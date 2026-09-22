Pământul își schimbă forma. Polii se ridică, în timp ce Ecuatorul se scufundă într-un ritm fără precedent

2 minute de citit Publicat la 22:24 22 Sep 2026 Modificat la 22:24 22 Sep 2026

Pământul văzut din capsula Orion. Foto: NASA/Reid Wiseman via Instagram

Pământul pare, privit din spațiu, o sferă aproape perfectă. În realitate, planeta este ușor turtită la poli și mai bombată în zona Ecuatorului. Iar această formă nu este una fixă, potrivit abc.es.

Suprafața solidă a planetei se deformează continuu sub acțiunea unor forțe uriașe. Scoarța terestră este mai elastică decât pare și poate ceda sub presiune, pentru ca apoi să se ridice din nou atunci când greutatea respectivă dispare.

Un nou studiu publicat în Journal of Geophysical Research: Solid Earth arată că aceste modificări au fost accelerate între 1997 și 2015. Cercetarea arată, în același timp, legătura dintre topirea gheții, redistribuirea apei în oceane și modificările suprafeței solide a Pământului.

Polii se ridică, Ecuatorul coboară

Cercetătorii pot măsura aceste deformări cu ajutorul rețelelor globale de stații GNSS, care permit monitorizarea foarte precisă a mișcărilor verticale ale scoarței terestre.

Datele analizate de Christopher Kotsakis, geolog la Universitatea Aristotel din Salonic, arată o schimbare clară în ritmul acestor mișcări.

Între 1997 și 2000, regiunile polare se ridicau cu aproximativ 0,5 milimetri pe an. Până în 2015, viteza aproape s-a dublat, ajungând la aproximativ un milimetru pe an.

În apropierea Ecuatorului, fenomenul este invers. Suprafața solidă se scufundă, iar această mișcare descendentă s-a accelerat, de asemenea.

„Rezultatele noastre indică o accelerare a ridicării polare, însoțită de o creștere comparabilă a ratei de subsidență ecuatorială”, explică Christopher Kotsakis.

Privite în ansamblu, aceste mișcări extrem de mici, dar care se produc la scară planetară, înseamnă că forma solidă a Pământului devine ușor mai puțin turtită și, implicit, puțin mai apropiată de o sferă.

Pământul devine mai rotund, dar gravitația spune o altă poveste

Cercetătorii au analizat nu doar forma fizică a planetei, ci și ceea ce se întâmplă cu suprafața imaginară folosită pentru a descrie câmpul gravitațional al Pământului în funcție de distribuția maselor.

Iar aici apare un fenomen aparent paradoxal.

Forma fizică a Pământului devine ușor mai sferică, deoarece regiunile polare se ridică, iar cele ecuatoriale coboară. În schimb, redistribuirea masei gheții topite către oceanele din zona ecuatorială produce o modificare diferită a câmpului gravitațional.

„Deși acest comportament poate părea contraintuitiv atunci când este analizat împreună cu scăderea simultană a turtirii Pământului solid, cele două efecte sunt compatibile din punct de vedere fizic”, explică Kotsakis.

Astfel, aceleași schimbări pot avea efecte diferite în funcție de ceea ce este măsurat. Datele GNSS arată că suprafața solidă a Pământului devine ușor mai sferică, în timp ce redistribuirea apei și a masei la suprafața planetei modifică în alt mod câmpul gravitațional.

Cercetarea arată, încă o dată, că forma Pământului nu este statică. Chiar și modificări de ordinul milimetrilor, produse lent și aproape imposibil de observat în viața de zi cu zi, pot avea loc simultan la scară planetară.