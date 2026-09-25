Microbii de pe Pământ ar putea supraviețui pe Enceladus. Ce înseamnă asta pentru viața pe Terra

Enceladus, satelitul lui Saturn, emite în spațiu coloane de vapori de apă, ceea ce sugerează existența unui ocean sărat sub crusta înghețată. Sursa foto: Getty Images

Un experiment arată posibilitatea că organismele terestre ar putea trăi în mediul ostil de sub crusta înghețată a lui Enceladus, consolidând astfel ipoteza că luna lui Saturn ar putea susține viața, relatează The Guardian.

Din momentul în care oamenii de știință au observat coloane de apă eruptând de pe Enceladus, unul dintre sateliții lui Saturn, acesta a devenit cel mai tentant loc din sistemul solar pentru căutarea vieții în afara Pământului.

Ipoteza este susținută și mai puternic acum de faptul că cercetătorii au descoperit că organismele care trăiesc în apele de mare adâncime din largul Japoniei pot supraviețui în condițiile dure estimate a exista în oceanul sărat ascuns sub crusta înghețată a lui Enceladus, conform sursei citate.

Microbii, care se dezvoltă în apropierea izvoarelor hidrotermale de pe fundul mării, transformând hidrogenul și dioxidul de carbon în metan, au supraviețuit într-o soluție salină care reproducea condițiile din oceanul de pe luna lui Saturn. Studiul sugerează că această lume îndepărtată ar putea fi locuibilă, chiar dacă nu este neapărat ospitalieră, pentru unele forme de viață.

"Dacă folosim definiția celulară a vieții pe care o înțelegem astăzi pe Pământ, experimentele ne indică faptul că, dacă acest organism sau ceva similar cu el s-ar afla pe Enceladus, există șanse mari să poată supraviețui", a declarat William Orsi, profesor de geomicrobiologie la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, au mai scris jurnaliştii de la The Guardian.

Saturn are mai mulți sateliți decât orice altă planetă din sistemul solar, aproape 300 fiind cunoscuți ca orbitând în jurul gigantului gazos. Timp de peste două secole, Enceladus, o minge de gheață cu un diametru de aproximativ 480 de kilometri, nu a părut a fi deosebit de remarcabil. Însă situația s-a schimbat odată cu sosirea sondelor spațiale robotizate.

Începând din anii 2000, observațiile realizate de sonda Cassini a NASA și, mai recent, de telescopul spațial James Webb au dezvăluit coloane gigantice de vapori de apă și particule de gheață care țâșnesc din Enceladus, precum și dovezi ale existenței unui uriaș ocean cu apă sărată sub crusta sa înghețată.

O ilustrație a coloanelor de apă de pe Enceladus, o lună înghețată a lui Saturn, în timp ce acestea sunt evacuate în spațiu. Sursa foto: Getty Images

Se crede că fundul oceanului este presărat cu izvoare hidrotermale care încălzesc apa din jurul lor. Anul trecut, oamenii de știință au descoperit substanțe organice în probe colectate de sonda Cassini în timp ce aceasta a trecut prin una dintre spectaculoasele coloane de pe Enceladus.

William Orsi și colegii săi au vrut să vadă dacă pot crea o versiune în miniatură a oceanului de pe Enceladus, pentru a o studia în laborator. Combinând apă cu săruri și carbonați și adăugând rocă măcinată, ei au recreat nu doar mediul extrem de alcalin al oceanului, ci și reacțiile esențiale care au loc între apă și fundul stâncos al oceanului.

Reacțiile dintre rocă și apă au fost suficient de active pentru a genera hidrogen, un proces care pare să aibă loc și în oceanul de pe Enceladus. Acest lucru i-a făcut pe cercetători să se întrebe dacă microorganismele terestre numite "metanogen", care supraviețuiesc transformând hidrogenul și dioxidul de carbon în metan, ar putea supraviețui în soluție.

"Era o încercare cu șanse minime de reușită", a mai spus William Orsi, profesor de geomicrobiologie la Universitatea Ludwig-Maximilian din München.

Pentru a afla, oamenii de știință au apelat la microbi descoperiți inițial în apropierea unor izvoare hidrotermale de mare adâncime, situate în fosa Okinawa, între Japonia și Taiwan.

În mod surprinzător, microbii s-au dezvoltat în oceanul simulat, în ciuda faptului că pH-ul acestuia a ajuns la valoarea de 11, un nivel mult mai alcalin decât limita cunoscută de toleranță a acestor organisme. Microbii și-au adaptat chiar metabolismul pentru a face față concentrațiilor scăzute de dioxid de carbon din apă. Detaliile experimentului au fost publicate în Science Advances.