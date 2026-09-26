​Două studii realizate în Italia au demonstrat că cimpanzeii adoră muzica, iar papagalii pot fi dreptaci sau stângaci

Două studii realizate în Italia au cercetat comportamentul cimpanzeilor şi al papagalilor. Sursa colaj: Getty Images

Două studii realizate în Italia de Fundația Openature au fost prezentate recent la Roma şi au ajuns la concluzia că muzica influențează dinamica socială a unui grup de cimpanzei, în timp ce, în cazul papagalilor Vasa, abordarea unei sarcini complexe poate scoate la iveală o preferință pentru folosirea piciorului drept sau stâng.

Studiile au fost realizate la Parco Natura Viva și au fost prezentate în cadrul congresului comun al Societății Italiene de Etologie și al Asociației Italiene de Primatologie, desfășurat la Bioparco di Roma. Studiile au fost elaborate de Fundația Openature, organizația de cercetare și conservare asociată parcului Parco Natura Viva, relatează Corriere della Sera.

Cimpanzeii și muzica

În cadrul primului studiu, șapte cimpanzei s-au deplasat și au interacționat în mediul lor social obișnuit, însă aveau la dispoziţie o frânghie galbenă și una albastră care le permiteau să declanșeze voluntar două piese muzicale diferite, fiecare având un ritm distinct. Aceștia se puteau apropia de frânghii, puteau trage de una dintre ele și puteau porni muzica. Studiul a alternat două perioade care au inclus această formă de îmbogățire a mediului cu două perioade fără muzică. Astfel s-a observat că în perioadele cu muzică, cimpanzeii au fost, per ansamblu, mai implicați în interacțiuni sociale și, în special în timpul celei de-a doua perioade, s-a observat o creștere semnificativă a comportamentelor sociabile. Toți cei șapte indivizi au participat constant la interacțiunile de grup, deși au persistat diferențe individuale în ceea ce privește comportamentele agonistice și dinamica dominanței.

Piciorul preferat

Douăsprezece exemplare de papagali Vasa mari au constituit subiectul celui de-al doilea studiu, care a furnizat dovezi științifice nedocumentate anterior la această specie. Timp de trei luni, cercetătorii au observat modul în care păsările își foloseau picioarele în diverse situații, comparând activitățile spontane cu sarcini mai complexe de rezolvare a unor probleme.

În stare de repaus, în cadrul grupului a predominat utilizarea piciorului stâng. Totuși, în timpul manipulării obiectelor, a fost preferat piciorul drept. Cu toate acestea, pe măsură ce complexitatea sarcinii creștea, a crescut și numărul indivizilor care manifestau o lateralizare semnificativă, demonstrând o preferință mai clară pentru utilizarea unui picior în detrimentul celuilalt. Este vorba despre un fenomen similar celui al „dreptacilor” și „stângacilor” din lumea animală, o trăsătură care, la papagalii Vasa, pare să devină mai evidentă tocmai atunci când trebuie rezolvată o problemă.

„Observarea animalelor în viața lor de zi cu zi și în momentele în care fac alegeri reprezintă unul dintre instrumentele de care dispunem pentru a înțelege modul în care acestea își percep mediul și se orientează în cadrul acestuia”, a explicat Caterina Spiezio, responsabilă cu cercetarea privind animalele în cadrul Fundației Openature.

„În cadrul acestor două studii, ne-am concentrat asupra unor aspecte foarte diferite. Pe de o parte, am urmărit modul în care îmbogățirea senzorială poate influența relațiile dintr-un grup social complex, precum cel al cimpanzeilor, pe de altă parte, am analizat modul în care complexitatea unei sarcini poate evidenția mai clar preferințele papagalilor pentru utilizarea unui anumit picior. În ambele cazuri, comportamentul animalelor este cel care ne oferă informații despre abilitățile lor cognitive și sociale. Astfel, activitățile de îmbogățire a mediului devin oportunități de cercetare, permițându-ne să dobândim instrumente tot mai eficiente pentru a înțelege și a proteja speciile aflate în grija noastră”, a adăugat cercetătoarea.