Cercetătorii au cartografiat rețeaua ascunsă din sol. Firele fungice au 110 cvadrilioane km, cât 733.000.000 de „drumuri” până la Soare

8 minute de citit Publicat la 14:00 22 Sep 2026 Modificat la 14:00 22 Sep 2026

Rețea subterană de rădăcini. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Într-o linguriță de sol sănătos pot exista până la 10 metri de filamente fungice vii. Dacă extindem calculul la toate pajiștile, pădurile și tundrele de pe Pământ, lungimea totală a hifelor fungilor micorizali arbusculari din primii 15 centimetri de sol ajunge la aproximativ 110 cvadrilioane de kilometri - o cifră publicată în revista Science pe 11 iunie 2026 de o echipă coordonată de Society for the Protection of Underground Networks.

Puse cap la cap, aceste filamente ar ajunge până la Soare de aproape un miliard de ori. Ar acoperi, de asemenea, puțin peste o zecime din distanța de-a lungul Căii Lactee.

Cifra pare o exagerare menită să impresioneze. Dar este o măsurătoare, obținută pe baza a peste 16.000 de probe de sol și completată cu ajutorul unor modele de învățare automată antrenate pe date de mediu din regiunile în care prelevarea directă de probe nu a fost posibilă.

Harta rezultată este prima imagine globală a unei infrastructuri vii care se dezvoltă sub rădăcinile plantelor de aproximativ 475 de milioane de ani.

Ce a fost măsurat, de fapt

Fungii micorizali arbusculari - AM fungi, pe scurt - nu sunt ciuperci în sensul obișnuit al cuvântului. Sunt rețele de celule tubulare numite hife, care se răspândesc prin sol și pătrund în rădăcinile plantelor, unde fac schimb de apă și nutrienți minerali contra carbonului pe care planta l-a fixat din atmosferă.

Această asociere este foarte veche și, pentru majoritatea plantelor terestre, este esențială. Aproximativ 70% dintre speciile de plante din lume se bazează pe ea.

Echipa, coordonată de Dr. Justin Stewart de la SPUN și de autorul principal, Dr. Corentin Bisot, de la institutul de fizică AMOLF din Amsterdam, a combinat măsurătorile realizate pe probe de sol cu imagini obținute robotic asupra a peste 300.000 de structuri fungice vii crescute în laborator.

În regiunile în care datele de teren erau puține, variabilele de mediu - temperatura, precipitațiile, chimia solului și gradul de acoperire cu vegetație - au fost introduse în modele care au estimat densitatea hifelor.

Rezultatul este o hartă globală a densității, publicată împreună cu o vizualizare interactivă realizată cu ajutorul designerului de date Moritz Stefaner.

Cifra de 110 cvadrilioane de kilometri este o estimare obținută prin modelare, nu un recensământ direct. Autorii studiului subliniază clar acest lucru.

Ceea ce pot spune cu mai multă certitudine este unde atinge rețeaua cele mai mari densități, unde se reduce drastic și cât carbon transportă.

Dimensiunea rețelei, explicată la scara omului

110 cvadrilioane înseamnă 110 urmat de 15 zerouri.

Soarele se află la aproximativ 150 de milioane de kilometri de Pământ. Dacă împărțim o valoare la cealaltă, obținem aproximativ 733 de milioane de călătorii într-un singur sens până la Soare - sau aproximativ 366 de milioane de drumuri dus-întors.

Cifra de aproape un miliard menționată în anunțul care a însoțit publicarea studiului este rezultatul rotunjirii numărului de călătorii într-un singur sens.

Calea Lactee are un diametru de aproximativ 100.000 de ani-lumină, ceea ce înseamnă aproximativ 9,5 × 10¹⁷ kilometri.

Lungimea totală a filamentelor fungice reprezintă puțin peste 10% din această distanță.

O rețea din care ai putea ține un singur fir pe vârful degetului, dacă este însumată la nivelul întregii planete, ajunge să acopere o fracțiune semnificativă din diametrul unei galaxii.

Nimic din toate acestea nu este o metaforă. Este pur și simplu aritmetică aplicată estimării realizate de SPUN.

Cum susțin pajiștile acest bilanț uriaș

Pajiștile fac cea mai mare parte a muncii.

Studiul arată că acestea conțin aproximativ 40% din infrastructura fungică arbusculară a Pământului.

La nivelul întregii rețele - pajiști, păduri, tundră și terenuri agricole luate împreună - fungii transportă în sol aproximativ 4 miliarde de tone de dioxid de carbon echivalent în fiecare an, adică aproximativ 11% din emisiile anuale de CO₂ asociate activităților umane.

Cele mai dense zone identificate de hartă se află în Everglades, în Florida, în pajiștile inundabile Sudd din Sudanul de Sud și pe Platoul Tibetan.

Majoritatea acestor regiuni se află în afara ariilor protejate.

O analiză SPUN din 2025 a estimat că 95% dintre punctele cu biodiversitate ridicată a fungilor micorizali arbusculari nu sunt protejate.

Pajiștile sunt, de asemenea, transformate în terenuri agricole într-un ritm de aproximativ patru ori mai mare decât ritmul în care dispar pădurile.

În medie, terenurile agricole păstrează aproximativ jumătate din densitatea fungică a ecosistemelor sălbatice pe care le-au înlocuit.

Aratul este instrumentul cel mai brutal: acțiunea fizică de întoarcere a solului rupe hifele.

Îngrășămintele și fungicidele produc daune mai subtile, perturbând schimbul dintre plantă și fung.

Atunci când o plantă primește direct fosfor sintetic, are mai puțin motiv să ofere carbon în schimbul fosforului furnizat de fungi.

Katie Field, coautoare a studiului și profesoară specializată în procesele dintre plante și sol la Universitatea din Sheffield, a explicat implicațiile pentru agricultură într-un articol publicat în The Conversation.

Acest lucru contează deoarece fungii micorizali arbusculari furnizează peste 80% din fosforul absorbit de o plantă care participă la această relație și pot extinde suprafața efectivă de explorare a sistemului radicular de până la 100 de ori.

Îndepărtează rețeaua, iar planta continuă să crească - dacă este alimentată constant cu îngrășăminte.

Oprește aportul, iar solul de dedesubt este mai sărac decât pare.

Dr. Toby Kiers, director executiv al SPUN și autor principal al studiului, a declarat pentru The Guardian că cercetarea este una dintre cele mai interesante din cariera sa și a spus că echipa va prezenta datele guvernelor la COP pentru combaterea deșertificării al ONU, organizat în Mongolia în august 2026.

Rețelele cu densitate mai mică înseamnă, de asemenea, că mai puțin azot și fosfor sunt reținute înainte de a ajunge în cursurile de apă.

Masa invizibilului

Echipa SPUN estimează că întreaga rețea vie de fungi micorizali arbusculari conține aproximativ 300 de megatone de carbon - de patru până la șase ori masa tuturor oamenilor de pe Pământ.

Este una dintre cele mai mari structuri vii de pe planetă și aproape nimic din ea nu este vizibil la suprafață.

Antena 3 CNN a scris anterior despre faptul că cel mai mare organism individual cunoscut de pe Pământ este un fung - un exemplar de Armillaria ostoyae din Pădurea Națională Malheur din Oregon, care acoperă aproape patru mile pătrate și se estimează că are între 2.000 și 8.000 de ani.

Acela este un agent patogen și ucide încet copacii de deasupra lui.

Fungii micorizali arbusculari cartografiați în noul studiu sunt opusul: sunt organisme mutualiste, care ajută copacii să se dezvolte.

Ambele sunt exemple ale aceluiași fapt mai larg.

Cea mai mare parte a masei biologice de pe uscat, cea mai mare parte a lungimii biologice și cea mai mare parte a țesutului de legătură al unui ecosistem terestru se află sub pământ.

Ce nu arată harta

Studiul se referă în mod specific la fungii micorizali arbusculari.

Nu cartografiază fungii ectomicorizali, care trăiesc în asociere cu numeroși arbori din regiunile temperate și boreale, inclusiv pini, stejari și mesteceni și care formează o rețea subterană separată - și ea uriașă.

Studiul nu cartografiază nici fungii saprotrofi, adică organismele care descompun materia organică.

Dacă i-am include și pe aceștia, lungimea totală a filamentelor fungice din solurile lumii ar fi și mai mare, deși nimeni nu a publicat până acum o estimare globală comparabilă.

Cifra de 110 cvadrilioane de kilometri este, de asemenea, o imagine de moment.

Hifele sunt efemere. Filamentele individuale se pot reînnoi în intervale de la câteva zile la câteva săptămâni, crescând, murind și fiind reconstruite.

Harta seamănă mai degrabă cu o imagine din satelit a traficului într-o zi de marți decât cu un recensământ al unor drumuri permanente.

Iar extrapolarea realizată prin învățare automată vine cu limitele obișnuite.

Regiunile în care există puține probe de sol - o mare parte din Africa Centrală, anumite zone ale pădurilor boreale și regiunile înalte din Asia - se bazează într-o măsură mai mare pe predicțiile modelelor decât pe măsurători directe.

Autorii recunosc acest lucru în secțiunea metodologică a studiului.

Sistemul circulator și ce se află într-o linguriță de sol

Echipa SPUN numește rețeaua fungică micorizală arbusculară „sistemul circulator subteran al Pământului”.

Comparația este mai ușor de susținut decât ar putea părea.

Rețeaua transportă carbonul din atmosferă către rezervele stabile de carbon din sol. Transportă fosfor și azot lateral, între plante care altfel ar concura pentru aceste elemente. De asemenea, protejează plantele împotriva secetei, extinzând accesul rădăcinilor către pori ai solului prea mici pentru ca vârful unei rădăcini să poată pătrunde.

Relatările despre studiu, inclusiv articolul publicat de Discover Wildlife despre hartă, au descris descoperirea drept prima imagine cantitativă globală a acestei circulații.

Anterior, cele mai multe estimări erau extrapolate pornind de la un număr redus de locații sau erau deduse din biomasa plantelor. Setul de date obținut din probele de sol oferă acum un punct de referință direct.

Dr. Merlin Sheldrake, coautor al studiului și unul dintre cei mai cunoscuți micologi contemporani, a declarat în materialele de prezentare ale cercetării că aceasta reprezintă un pas către înțelegerea modului în care funcționează acest sistem circulator planetar și indică modalități prin care oamenii ar putea lucra împreună cu fungii pentru a aborda probleme precum securitatea alimentară și schimbările climatice.

Cea mai impresionantă unitate de măsură rămâne însă lingurița. Zece metri de filamente vii într-un volum pe care îl poți echilibra pe vârful degetului.

Dacă iei o mână de sol dintr-o pajiște sănătoasă, ții în acea cantitate mică o lungime de infrastructură biologică echivalentă cu înălțimea unei clădiri cu trei etaje.

Înmulțiți această cantitate cu toate pajiștile de la Serengeti până la Marile Câmpii ale Americii de Nord, cu toate solurile pădurilor temperate și cu tundra în timpul scurtei sale veri, iar totalul este cel prezentat acum de harta SPUN - un filament suficient de lung pentru a ajunge la Soare de aproximativ 733 de milioane de ori, concentrat în primii 15 centimetri ai scoarței terestre.

Autorii studiului sunt atenți să nu exagereze concluziile.

Hifele putrezesc. Plugurile le rup. Îngrășămintele afectează schimbul dintre plante și fungi. Potrivit cifrelor din studiu, rețeaua dintr-un lan de grâu este de aproximativ două ori mai mică decât cea care exista înainte ca terenul să fie transformat în câmp agricol.

Harta există acum. La fel și punctul de referință. Următoarea probă de sol, prelevată din același loc peste zece ani, va arăta dacă filamentele sunt încă acolo.