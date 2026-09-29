Capsula Boeing care a lăsat doi astronauți blocați nouă luni în spațiu va zbura din nou spre Stația Spațială Internațională

Capsula Boeing Starliner care i-a dus pe cei doi astronauti, Williams şi Barry "Butch" Wilmore, pe ISS. Sursa foto: Profimedia Images

Agenţia spaţială americană, NASA, a anunţat luni că intenţionează să desfăşoare misiunea fără echipaj uman Starliner-1 către Staţia Spaţială Internaţională (ISS) în decembrie sau în ianuarie, urmând ca o misiune cu echipaj uman, Starliner-2, să aibă loc în 2028, informează marţi agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

NASA a anunţat, de asemenea, planuri pentru un al cincilea şi al şaselea zbor Starliner către şi de la ISS şi a declarat că va colabora cu Boeing şi United Launch Alliance pentru a certifica racheta Vulcan pentru transportul echipajului Starliner după ultimul zbor al rachetei Atlas V.

Starliner-1 va servi drept misiune de evaluare tehnică pentru validarea îmbunătăţirilor aduse capsulei spaţiale, verificarea mediilor termice optimizate, obţinerea datelor de performanţă necesare pentru calificarea sistemului şi identificarea riscurilor reziduale înaintea misiunilor cu echipaj uman, conform NASA.

Agenţia va utiliza date de la misiunea Starliner-1 pentru a continua implementarea măsurilor corective identificate de echipa sa de investigare a programului şi pentru a finaliza testarea şi pentru certificarea necesară pentru zborul cu echipaj uman, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, adăugând că planul actual este de a trimite astronauţi în spaţiu cu Starliner-2 până în 2028.

Capsula spaţială Starliner a companiei Boeing a fost lansată în iunie 2024, în cadrul primului său zbor de testare cu echipaj uman, avându-i la bord pe astronauţii NASA Butch Wilmore şi Suni Williams, şi a andocat la ISS. În timpul zborului, unele dintre propulsoarele sistemului de control al reacţiei capsulei spaţiale nu au funcţionat conform aşteptărilor şi au fost detectate scurgeri de heliu.

NASA a luat în cele din urmă decizia de a readuce Starliner pe Pământ fără echipaj uman, iar cei doi astronauţi au revenit ulterior pe Pământ la bordul unei capsule spaţiale SpaceX Dragon, în martie 2025.

În februarie, NASA a publicat concluziile echipei sale de investigare a programului cu privire la testul de zbor cu echipaj uman din 2024. Ancheta a identificat 61 de recomandări.

Pe baza acestor concluzii, Boeing a efectuat modificări termice la modulul de serviciu al Starliner, pe care NASA le va evalua în cadrul misiunii Starliner-1.

De asemenea, NASA şi Boeing au decis de comun acord să implementeze o modificare suplimentară a designului supapei de propulsie, pentru a ajuta la certificarea navei spaţiale şi viitoarele zboruri cu echipaj.

După misiunea Starliner-1, NASA şi Boeing vor finaliza modificarea designului supapei de propulsie a modulului de serviciu. Boeing va implementa, de asemenea, alte îmbunătăţiri, inclusiv instalarea unor noi propulsoare şi baterii precum şi efectuarea unor modificări minore la sistemul de paraşute pentru îmbunătăţirea performanţei şi fiabilităţii, a precizat NASA.