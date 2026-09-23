China şi-a arătat forţa spaţială: a lansat patru misiuni diferite în interval de 45 de ore

Misiunea Shenzhou 23 a fost lansată de la Centrul Spațial Jiuquan din China. Sursa foto: Hepta

Săptămâna trecută China și-a demonstrat capacitatea în creștere a sectorului lansărilor spațiale, reușind să ridice pe orbită patru misiuni diferite în interval de doar 45 de ore, între 15 septembrie și 17 septembrie, de la trei porturi spațiale diferite, notează Agerpres.

Două dintre aceste misiuni au fost private și toate patru și-au îndeplinit cu succes obiectivele.

Prima dintre aceste misiuni a fost lansată marți, 15 septembrie, la ora 06:26 GMT, când compania din Beijing LandSpace a lansat o rachetă Zhuque-2E de la Centrul de Lansări de Sateliți Jiuquan din nord-vestul Chinei.

Racheta Zhuque-2E, care folosește un combustibil format dintr-un amestec de metan lichid și oxigen lichid, la fel ca și megaracheta Starship a companiei SpaceX, a trimis 10 sateliți pe orbita joasă a Pământului (LEO) pentru extinderea constelației Qianfan ('O mie de vele') pentru internet de mare viteză. Această constelație urmează să numere aproximativ 15.000 de sateliți activi.

Încă nouă sateliți Qianfan au fost lansați marți, la ora 22:00 GMT, la bordul unei rachete Gravity-1, care a decolat de pe o platformă maritimă situată în largul coastelor orașului Shanghai.

Gravity-1, operată de compania Orienspace, este cea mai puternică rachetă cu combustibil solid din lume - deși este probabil mai cunoscută pentru profilul său scund și îndesat.

A urmat lansarea unei rachete Long March 12, operată de compania de stat China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Aceasta a decolat joi (17 septembrie), la ora 00:32 GMT, de la Centrul de Lansări Spațiale Wenchang, situat pe insula Hainan, transportând nouă sateliți pentru o altă megaconstelație chineză de internet în bandă largă pe orbită joasă (LEO), numită SatNet, care este prevăzută să includă aproximativ 13.000 de sateliți.

O rachetă Kuaizhou-11 a încheiat această serie de patru lansări aproximativ două ore mai târziu, decolând de la Jiuquan la ora 02:40 GMT (17 septembrie). Vehiculul, operat de o filială a companiei de stat China Aerospace Science and Industry Corporation, a transportat doi sateliți radar de observare a Pământului pentru compania chineză Spacety.

Totuși, acest grup de patru lansări nu a oferit o imagine completă a ambițiilor Chinei în domeniul lansărilor spațiale, întrucât niciuna dintre cele patru rachete nu a încercat o aterizare. Țara depune eforturi intense pentru a dezvolta rachete reutilizabile și a realizat deja progrese considerabile în acest sens. În ultimele două luni și jumătate, două vehicule diferite - Zhuque-3 (de la LandSpace) și Long March 10B (de la CASC) - au reușit aterizarea treptelor lor inferioare în timpul unor misiuni orbitale. Până în prezent, nicio treaptă inferioară chineză nu a efectuat mai multe misiuni orbitale, însă acest obiectiv ar putea fi atins destul de curând.