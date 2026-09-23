Descoperire arheologică neobișnuită lângă Moscova: O „amuletă cu șerpi”, veche de 1 mileniu, a fost găsită într-un oraș istoric

Amuleta descoperită de arheologi la Staraya Russa. Sursa foto: Universitatea de Stat din Novgorod

Arheologii care efectuează săpături într-o aşezare medievală din nord-vestul Rusiei au descoperit un pandantiv neobişnuit din secolul al XI-lea, care îmbină motive creştine şi păgâne, fiind cea mai veche amuletă de acest tip descoperită în regiune, potrivit Live Science.

Pandantivul din aliaj de cupru, prevăzut cu reprezentări pe ambele feţe, a fost găsit în timpul unei campanii de săpături desfăşurate vara la Staraya Russa, un oraş istoric situat între Moscova şi Sankt Petersburg, potrivit unui comunicat al Universităţii de Stat din Novgorod.

Pe o faţă este reprezentat un sfânt creştin, în timp ce cealaltă prezintă o figură asemănătoare monstrului mitologic Medusa.

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Descoperit într-un strat arheologic din secolul al XI-lea

Astfel de artefacte sunt cunoscute în rusă sub numele de „amuletă cu şerpi” sau „pandantiv cu şerpi”. Au mai fost găsite patru astfel de amulete provenind din situri creştine din zonă, însă acestea sunt mai târzii, datând din perioada cuprinsă între secolele al XII-lea şi al XIV-lea.

Pandantivul nou descoperit a fost găsit într-un strat arheologic datând din secolul al XI-lea, ceea ce sugerează că o comunitate creştină timpurie a trăit în zonă mai devreme decât se credea anterior.

„Principala caracteristică a pandantivului cu şerpi este combinaţia de imagini incompatibile din punct de vedere strict dogmatic”, a declarat în comunicat Serghei Toropov, directorul Centrului de Cercetări Arheologice al Universităţii de Stat din Novgorod.

O faţă prezintă întotdeauna o imagine creştină - precum Iisus, Fecioara Maria sau un sfânt - în timp ce cealaltă faţă înfăţişează în mod proeminent şerpi.

„Ar putea simboliza victoria forţelor luminii asupra forţelor întunericului”

În acest caz, partea din faţă a pandantivului înfăţişează un sfânt războinic cu suliţă şi scut, pe care Toropov l-a asociat cu Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat. Conform textelor bisericeşti, acesta era cunoscut şi sub numele de Teodor din Heracleea şi a devenit celebru pentru că a ucis cu vitejie un şarpe uriaş care teroriza oraşul său natal din Asia Mică.

Pe spatele pandantivului apare imaginea unui cap de femeie cu părul sub formă de şerpi, însă nu este clar dacă este vorba, în mod specific, despre o reprezentare a gorgonei Medusa din mitologia greacă sau este vorba despre o reprezentare a monstrului ucis de Sfântul Teodor Stratilat.

„Imaginile „incompatibile” din acest caz ar putea simboliza victoria forţelor luminii asupra forţelor întunericului”, a spus Toropov.

Tradiţia pandantivelor cu şerpi a ajuns, probabil, în Rusia din Imperiul Bizantin. Deoarece bijuteria este confecţionată din cupru, şi nu din materiale mai preţioase precum argintul sau aurul, este posibil să fi aparţinut unui membru al clasei de mijloc care locuia în aşezarea medievală de la Staraya Russa, a precizat Toropov.

Combinaţia dintre un sfânt creştin şi o figură mitologică păgână pe pandantiv indică faptul că Rusia avea un peisaj religios complex în urmă cu un mileniu, potrivit comunicatului. Creştinismul se consolidase în regiune, însă unii oameni mai păstrau, în mod evident, tradiţiile şi simbolurile păgâne.