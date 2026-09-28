Nava Starship a SpaceX a ajuns pentru prima dată pe orbită, după care a explodat spectaculos într-o minge de foc

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SpaceX a reușit să trimită racheta Starship pe orbită, însă, după câteva minute tensionate în care comunicațiile au ridicat probleme și în urma pierderii unui motor, s-a luat decizia de a încheia misiunea înainte de termen, relatează LiveScience.com. Starship a ajuns pentru prima dată în istorie pe orbită. Pierderea unui motor în timpul ascensiunii pline de tensiune a făcut, însă, ca misiunea SpaceX să se încheie mai devreme decât era planificat, și cu o explozie spectaculoasă la final.

Cea mai înaltă și mai puternică rachetă construită vreodată a decolat luni, 28 septembrie de la baza Starbase a SpaceX din Boca Chica, Texas.

O scurtă aprindere a motoarelor Starship a împins racheta pe orbită, unde aceasta a înconjurat Pământul și a ajuns la o altitudine maximă de 275 de kilometri deasupra suprafeței planetei. După ce a desfășurat cu succes 26 de sateliți Starlink V3, SpaceX a decis să nu mențină Starship în spațiu pentru restul misiunii, care fusese programată inițial să dureze zece ore.

Racheta a amerizat în Oceanul Pacific după trei ore și opt minute, după care a explodat aproape imediat într-o minge de foc. O aterizare distructivă fusese oricum prevăzută pentru Starship, iar în timpul acestei secvențe s-au auzit aplauze în transmisiunea în direct a SpaceX. Compania ar fi preferat însă, probabil, ca racheta să rămână intactă, așa cum s-a întâmplat în cazul zborului 13.

În timpul transmisiunii, SpaceX a descris această misiune, zborul 14 al Starship, drept „cea mai ambițioasă lansare de până acum” a companiei. Înainte de acest zbor, Starship făcuse doar zboruri suborbitale, iar aceasta a fost prima încercare a SpaceX de a-și trimite racheta principală pe orbită. Compania a spus că atingerea orbitei reprezintă „următoarea etapă” în transformarea Starship într-o rachetă complet reutilizabilă.

Ziua a început promițător pentru SpaceX. Inginerii nu identificaseră niciun motiv de amânare înaintea lansării, alimentarea și decolarea s-au desfășurat fără probleme, iar Starship a transmis imagini spectaculoase ale Pământului în timp ce se îndrepta spre spațiu.

La scurt timp după lansare, treapta propulsoare s-a separat și a amerizat în siguranță în Golful Mexic. Apoi au început problemele. Starship pierduse unul dintre motoare.

Inițial, comentariile din transmisiunea SpaceX sugerau că responsabilii misiunii intenționau să abandoneze tentativa de intrare pe orbită, dar, după câteva minute tensionate, au confirmat că aceasta va continua.

Misiunea avea mai multe obiective. Pe lângă atingerea orbitei, SpaceX a desfășurat sateliți Starlink V3, concepuți pentru a crește viteza și fiabilitatea serviciilor de internet furnizate prin megaconstelația sa de sateliți.

Misiunea a testat și treapta propulsoare a Starship, care fusese modificată atât la nivel hardware, cât și software după zborul 13.

SpaceX s-a confruntat cu mai multe probleme în timpul dezvoltării Starship. Zborurile de testare șapte și opt s-au încheiat cu explozii și fragmente în flăcări care au căzut din cer. Al nouălea zbor nu și-a atins obiectivul, iar un Starship a explodat pe rampa de lansare în timpul unui test de rutină efectuat înaintea celei de-a zecea misiuni.

Starship a reușit însă să încheie cu succes al zecelea zbor, în august 2025, în ciuda unor avarii, iar cea de-a unsprezecea misiune, din octombrie, s-a desfășurat fără probleme. Ultimele două zboruri, din martie și iulie 2026, au avut lansări reușite și aterizări controlate, dar s-au confruntat cu probleme la treapta propulsoare.

Posibilă misiune lunară

Miza pentru această rachetă este uriașă. Succesul Starship ar putea fi esențial pentru planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună la începutul anului 2028.

Agenția spațială americană are nevoie de un modul lunar comercial care să transporte astronauții până la suprafața Lunii în cadrul viitoarei misiuni Artemis IV. Artemis III, o misiune de testare programată deasupra Pământului, este prevăzută pentru 2027.

NASA intenționează să transporte astronauții spre Lună cu nava Orion, testată în cadrul misiunii Artemis II. Odată ajuns pe orbita Lunii, echipajul ar urma să se cupleze cu un modul lunar comercial, care îi va transporta pe astronauți la suprafață și apoi îi va readuce la Orion pentru călătoria spre Pământ.

SpaceX dezvoltă pentru această misiune o variantă a Starship destinată aselenizării. În condițiile în care rivalul Blue Origin, a cărui rachetă New Glenn a explodat spectaculos în luna mai, a rămas în urmă, succesul programului Artemis ar putea ajunge să depindă de Starship.

În timpul Artemis III, vara viitoare, NASA va testa cuplarea navei Orion cu unul sau cu ambele module lunare comerciale candidate, pe orbita joasă a Pământului. Agenția spațială a precizat că nivelul de pregătire al modulelor lunare va determina care dintre furnizorii comerciali va primi misiunea de a transporta astronauți pe suprafața Lunii, posibil încă din 2028.

Există îndoieli că NASA va fi pregătită până atunci. Problemele întâmpinate astăzi de Starship ridică însă și întrebări importante cu privire la capacitatea SpaceX de a respecta acest calendar foarte strâns.