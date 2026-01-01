Primele „stele căzătoare” din 2026: Ploaia de meteori Quadrantide atinge apogeul săptămâna aceasta. Când și cum se poate vedea mai bine

Ploaia de meteori Quadrantide este prima din an. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pasionații de observarea cerului vor avea parte de un dublu spectacol ceresc în acest weekend, când prima Lună Plină din 2026 va fi urmată, la scurt timp, de apogeul uneia dintre cele mai puternice ploi de meteori ale anului, potrivit Live Science.

Deși nu este la fel de faimoasă ca Perseidele din august sau Geminidele din decembrie, „ploaia” de Quadrantide din ianuarie poate fi la fel de bogată.

Anul acesta, ele vor fi active între 28 decembrie și 12 ianuarie și vor atinge punctul maxim pe 3 ianuarie, începând în jurul orei 16:00 EST (21:00 UTC).

Cum și unde se pot observa „stelele căzătoare”

În timpul acestui maxim, pot fi observate aproximativ 25 de „stele căzătoare” pe oră. Totuși, deoarece ploaia de meteori coincide anul acesta cu Luna Plină, cerul va fi relativ luminos. Acest lucru va face ca meteorii mai slabi să fie mai greu de văzut, fiind probabil vizibili doar în jur de 10 pe oră.

Apogeul este unul scurt, de aproximativ șase ore, așa că observatorii ar trebui să înceapă să privească cerul imediat ce se întunecă. Deși meteorii Quadrantidelor tind să fie relativ slabi, ei pot produce adesea „bolizi” spectaculoși.

Quadrantidele pot fi văzute oriunde pe cerul nopții, dar par să provină din partea nordică a cerului — mai exact din constelația Boötes, o parte a acesteia fiind cunoscută anterior sub numele de Quadrans Muralis (de aici și numele acestei ploi de meteori).

Cel mai bun mod de a vizualiza acest punct radiant al Quadrantidelor este să privești cerul nopții în zona mânerului binecunoscutului asterism Carul Mare.

De ce apare fenomenul pe cer

Ploaia de meteori Quadrantide are loc atunci când, în fiecare ianuarie, Pământul traversează un flux îngust de praf și resturi care orbitează în jurul Soarelui.

Se crede că acest flux provine de la un obiect numit 2003 EH, care ar putea fi un asteroid sau o cometă stinsă și care are nevoie de 5,5 ani pentru a orbita Soarele de la aproximativ aceeași distanță ca Pământul (dar la o distanță sigură), potrivit EarthSky.

Următoarea ploaie de meteori notabilă va fi cea a Liridelor, în aprilie. Când ploaia de meteori Liride va atinge apogeul în noaptea de 21–22 aprilie, în timpul unei luni în formă de seceră, condițiile cerului vor fi ideale pentru observarea a aproximativ 18 stele căzătoare pe oră.

Pentru a maximiza numărul de meteori pe care îi vei vedea în timpul oricăruia dintre aceste evenimente, caută un loc cu o vedere cât mai largă și neobstrucționată a cerului nopții.

Luna strălucitoare din timpul Quadrantidelor va face inutilă încercarea de a merge în zone foarte întunecate, dar încearcă să ții luna în spatele tău pentru a-ți crește șansele de a observa stele căzătoare.