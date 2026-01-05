Fenomene astronomice în 2026. Ploi de stele, eclipse și planete vizibile pe cer

3 minute de citit Publicat la 16:42 05 Ian 2026 Modificat la 16:47 05 Ian 2026

Când Pământul traversează un flux dens de particule cosmice, specialiștii numesc acest fenomen „ploaie de stele”. FOTO: Hepta

Cei fascinați de spectacolul ceresc vor avea parte de multe fenomene astronomice în 2026. De la lună plină strălucitoare până la ploi de meteori și eclipse totale remarcabile.

Noul an a început cu Luna Lupului, sâmbătă, prima dintre cele trei superluni ale anului. Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar, a putut fi observată la sud de discul argintiu al Lunii, potrivit EarthSky, citat de CNN.

Însă acesta este doar începutul. Anul 2026 aduce numeroase alte ploi de meteori și evenimente astronomice importante, potrivit lui Robert Lunsford, coordonator al rapoartelor despre bolizi în cadrul Societății Americane de Meteori.

Superluna și luna plină

În mod obișnuit, un an are 12 luni pline, câte una în fiecare lună. În 2026 însă, vor fi 13, dintre care două în luna mai.

A doua lună plină dintr-o lună calendaristică este cunoscută drept „lună albastră”. De regulă, o lună plină apare la fiecare 29 de zile, în timp ce majoritatea lunilor au 30 sau 31 de zile, ceea ce duce la apariția unei luni albastre aproximativ o dată la doi ani și jumătate.

După superluna din ianuarie, următoarele două vor avea loc în noiembrie și decembrie. În medie, Luna se află la aproximativ 384.472 de kilometri de Pământ. Superluna din decembrie va fi însă cea mai apropiată din an, la doar 356.740 de kilometri, conform EarthSky.

Potrivit Farmers’ Almanac, acestea sunt toate lunile pline din 2026:

1 februarie: Luna Zăpezii

3 martie: Luna Viermelui

1 aprilie: Luna Roz

1 mai: Luna Florilor

31 mai: Luna Albastră

29 iunie: Luna Căpșunilor

29 iulie: Luna Cerbului

28 august: Luna Sturionului

26 septembrie: Luna Recoltei

26 octombrie: Luna Vânătorului

24 noiembrie: Luna Castorului

23 decembrie: Luna Rece

Ploi de meteori

După maximul Quadrantidelor care a avut loc chiar la începutul lunii ianuarie, următoarea ploaie importantă de meteori va fi Liridele, în luna aprilie.

Conform Societății Americane de Meteori, datele de vârf pentru celelalte ploi de meteori din 2026 sunt:

Liridele: 21–22 aprilie

Eta Aquaride: 5–6 mai

Delta Aquaride Sudice: 30–31 iulie

Alpha Capricornide: 30–31 iulie

Perseide: 12–13 august

Orionide: 21–22 octombrie

Tauride Sudice: 4–5 noiembrie

Tauride Nordice: 11–12 noiembrie

Leonide: 16–17 noiembrie

Geminide: 13–14 decembrie

Urside: 21–22 decembrie

„Perseidele și Geminidele vor fi cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului”, spune Lunsford. „Perseidele sunt prognozate să atingă maximul fără interferență din partea Lunii.”

Geminidele au oferit un spectacol deosebit în 2025, cu rate de până la 135 de meteori pe oră, iar specialiștii spun că nu există motive pentru care în 2026 fenomenul să nu fie la fel de intens, odată ce Luna apune.

Eclipse solare

În 2026 vor avea loc două eclipse solare și două eclipse de Lună, potrivit NASA.

Pe 17 februarie, o eclipsă inelară de Soare va fi vizibilă în Antarctica. Fenomenul apare atunci când Luna se află la distanța maximă față de Pământ și nu poate acoperi complet Soarele, lăsând un spectaculos „inel de foc” în jurul său. O eclipsă parțială, cu Soarele în formă de seceră, va putea fi observată în Antarctica, Africa și America de Sud.

Pe 12 august, o eclipsă totală de Soare va fi vizibilă în Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o parte din Portugalia. O eclipsă parțială va putea fi observată în Europa, Africa și America de Nord.

Eclipse de Lună

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă pe 3 martie în Asia, Australia, insulele din Pacific și cele două Americi.

Eclipsele de Lună apar doar în timpul Lunii pline, atunci când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar Luna intră în umbra Pământului. În acest moment, satelitul natural capătă o nuanță roșiatică, fenomen cunoscut sub numele de „Lună sângerie”, cauzat de filtrarea luminii solare prin atmosfera terestră.

O eclipsă parțială de Lună va putea fi observată între 27 și 28 august în America, Europa, Africa și vestul Asiei.

Parade planetare și apariții spectaculoase

Luna februarie va aduce o paradă de șase planete vizibile pe cerul nopții. Saturn va fi aproape de orizont, în timp ce Venus și Mercur vor apărea la apus. Neptun va putea fi observat lângă Saturn doar cu telescopul sau binoclul.

Uranus va fi vizibil lângă Lună pe 23 februarie, iar Jupiter va străluci pe cerul estic la începutul serii. Pe 26 februarie, Luna și Jupiter vor apărea foarte aproape una de cealaltă.

Pe 19 mai, după apus, Luna în formă de seceră va străluci între Jupiter și Venus. La începutul lunii iunie, Jupiter și Venus vor apărea una lângă cealaltă, creând impresia unei „planete duble”. Pe 8 și 9 iunie, cele două planete vor părea că își schimbă locurile pe cer.

Un alt fenomen spectaculos va avea loc pe 6 octombrie, când Luna va părea să „ascundă” temporar planeta Jupiter pentru observatorii din America de Nord.

Pe 16 noiembrie, Marte va apărea aproape de Jupiter pe cerul estic, iar pe 4 decembrie, Luna se va alătura planetei Venus, în timp ce Jupiter și Marte vor forma un nou duo strălucitor pe cerul dimineții.