Au lăsat Florida pentru Spania și trăiesc în casa cu 5 dormitoare cumpărată cu 72.000 de dolari. Cum s-a schimbat viața familiei

5 minute de citit Publicat la 16:51 28 Sep 2026 Modificat la 16:51 28 Sep 2026

Sat în Andaluzia (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un cuplu american a renunțat la viața stabilă din Florida pentru a începe de la zero într-un sat din Andaluzia. Au cumpărat o casă fără credit ipotecar, au investit în renovare și au deschis un studio de creație. Acum își construiesc un nou stil de viață, în mijlocul unei livezi cu măslini.

Alicia și Luci aveau o casă confortabilă în Ormond Beach, Florida, locuri de muncă stabile și o viață de familie liniștită. Dar stabilitatea nu a însemnat și împlinire, după cum a mărturisit Alicia pentru CNBC.

Anul trecut, au decis să lase în urmă Statele Unite și să se mute în Spania, împreună cu fiica lor, în vârstă de șapte ani. Au închiriat casa din Florida, și-au retras copilul de la școală, și-au împachetat lucrurile și materialele pentru proiectele artistice și le-au trimis peste Atlantic, într-un singur container.

„A fost unul dintre cele mai mari acte de încredere pe care ni le-am asumat vreodată”, povestește Alicia.

De la o viață stabilă în Florida la un nou început în Spania

Alicia are origini dominicane, iar Luci, cubaneze, astfel că amândouă sunt vorbitoare de spaniolă, ceea ce însemna că adaptarea va fi ușoară. Alicia mai locuise cu ani în urmă în Spania, când fusese profesoară aici pentru o scurtă perioadă de timp.

În Statele Unite, ea lucra în marketing pentru o mare corporație, iar Luci activa în domeniul sănătății mintale. În paralel, cele două aveau mai multe proiecte și activități care le aduceau venituri suplimentare.

Ani la rând, și-au direcționat banii și timpul liber către un obiectiv mai amplu: să își construiască o viață cu mai multă libertate, mai mult timp petrecut împreună, în natură.

La un moment dat, au ajuns la concluzia că pentru a avea viața pe care și-o doreau era necesară o schimbare radicală și au ales pentru asta Spania.

Și-au pregătit plecarea timp de 5 luni. Au închiriat casa din Florida, și-au retras fiica de la școală și și-au trimis bunurile în Europa. Au plecat însă fără certitudinea că lucrurile vor funcționa.

Viza pentru nomazi digitali era încă în procesare și avea să fie aprobată abia după sosirea lor în Spania.

Casa de 72.000 de dolari din Andaluzia

La început, familia intenționa să închirieze o locuință. După ce s-au stabilit temporar într-un Airbnb din Alicante, și au petrecut aproximativ șase săptămâni căutând o proprietate. Însă chiriile s-au dovedit a fi mult mai mari decât se așteptau.

„Cum o să ne permitem asta?”, își amintește Alicia că i-a spus soției sale.

Dar în iulie 2025, lucrurile s-au schimbat. Pe un canal de YouTube pe care îl urmăreau de ani de zile au descoperit o proprietate scoasă la vânzare în Castil de Campos, un sat din Andaluzia, în sudul Spaniei.

Era o casă cu cinci dormitoare, două băi și o suprafață de aproximativ 149 de metri pătrați care costa 72.000 de dolari.

Au cumpărat-o cu banii jos și sunt foarte mulțumite că locuința le aparține sută la sută, nu mai au nimic de plătit pentru ea, lucru care este practic imposibil de realizat în SUA.

Un buget lunar de aproximativ 1.216 dolari

Costurile de trai reprezintă unul dintre motivele pentru care familia spune că noua viață din Spania le permite să își urmărească mai ușor obiectivele.

Într-o lună obișnuită, familia are următoarele cheltuieli:

350 de dolari pentru mâncare;

116 dolari pentru apă;

116 dolari pentru electricitate;

116 dolari, telefon și internet;

230 de dolari, asigurare de sănătate;

127 de dolari, contabilitate;

103 dolari, contribuții la asigurările sociale;

58 de dolari, asigurarea locuinței.

În total, cheltuiesc aproximativ 1.216 dolari pe lună pentru a acoperi cheltuielile unei familii de trei persoane.

În jurul casei se întind plantații de măslini și în apropiere au munți, iar comunitatea locală este una în care vecinii au grijă unii de alții, spune Alicia.

Au transformat casa într-un proiect de familie

Odată cu mutarea, cuplul a început și o afacere. În aprilie, au deschis un studio creativ în sat, unde organizează ateliere de olărit, cusut, arte inspirate de natură și meșteșuguri realizate manual.

Ideea este de a crea un spațiu în care localnicii și turiștii să poată încetini ritmul cotidian și să petreacă timp dedicându-se artei.

În prima lună au câștigat doar 50 de dolari însă suma a reprezentat pentru ele mai degrabă o confirmare decât un eșec: cineva fusese dispus să plătească pentru ceea ce ofereau ele.

Venituri de până la 9.000 de dolari pe lună din marketing

În timp ce construiesc noua afacere, Alicia continuă să lucreze ca freelancer în marketing.

Veniturile ei variază, în funcție de contracte, între aproximativ 7.000 și 9.000 de dolari pe lună.

Acești bani le-a permis să investească treptat în proprietate și în dezvoltarea afacerii, fără presiunea ca studioul să producă imediat suficienți bani pentru întreaga familie.

Până acum, au investit aproximativ 60.000 de dolari în transformarea proprietății, inclusiv în casa de oaspeți, piscină și spațiile exterioare.

Proiectul lor, numit Stay & Create, urmează să fie deschis oficial publicului în mai 2027.

Cum este viața lor în satul din Andaluzia

Familia spune că apreciază în primul rând ritmul liniștit al vieții din Castil de Campos. În același timp, zona le oferă acces rapid la o mulțime de destinații, între care Barcelona, Madris, Paris, Cordoba ori Paris.

Iar satele Iznájar, Lucena și Baena sunt foarte aproape, foarte pitorești și le vizitează frecvent.

Pentru activități în aer liber merg la Granada.

Familia se bucură din plin de gastronomia spaniolă, dar păstrează și legătura cu rădăcinile latino-americane, explorând diferite bucătării și culturi prin intermediul mâncării.

În apropiere, Priego de Córdoba are restaurante cu tapas și piețe cu fructe și legume proaspete. Iar o dubă cu produse provenite de la ferme locale trece săptămânal chiar prin satul lor.

Nu totul este atât de simplu

În ciuda beneficiilor noului stil de viață, mutarea într-o altă țară vine și cu provocări.

Una dintre cele mai mari diferențe pentru familie este ritmul vieții.

În Statele Unite, erau obișnuite ca lucrurile să fie rezolvate imediat, dar în satul spaniol în care locuiesc, anumite probleme simple pot găsi soluționarea într-o zi sau chiar o săptămână.

Cele două au avut nevoie de timp să se obișnuiască și cu celebra siestă spaniolă de la mijlocul zilei.

Pentru Alicia, care lucrează cu clienți din Statele Unite și din Spania, există și provocarea fusurilor orare. Programul de lucru poate deveni astfel mai lung și mai dificil de organizat.

De asemenea, birocrația și aspectele logistice ale vieții într-o țară nouă cer răbdare.

Totuși, familia spune că există și un avantaj neașteptat în acest ritm mai lent, acela că nimic nu este urgent și acest lucru exlude mare parte din stres.

„Privind în urmă, plecarea din Statele Unite a însemnat alegerea de a urmări o definiție diferită a succesului. Nu mai alergăm după promovări în corporații sau case mai mari. Acum, succesul înseamnă pentru noi dimineți în care privim plantațiile de măslini, după-amiezi petrecute creând artă alături de oameni din întreaga lume și să ne vedem fiica crescând într-o comunitate pe care o iubim”, spune Alicia.