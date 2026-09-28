„Este vorba de siguranța publică și poate salva vieți”. Frecvențele radio esențiale pentru observarea Pământului trebuie protejate

Frecvențele radio necesare pentru prognozele meteo, sistemele de avertizare, monitorizarea climei și gestionarea apei trebuie protejate împotriva amenințării tot mai mari a interferențelor din partea tehnologiilor emergente, a declarat, luni, Organizația Națiunilor Unite (ONU). Unii senzori măsoară semnale naturale foarte slabe la frecvențe specifice, ceea ce face ca protecția împotriva interferențelor dăunătoare să fie deosebit de importantă, scrie Euronews.

Sistemele permit observarea atmosferei, oceanelor și uscatului, precum și transmiterea de date care susțin alertele timpurii, menite să salveze vieți omenești, prognozele meteorologice fiabile și monitorizarea climatică pe termen lung.

Agențiile ONU pentru telecomunicații și meteorologie au avertizat că utilizarea tot mai mare a frecvențelor de către alte servicii de radiocomunicații, inclusiv serviciile wireless și prin satelit, crește riscul ca interferențele să afecteze benzile de frecvență necesare pentru astfel de sisteme.

? @ITU and @WMO call to protect radio spectrum for weather, climate and water serviceshttps://t.co/xcpLa9Vwdy

New joint publication provides guidance to safeguard frequencies supporting weather forecasts, early warnings and climate monitoring pic.twitter.com/uAKvCQYwaF — Int’l Telecommunication Union (@ITU) September 28, 2026

Aceștia au avertizat că interferențele de radiofrecvență ar putea perturba măsurătorile, ar putea reduce calitatea sau disponibilitatea datelor și, prin urmare, ar putea compromite fiabilitatea prognozelor și a alertelor, afectând capacitatea autorităților de a se pregăti și de a răspunde la pericolele de mediu.

Reunite la Geneva săptămâna aceasta pentru un seminar de experți, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) solicită guvernelor și autorităților de reglementare să protejeze accesul la frecvențele vitale pentru meteorologie.

„În acest moment, sateliții măsoară schimbările din oceanele și atmosfera noastră. Radarele urmăresc furtunile pe măsură ce se dezvoltă”, a declarat șefa ITU, Doreen Bogdan-Martin, la evenimentul de luni.

Previziuni unice

„Spectrul fără interferențe menține prognozele meteo precise, alertele și avertizările de urgență la timp și datele climatice fiabile, astfel încât comunitățile să se poată pregăti, să răspundă și să-și dezvolte reziliența. Prevenirea interferențelor radio dăunătoare este o chestiune de siguranță publică și poate salva vieți”, a subliniat ea.

Radarul meteo, sistemele de localizare a fulgerelor, observarea aeronavelor și a apei, monitorizarea hidrologică și alte sisteme vitale se bazează pe aceste benzi de frecvență pentru a colecta și a face schimb de date.

Într-o declarație adresată reuniunii de luni, șefa OMM, Celeste Saulo, a descris cum funcționează sistemele.

„O furtună se dezvăluie prin semnalele naturale slabe pe care le emite și prin ecourile returnate de semnalele pe care le trimitem pentru a o dovedi. În esență, toate acestea se întâmplă deoarece există o relație fizică între dimensiunea unei picături și dimensiunea cristalelor de gheață din nori și spectrul de frecvență”, a subliniat ea.

Aceste frecvențe, a spus ea, „permit observații pe care nicio altă frecvență nu le poate oferi”.

„Aceste benzi trebuie protejate”, a subliniat ea.