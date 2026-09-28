Megaracheta Starship a lui Elon Musk fost lansată cu succes în prima misiune pe orbită

Megaracheta Starship. Foto: Captură X

Imensul vehicul Starship al SpaceX, cea mai mare şi mai puternică rachetă din lume, a fost lansat cu succes de la baza spaţială Starbase din Texas în prima sa misiune orbitală. Obiectivul misiunii este de a plasa, pe orbita joasă a Pământului (LEO), un lot de 26 de sateliţi de internet de mare viteză Starlink V3, scrie Agerpres.

Vehiculul fără echipaj uman, înalt cât o clădire cu 40 de etaje şi compus dintr-o rachetă propulsoare Super Heavy şi nava principală Starship (treapta superioară), a decolat cu un zgomot puternic de pe platforma de lansare din complexul Starbase al SpaceX, situat pe coasta Golfului Mexic, lângă Brownsville.

Ship 41 şi-a încheiat arderea iniţială a motoarelor pentru a ajunge în spaţiu. Unul dintre motoarele Raptor 3 ale navei s-a oprit prematur, însă nava a reuşit să compenseze această situaţie şi să finalizeze secvenţa de ardere. Tehnicienii SpaceX evaluează paşii următori.

La 2 minute şi 34 de secunde de la începutul zborului, Starship a executat cu succes manevra de separare la cald („hot-staging”) între propulsorul Super Heavy 21 şi treapta superioară Ship 41. Prima treaptă a rachetei, Booster 21 a efectuat arderea de frânare înainte de amerizarea programată.

Aceasta a fost cea de-a 14-a lansare înaintea începerii serviciului regulat pe care compania lui Elon Musk preconizează să-l demareze încă din cursul acestui an.

Starship, construită pentru a lansa mai frecvent sateliţii Starlink ai SpaceX şi pentru a transporta viitoarele misiuni NASA către Lună, urma să efectueze şase rotaţii în jurul Pământului în decursul unei călătorii de 10 ore, cea mai lungă de până acum, înainte de a ameriza în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

Atingerea orbitei, un obiectiv esenţial pentru orice rachetă nouă concepută să transporte încărcături în spaţiu, a reprezentat o etapă mult întârziată pentru Starship. Elon Musk estimase iniţial că acest lucru se va realiza în 2022, urmând ca lansările de sateliţi să aibă loc în 2023.

Totuşi, începând cu anul 2023, toate cele 13 zboruri de test anterioare ale rachetei Starship s-au limitat la spaţiul suborbital, în ciuda unei campanii de dezvoltare care durează de aproape un deceniu şi care a costat SpaceX peste 15 miliarde de dolari. Elon Musk a declarat că preconizează, în cele din urmă, operarea a sute sau mii de zboruri Starship pe an, un ritm de lansare fără precedent în industria spaţială.