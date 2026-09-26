În 2021, 1.500 de brazi de Crăciun au fost aruncați într-un lac. Rezultatul a fost spectaculos. Ce se schimbase în trei ani

În 2021, 1.500 de brazi de Crăciun au fost aruncați într-un lac. Rezultatul a fost spectaculos. Foto: Getty Images

Ce se întâmplă dacă mii de brazi de Crăciun sunt aruncați într-un lac? În sud-estul Finlandei, oamenii de știință au vrut să afle răspunsul și au scufundat intenționat 1.500 de molizi în Lacul Saimaa, în cadrul unui experiment neobișnuit menit să arate ce efect pot avea asupra vieții acvatice.

Proiectul a început în 2021, când cercetătorii de la Institutul Finlandez de Mediu (SYKE) au așezat grupuri de molizi pe fundul lacului. Scopul era să afle dacă aceștia pot crea un habitat subacvatic pentru organisme și pești, transformând practic anumite porțiuni ale fundului lacului într-un fel de pădure scufundată, scrie Times of India.

Trei ani mai târziu, cercetătorii au recuperat copacii și au analizat zonele în care fuseseră amplasați. Rezultatele au arătat o creștere spectaculoasă a vieții din jurul brazilor scufundați, în special în cazul organismelor care trăiesc pe fundul lacului sau în apropierea acestuia.

Copacii au fost grupați câte șase-opt și scufundați la o adâncime de aproximativ doi metri. Pentru a-i menține pe loc au fost folosite cărămizi. Experimentul urmărea să stabilească dacă structura naturală a copacilor poate oferi adăpost și hrană organismelor acvatice.

Numărul organismelor de pe fundul lacului a crescut de zece ori

Kari-Matti Vuori, cercetătorul care conduce studiul, a explicat că experimentul a dus la o creștere puternică a vieții bentonice în zonele în care au fost scufundați copacii.

Organismele bentonice sunt animale și alte forme de viață care trăiesc pe fundul ecosistemelor acvatice, în interiorul sedimentelor sau foarte aproape de acestea. Ele reprezintă o parte importantă a lanțului trofic, fiind hrană pentru pești și alte specii.

Potrivit lui Vuori, numărul organismelor bentonice a crescut de zece ori în zonele în care se aflau copacii scufundați. Și diversitatea speciilor a crescut puternic, ajungând să fie de până la cinci ori mai mare decât înainte de experiment.

Diferențele au fost stabilite prin compararea probelor prelevate de pe fundul lacului înainte și după introducerea copacilor.

Brazii scufundați au creat o nouă structură fizică pe care organismele au putut să se dezvolte. În jurul lemnului au apărut comunități microbiene și fungice, care au devenit o sursă suplimentară de hrană și au contribuit la formarea unui habitat subacvatic mai complex.

Efectele au fost observate și mai sus în lanțul trofic. Pescarii locali le-au spus cercetătorilor că au remarcat o creștere considerabilă a numărului de pești în zonele unde fuseseră scufundați copacii.

Deși observațiile pescarilor nu au aceeași valoare ca măsurătorile științifice controlate, ele au stârnit și mai mult interesul cercetătorilor privind efectul brazilor asupra ecosistemului.

Brazii de Crăciun, transformați în habitate subacvatice

Experimentul a arătat și că materiale naturale precum brazii de Crăciun aruncați după sărbători ar putea fi reutilizate în loc să ajungă pur și simplu la gunoi.

Odată scufundați, copacii oferă crengi și suprafețe care pot fi folosite drept adăpost de organismele acvatice. Pe măsură ce lemnul se descompune, acesta poate susține dezvoltarea microorganismelor și fungilor, care devin la rândul lor hrană pentru organisme mai mici, consumate apoi de pești.

Experimentul finlandez nu a avut, așadar, doar scopul de a găsi o soluție pentru brazii de Crăciun aruncați. Cercetătorii au vrut să afle dacă aceștia pot contribui la biodiversitatea acvatică prin crearea unor noi habitate în lac.

Rezultatele se leagă și de o problemă mai largă de mediu: ce se întâmplă cu brazii de Crăciun după sărbători? Aceștia sunt materie organică și conțin carbon absorbit în perioada în care au crescut. Specialiștii în mediu avertizează că nu ar trebui să ajungă la groapa de gunoi, deoarece descompunerea deșeurilor organice poate contribui la emisiile de metan.

John Kazer, expert în certificarea amprentei de carbon la Carbon Trust, a declarat pentru BBC că brazii ar trebui împiedicați să ajungă la gropile de gunoi, unde pot contribui la emisiile de gaze cu efect de seră.

Experimentul din Finlanda nu înseamnă însă că brazii de Crăciun ar trebui aruncați pur și simplu în lacuri. Cei 1.500 de copaci din Lacul Saimaa au fost amplasați în mod controlat, în cadrul unui studiu științific.

Cercetarea a oferit însă o imagine neobișnuită asupra modului în care un obiect atât de familiar după perioada sărbătorilor poate deveni parte a unui ecosistem acvatic.

La trei ani după ce 1.500 de molizi au fost scufundați în Lacul Saimaa, cercetătorii au constatat că zonele respective deveniseră adevărate puncte de concentrare a vieții bentonice: numărul organismelor crescuse de zece ori, iar diversitatea speciilor era de până la cinci ori mai mare.

Ceea ce a început ca un experiment cu brazi de Crăciun aruncați a demonstrat, în cele din urmă, că lemnul scufundat poate crea noi habitate și poate susține lanțurile trofice din mediul acvatic.