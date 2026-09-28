Mai multe planete sunt vizibile pe cerul României în 30 septembrie. Cum se pot observa

Aliniere de planete pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În septembrie, mai multe planete devin vizibile și pot fi observate pe cerul nopții, iar noaptea de 29 spre 30 septembrie 2026 oferă condiții favorabile pentru pasionații de astronomie. Saturn poate fi urmărit pe parcursul nopții, în timp ce Uranus și Neptun sunt mai dificil de observat și necesită instrumente optice. Spre dimineață, Marte și Jupiter pot fi văzute, la rândul lor, pe cer.

NASA indică Saturn și Neptun printre principalele obiective astronomice ale sfârșitului de septembrie. Neptun a ajuns la opoziție pe 26 septembrie, moment în care planeta se află în partea opusă Soarelui văzută de pe Pământ și este favorabilă observațiilor, potrivit Sky at Night Magazine.

Agenția spațială americană precizează însă că Neptun este prea slab pentru a fi văzut cu ochiul liber.

Ce planete sunt vizibile pe cer în noaptea de 29 spre 30 septembrie

În zona Bucureștiului, Saturn este principala planetă care poate fi urmărită în timpul nopții. La sfârșitul lunii septembrie, planeta se află în constelația Cetus și poate ajunge la o altitudine de aproximativ 39 de grade, potrivit ghidului BBC Sky at Night. În noaptea de 29 spre 30 septembrie, Saturn rămâne vizibil timp de mai multe ore, după ce răsare seara.

Uranus poate fi, de asemenea, observat în a doua parte a nopții. La sfârșitul lunii, planeta ajunge la o altitudine de aproximativ 58 de grade în condiții favorabile și are o magnitudine de circa +5,7. Totuși, pentru identificarea sa este recomandat un cer întunecat și, de preferat, un binoclu sau un telescop.

Neptun este un obiectiv mai dificil. Planeta a ajuns la opoziție pe 26 septembrie, iar în această perioadă se află într-o poziție favorabilă pentru observații. Cu o magnitudine în jur de +7,8, nu poate fi văzută cu ochiul liber; BBC Sky at Night recomandă instrumente optice, iar NASA precizează că pentru observarea sa sunt necesare binoclul sau telescopul.

Pentru cei dispuși să se trezească înainte de răsăritul Soarelui, Marte și Jupiter sunt, de asemenea, ținte interesante. Ghidul pentru septembrie arată că pe 30 septembrie Marte poate fi urmărit începând din jurul orei 05:15, ora britanică, iar Jupiter de la aproximativ 05:00, ora britanică. Pentru România, momentele exacte diferă în funcție de poziția observatorului și de fusul orar.

În schimb, Mercur și Venus nu sunt ținte potrivite pentru observații în timpul nopții. La sfârșitul lunii, cele două planete sunt foarte aproape de Soare pe cer și apun în apropierea acestuia, ceea ce le face dificil sau imposibil de observat după instalarea întunericului astronomic.

În noaptea de 29 spre 30 septembrie, Luna este în faza de gibboasă descrescătoare și are în jur de 86% din suprafață iluminată. Ea răsare în București în jurul orei 20:35 pe 30 septembrie, ceea ce înseamnă că lumina sa poate face mai dificilă observarea obiectelor mai slabe, precum Uranus și, mai ales, Neptun.

Cum se pot vedea cât mai bine

Pentru observarea planetelor, primul pas este alegerea unui loc cât mai întunecat, departe de iluminatul stradal și de clădirile care pot bloca orizontul. NASA recomandă ca obiectele aflate foarte jos pe cer să fie privite cu atenție, deoarece lumina lor traversează o porțiune mai mare din atmosfera terestră și poate fi estompată.

Saturn este cel mai simplu de urmărit dintre planetele importante ale nopții și poate fi identificat fără instrumente optice, dacă cerul este senin. Pentru Uranus, un binoclu poate ajuta la identificarea obiectului, în timp ce Neptun necesită instrumente optice, potrivit NASA și BBC Sky at Night.

Un binoclu astronomic poate fi util și pentru orientare printre stelele din apropierea planetelor. Pentru cei care folosesc un telescop, o aplicație de hartă a cerului poate ajuta la identificarea exactă a poziției planetelor și a constelațiilor.

În București, pe 30 septembrie, Soarele apune la aproximativ 18:58, iar întunericul astronomic se instalează în jurul orei 20:39. Aceste intervale pot varia ușor în funcție de localitatea din România și de orizontul local.

Pentru o observație cât mai bună, este recomandat ca ochii să aibă câteva minute pentru a se adapta la întuneric, iar telefonul să fie folosit în modul de noapte sau cu luminozitatea redusă. Condițiile meteo sunt, de asemenea, esențiale: norii, umezeala și turbulențele atmosferice pot reduce semnificativ vizibilitatea.

Astronomii recomandă și verificarea poziției exacte a planetelor pentru localitatea din care se face observația. Ghidul BBC Sky at Night subliniază că orele și înălțimile indicate pentru planete trebuie ajustate în funcție de poziția observatorului, în timp ce NASA oferă instrumente și resurse dedicate observării cerului.