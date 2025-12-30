Ce ne pregătește Universul în 2026. Ziua în care șase planete se vor alinia spectaculos. Ce se întâmplă încă din 3 ianuarie

Ce ne pregătește Universul în 2026. FOTO: Getty Images

Noul an vine cu spectacole cosmice oferite de Lună: primii astronauți care o vor vizita după mai bine de 50 de ani, dar și o „caravană” de module de aselenizare robotice, inclusiv noul Blue Moon, supradimensionat, al lui Jeff Bezos. O superlună este așteptată pe 3 ianuarie, iar pentru luna mai este anunțată o „Superlună Albastră” în sens astronomic, scrie AP.

Și Soarele va atrage atenția, cu o eclipsă inelară („inel de foc”), la capătul lumii, în februarie, și o eclipsă totală de Soare în nordul extrem, în august. Sunt așteptate și mai multe aurore în locuri neobișnuite, deși, probabil, nu la fel de des ca în ultimii doi ani.

Deși încă poate fi observată cu telescoape performante de amatori, cometa descoperită recent, cunoscută drept 3I/Atlas, se estompează de la o zi la alta, după ce a trecut pe lângă Pământ în decembrie. Următoarea ei „întâlnire” va fi cu Jupiter, în martie. Când acest intrus înghețat va părăsi Sistemul Solar peste un deceniu, se va întoarce acolo unde îi este locul: în spațiul interstelar. Este al treilea vizitator interstelar cunoscut. Oamenii de știință se așteaptă să mai apară și alții.

„Nu-mi vine să cred că a durat atât de mult să descoperim trei”, a spus Paul Chodas de la NASA, care urmărește astfel de obiecte încă din anii 1980. Iar odată cu tehnologii tot mai bune, „șansa de a surprinde un alt vizitator interstelar va crește”.

Ce ne pregătește Universul în 2026:

Următoarea oprire: Luna

Comandantul viitoarei misiuni lunare NASA, Reid Wiseman, a declarat că sunt șanse mari ca el și echipajul său să fie primii care vor vedea cu propriii ochi porțiuni întinse ale feței îndepărtate a Lunii, zone pe care astronauții Apollo nu le-au observat în urmă cu o jumătate de secol. Observațiile lor ar putea fi de mare ajutor geologilor, a notat el, și altor specialiști care aleg viitoare locuri de aselenizare.

Lansată la începutul anului, misiunea cu trei americani și un canadian va trece pe lângă Lună, va face o întoarcere în spatele ei, apoi se va întoarce direct spre Pământ, pentru a încheia misiunea de 10 zile. Nu este prevăzută o coborâre pe Lună.

Sunt programate și mai multe aselenizări robotice, inclusiv din partea Chinei și a unor companii americane. La începutul anului, Bezos își dorește ca firma sa, Blue Origin, să lanseze un prototip al modulului de aselenizare pe care îl proiectează pentru astronauții NASA. Această demonstrație Blue Moon va avea 8 metri înălțime, mai mult decât vehiculul care a dus pe suprafața Lunii cei 12 astronauți din programul Apollo. Varianta Blue Moon destinată echipajelor va fi aproape dublă ca înălțime.

Revenite pentru o nouă încercare de a ajunge pe Lună, Astrobotic Technology și Intuitive Machines vizează, de asemenea, aselenizări în 2026, cu echipamente științifice. Singura entitate privată care a reușit până acum o aselenizare, Firefly Aerospace, își propune să ajungă pe fața îndepărtată a Lunii în 2026.

China vizează regiunea polară sudică în noul an, trimițând un rover, dar și un așa-numit „hopper” (un vehicul capabil să sară), care să ajungă în cratere umbrite permanent, în căutarea gheții.

Eclipse

Cosmosul „scoate artileria grea” cu o eclipsă totală de Soare pe 12 august, care va începe în Arctica și va traversa Groenlanda, Islanda și Spania. Va dura două minute și 18 secunde, în timp ce Luna se aliniază între Pământ și Soare, acoperindu-l. Prin comparație, eclipsa totală din 2027 va dura 6 minute și jumătate și va trece peste mai multe țări.

În 2026, o eclipsă inelară („inel de foc”) va avea loc în Antarctica, pe 17 februarie, cu doar câteva stații de cercetare aflate în poziție ideală pentru observație. Africa de Sud și extremul sudic al statelor Chile și Argentina vor avea vizibilitate parțială. O eclipsă totală de Lună va urma la două săptămâni după eclipsa inelară din februarie, iar o eclipsă parțială de Lună va încheia seria, la final de august.

Parada planetelor

Șase dintre cele opt planete ale Sistemului Solar vor fi vizibile într-o aliniere spectaculoasă în jurul datei de 28 februarie. Chiar și o Lună aproape plină intră în „scenă”, apărând alături de Jupiter. Uranus și Neptun. Mercur, Venus, Jupiter și Saturn ar trebui să fie vizibile cu ochiul liber, la scurt timp după apus, dacă vremea permite, deși Mercur și Venus vor fi aproape de linia orizontului.

Marte va fi singurul absent. Vestea bună: planeta roșie va participa la o paradă a șase planete în august.

Superluni

Trei superluni vor lumina cerul nopții în 2026, un fenomen care apare când Luna plină se apropie de Pământ mai mult decât de obicei, pe orbita sa care nu este un cerc perfect. Părând mai mare și mai strălucitoare, superluna e un spectacol apreciat și poate fi observată cu ochiul liber.

Prima superlună a anului, în ianuarie, coincide cu un curent de meteori, însă lumina Lunii îi va estompa probabil. A doua superlună din 2026 va veni pe 24 noiembrie, iar a treia va avea loc în noaptea de 23 spre 24 decembrie. Superluna din Ajunul Crăciunului va trece la 356.740 de kilometri de Pământ.

Aurorele boreale și australe

Soarele este așteptat să producă în 2026 noi erupții care ar putea declanșa furtuni geomagnetice pe Pământ, dând naștere unor aurore spectaculoase. Totuși, activitatea solară ar urma să înceapă să se domolească, pe măsură ce ciclul solar de 11 ani intră, în sfârșit, pe o pantă descendentă.

„2026 va fi un an incitant pentru pasionații de fenomene spațiale”, a spus Rob Steenburgh de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA).