Nucleul Pământului schimbă durata unei zile, arată un nou studiu: Cum modifică procesele din adâncuri rotația planetei

2 minute de citit Publicat la 10:38 28 Sep 2026 Modificat la 10:38 28 Sep 2026

Pământul văzut din spațiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O zi ar trebui să dureze 24 de ore, dar Pământul nu menține timpul chiar atât de exact. Un nou studiu a descoperit că forțele din adâncul planetei accelerează și încetinesc subtil rotația Pământului, modificând durata unei zile cu câteva milisecunde de-a lungul mai multor decenii, relatează Gizmodo.

Într-o lucrare publicată pe 23 septembrie în revista Nature, cercetătorii susțin că o întrebare veche privind modificările rotației Pământului pe parcursul mai multor decenii ar putea fi explicată prin procese care au loc în interiorul planetei.

Explicația implică trei mecanisme aflate în competiție - cuplarea gravitațională, cuplarea electromagnetică și cuplarea topografică - care contribuie la explicarea acestor modificări.

Cu cât s-a modificat durata zilei în ultimele decenii

Potrivit lui Huifeng Zhang, doctorandă la University of Alberta și autoarea principală a studiului, cuplarea gravitațională dintre nucleul interior și manta pare să producă cea mai mare parte a modificării, în timp ce celelalte două mecanisme acționează în direcția opusă.

Zhang și coautorul Mathieu Dumberry au ajuns la această concluzie comparând modele statistice cu înregistrări observaționale care acoperă aproximativ șase decenii.

Efectul este extrem de mic, dar poate fi detectat.

Datele observaționale citate în studiu arată că procesele generate de nucleu au modificat durata zilei cu câteva milisecunde între începutul anilor 1970 și 2021.

Oamenii de știință știau deja că rotația Pământului poate varia și că motivul acestor variații depinde de intervalul de timp analizat.

Pe perioade scurte, atmosfera și oceanele joacă un rol major. Pe parcursul a milioane de ani, interacțiunile mareice cu Luna pot produce modificări pe termen lung.

Schimbările de ordin mediu, care se desfășoară pe parcursul mai multor decenii, au fost însă mai dificil de explicat.

Pentru Zhang, acesta este unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării.

„Ceea ce mi se pare deosebit de interesant este că aceste informații diferite pot fi reunite pentru a oferi o imagine mai coerentă asupra interiorului profund al Pământului, o regiune extrem de dificil de observat direct”, a declarat ea pentru Gizmodo.

O diferență de câteva milisecunde nu va afecta viața de zi cu zi, dar le poate oferi oamenilor de știință informații despre modul în care interacționează straturile interne ale planetei.

Un alt mister vechi: o oscilație de șase ani a duratei zilei

Deoarece fiecare dintre cele trei mecanisme propuse depinde de proprietăți fizice care nu sunt încă pe deplin înțelese, noile descoperiri le oferă cercetătorilor limite și repere pe care le pot testa în timp ce construiesc modele ale interiorului Pământului.

Pornind de la cercetări anterioare din 1988, care au asociat schimburile de moment cinetic dintre nucleul Pământului și manta cu modificările rotației planetei, Zhang și Dumberry au folosit noul studiu pentru a restrânge tipurile de interacțiuni dintre nucleu și manta care sunt cel mai probabil relevante pe parcursul mai multor decenii.

Zhang investighează, de asemenea, dacă aceleași procese care au loc în adâncul Pământului ar putea explica un alt mister vechi: o oscilație de șase ani a duratei zilei.

„Chiar și modificările foarte mici ale rotației Pământului pot oferi informații valoroase despre procesele care au loc la mii de kilometri sub picioarele noastre”, a declarat Zhang pentru Gizmodo.

„Prin combinarea acestor observații îmbunătățite cu măsurătorile rotației Pământului și ale mișcării nucleului interior, sperăm să dezvoltăm o imagine mai detaliată a modului în care interacționează straturile profunde ale planetei și a felului în care mișcările aflate la mii de kilometri sub suprafață modifică subtil durata zilei noastre.”