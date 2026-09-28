Un graffiti din 1902 a fost descoperit în vârful piramidei antice a lui Kefren din Giza, în Egipt

8 minute de citit Publicat la 16:52 28 Sep 2026 Modificat la 16:52 28 Sep 2026

Piramida lui Kefren, a doua dintre marile piramide egiptene de la Giza, încă păstrează o parte din învelișul de calcar în vârf. Sursa foto: Getty Images

Un grafitti vechi de mai bine de 120 de ani, lăsat de un vizitator din Glasgow, a fost descoperit pe un bloc de piatră, în vârful uneia dintre celebrele piramide antice de la Giza, în Egipt.

Fotografiile recente ale zonelor aflate în prezent inaccesibile turiștilor au scos la iveală mai multe nume, inițiale, simboluri și date gravate în blocurile de piatră. Printre acestea se află și mesajul „J. Neilson Glasgow 1902”, scris pe vârful piramidei lui Khafre (n.r. Kefren).

Inscripția nu este o descoperire arheologică din vremea faraonilor. Ea datează din epoca modernă și pare să fi fost făcută de un geolog scoțian care a vizitat Egiptul în 1902.

Identitatea autorului nu este formulată ca o certitudine absolută în relatările recente, însă există indicii istorice puternice care duc către James Neilson, un geolog din Glasgow, membru și fost vicepreședinte al Geological Society of Glasgow, potrivit The Times.

„J. Neilson Glasgow 1902”, gravat în piatra unei piramide vechi de 4.500 de ani

Inscripția a fost observată în fotografii realizate de fotograful egiptean Osama Sherif Elmedany, care a obținut imagini rare ale vârfurilor piramidelor de la Giza.

Zonele respective nu mai sunt accesibile turiștilor obișnuiți. Fotografiile arată că, în ciuda trecerii timpului, pe blocurile masive de piatră au rămas numeroase urme lăsate de oamenii care au ajuns în trecut pe aceste vârfuri.

Unele sunt greu de descifrat, însă în anumite cazuri pot fi citite nume, inițiale, date sau chiar nume de orașe.

Printre ele apare și referința la Glasgow.

Relatarea The Times atrage atenția asupra inscripției „J Neilson”, aflată la aproximativ 448 de picioare, adică în jur de 137 de metri deasupra solului, pe vârful piramidei lui Khafre.

Fotografiile recente nu arată, așadar, un turist care a ajuns acum pe piramidă și a scrijelit piatra. Ele documentează urmele unei epoci în care urcarea pe piramide era posibilă și făcea parte din experiența multor călători.

Cine a fost J. Neilson?

Una dintre cele mai interesante părți ale poveștii este încercarea de a identifica persoana care și-a lăsat numele pe piatră.

Cercetările istorice indică un James Neilson, geolog scoțian asociat cu Geological Society of Glasgow.

Un studiu biografic publicat de Edinburgh Geological Society arată că au existat mai multe persoane cu numele James Neilson în cadrul societății geologice din Glasgow, ceea ce complică identificarea. Totuși, autorul studiului îl identifică pe James Neilson, născut în jurul anilor 1848–1849 și decedat în 1925, drept un geolog important al perioadei.

Neilson a fost membru al Geological Society of Glasgow încă din 1870 și a publicat numeroase lucrări despre geologia Scoției.

A fost vicepreședinte al societății în mai multe perioade, inclusiv în anii din jurul lui 1897 și din nou în 1908. A participat la excursii geologice și a fost implicat în activitățile științifice ale societății.

Și aici apare una dintre cele mai importante dovezi care leagă omul de inscripția din Egipt.

În 1902, James Neilson a publicat o lucrare intitulată „Notes on a recent trip to Egypt”, în volumul XII al Transactions of the Geological Society of Glasgow.

Cu alte cuvinte, există o coincidență foarte greu de ignorat:

numele de pe piramidă este „J. Neilson”;

inscripția menționează Glasgow;

anul inscripției este 1902;

un James Neilson din Glasgow era geolog și membru important al societății geologice;

același James Neilson a călătorit în Egipt și a publicat în 1902 o lucrare despre călătoria sa în această țară.

Un geolog pasionat nu doar de roci, ci și de arheologie

James Neilson nu era interesat exclusiv de geologie.

Biografia sa arată că a combinat preocupările geologice cu interesul pentru arheologie. A publicat lucrări despre situri și subiecte arheologice și a călătorit în mai multe regiuni.

Printre lucrările sale se numără texte despre Egipt, Siria și Palestina, precum și despre ghețarii din Elveția.

În 1902, același an în care apare inscripția de pe piramidă, Neilson a publicat „Notes on a recent trip to Egypt”.

Lucrarea apare în bibliografia sa ca fiind publicată în Transactions of the Geological Society of Glasgow, volumul 12, la pagina 227.

Acest document oferă un context suplimentar pentru prezența lui în Egipt.

Nu este vorba despre un nume anonim care apare întâmplător pe o piatră. Este vorba despre un cercetător scoțian care chiar a călătorit în Egipt în perioada respectivă și care a documentat ulterior călătoria.

Cum arătau piramidele pentru turiști acum mai bine de un secol

Fotografiile recente au scos la iveală nu doar inscripția lui Neilson, ci și o imagine surprinzătoare asupra turismului de acum peste un secol.

Astăzi, vârfurile piramidelor sunt inaccesibile publicului larg. În urmă cu mai bine de 100 de ani, însă, situația era diferită.

Relatările despre fotografiile lui Osama Sherif Elmedany arată că turiștii puteau urca pe piramide, uneori cu ajutorul ghizilor locali.

Imaginile istorice din secolele XIX și XX surprind oameni care se cățărau pe monumente, inclusiv pe Marea Piramidă.

În timp, accesul pe vârfuri a fost interzis, atât pentru protejarea monumentelor, cât și din motive de siguranță. Astăzi, accesul este rezervat unor echipe autorizate și unor activități speciale.

Prin urmare, ceea ce pentru un turist modern pare aproape de neconceput era, în anumite perioade, o activitate posibilă pentru călătorii care ajungeau la Giza.

Pe pietre au rămas și alte nume

„J. Neilson Glasgow 1902” nu este singura urmă lăsată de vizitatori.

Fotografiile realizate de Elmedany arată numeroase alte inscripții, unele foarte deteriorate de trecerea timpului. Pe blocurile de piatră pot fi văzute nume, inițiale, date și simboluri.

Unele dintre ele includ referințe geografice, inclusiv numele „Glasgow”. Multe dintre inscripții sunt însă atât de erodate încât nu mai pot fi citite integral.

Acestea reprezintă o adevărată „arhivă” accidentală a turismului de altădată.

Nu sunt inscripții egiptene antice și nu trebuie confundate cu scrierile sau marcajele asociate construirii piramidelor. Sunt urme lăsate mult mai târziu de oameni care au ajuns la monument și au vrut să-și lase numele acolo.

Piramida lui Khafre este a doua mare piramidă de la Giza

Inscripția lui Neilson se află pe piramida lui Khafre, cunoscută și sub numele de piramida lui Kefren.

Este a doua dintre marile piramide de la Giza și a fost construită pentru faraonul Khafre, în timpul celei de-a IV-a dinastii.

Piramida avea inițial aproximativ 143 de metri înălțime. În prezent, măsoară aproximativ 136 de metri, după pierderea unei părți din structura exterioară și a vârfului.

Un element foarte ușor de recunoscut este faptul că pe partea superioară se mai păstrează o parte din învelișul original de calcar.

În fotografiile realizate de sus, diferența dintre blocurile masive ale piramidei și ceea ce a mai rămas din învelișul exterior este deosebit de evidentă.

De ce este important faptul că inscripția a fost găsită acum?

În sens strict, inscripția nu este nouă. Ea există de mai bine de un secol.

Noutatea constă în faptul că fotografiile recente au permis publicului să vadă mai clar zone care sunt în mod normal inaccesibile și să fie identificată o inscripție care leagă în mod foarte interesant un monument egiptean de istoria geologiei din Glasgow.

Este, într-un fel, o descoperire documentară.

Iar cazul devine cu atât mai interesant cu cât există documente istorice care arată că James Neilson chiar a călătorit în Egipt în 1902.

O pistă istorică neașteptată

Cercetările despre Neilson arată că acesta a fost un personaj mult mai interesant decât ar putea sugera simpla semnătură de pe piatră.

El a adunat de-a lungul vieții o colecție impresionantă de aproximativ 20.000 de exemplare geologice, potrivit biografiei publicate de Edinburgh Geological Society. Colecția sa conținea fosile și alte materiale considerate importante pentru studiul geologiei.

În 1909, colecția a ajuns în atenția Royal Scottish Museum din Edinburgh.

Neilson a continuat să publice și să participe la activitatea societăților științifice până în ultimele decenii ale vieții sale. A murit în 1925, la Cambuslang, după ce fusese o figură cunoscută în cercurile geologice scoțiene.

Astfel, numele gravat în piatra unei piramide egiptene nu aparține unui turist complet necunoscut.

Este foarte probabil să fie al unui om de știință care a ajuns în Egipt tocmai într-o perioadă în care călătoriile de explorare și studiile geologice erau strâns legate de aventura personală.

Și alte „semnături” celebre există la Giza

Piramidele au atras de-a lungul timpului numeroși vizitatori care au vrut să-și lase numele în urmă.

Un exemplu menționat în relatările despre noile fotografii este Thomas Lipton, celebrul comerciant și yachtsman născut în Scoția.

Lipton ar fi lăsat o inscripție asociată numelui său pe Marea Piramidă a lui Khufu în 1882. Cazul arată că practica de a lăsa nume pe monumente nu era neobișnuită în perioada respectivă.

Astăzi, asemenea gesturi ar fi privite drept deteriorare a unui monument protejat.

La începutul secolului XX, însă, normele de conservare și relația publicului cu monumentele antice erau foarte diferite.

Cum s-a schimbat relația oamenilor cu piramidele

Povestea inscripției din Glasgow spune, de fapt, ceva și despre transformarea turismului.

În urmă cu 120–140 de ani, un călător putea ajunge mult mai aproape de monument decât poate un turist contemporan.

Urcarea pe piramide era documentată în fotografii, iar vizitatorii lăsau uneori în urmă numele sau inițialele lor.

Astăzi, aceleași monumente sunt tratate ca obiective de patrimoniu care trebuie protejate de intervențiile vizitatorilor.

Fotografiile recente arată, paradoxal, urmele unei perioade în care accesul era mult mai permisiv și care acum pot fi studiate tocmai pentru că acele inscripții au supraviețuit.

O inscripție de două cuvinte care a rezistat peste un secol

„J. Neilson Glasgow 1902” este un mesaj extrem de simplu.

Nu oferă o explicație despre piramide, nu conține un text religios și nu reprezintă un mesaj destinat generațiilor viitoare.

Este, cel mai probabil, semnătura unui om care a vrut să consemneze că a ajuns acolo.

Dar tocmai simplitatea ei o face interesantă.

Peste 120 de ani mai târziu, numele unui geolog scoțian poate fi încă citit pe piatra unui monument construit cu aproximativ 4.500 de ani în urmă.

Iar documentele istorice oferă o pistă aproape perfectă: un James Neilson din Glasgow, geolog și pasionat de arheologie, a călătorit în Egipt în 1902 și a publicat în același an o lucrare despre această călătorie.

O semnătură aparent banală de pe o piramidă a devenit astfel o mică fereastră către lumea exploratorilor și oamenilor de știință de la începutul secolului XX.

Povestea este cu atât mai neobișnuită cu cât un nume gravat de un geolog din Glasgow în urmă cu peste un secol a rămas ascuns pe una dintre cele mai cunoscute construcții din istoria omenirii, până când fotografiile recente au permis ca inscripția să fie văzută din nou.