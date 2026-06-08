O eclipsă totală de Soare va avea loc în această vară. Tot ce trebuie să știi despre fenomenul astronomic rar

Eclipsă totală de Soare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O eclipsă totală de Soare va crea un spectacol pe cer, pentru prima dată după mai bine de doi ani, pe 12 august 2026, potrivit CNN.

O eclipsă totală de Soare are loc atunci când Luna trece între Soare și Pământ, proiectând o umbră asupra planetei noastre care blochează complet lumina Soarelui în anumite regiuni ale lumii, potrivit NASA.

De unde se vede eclipsa totală de Soare din august 2026

Observatorii cerului din anumite zone ale Groenlandei, Islandei, nordului Spaniei și nord-estului Portugaliei vor putea vedea faza de totalitate, momentul în care cerul se întunecă temporar, iar Soarele dispare complet.

În același timp, o eclipsă parțială, în care doar o parte din lumina Soarelui este blocată, va fi vizibilă în anumite regiuni din Europa, Africa și America de Nord.

O eclipsă totală de Soare a fost vizibilă din Mexic, Statele Unite și Canada în aprilie 2024, însă ultima eclipsă totală observabilă de pe continentul european a avut loc în 2006, potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA).

Evenimentul din august este prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Spania continentală din 1905 și reprezintă prima dintre cele trei eclipse solare pe care țara le va putea observa până în 2028, conform ESA.

„O eclipsă totală de Soare este unul dintre acele momente rare în care milioane de oameni pot privi cerul împreună și pot simți atât uimire, cât și curiozitate”, a declarat Carole Mundell, directorul pentru știință al ESA. „Este un moment comun care ne conectează cu Universul și ne amintește că dorința de a explora și de a înțelege este una dintre cele mai mari forțe ale umanității.”

Când se vede cel mai bine eclipsa

Banda îngustă a totalității va avea o lungime de 5.157 mile (8.300 kilometri), începând deasupra coastei arctice în jurul orei 13:00 ET (20:00 în România), după care va trece în apropierea Polului Nord și va continua peste Groenlanda, Islanda, Portugalia și nordul Spaniei, potrivit EarthSky.

Observatorii din Groenlanda ar trebui să beneficieze de puțin peste două minute de totalitate, în timp ce cei din nordul Spaniei ar putea vedea doar aproximativ 20 de secunde, dacă vremea va permite. Condițiile meteorologice nefavorabile reprezintă întotdeauna cel mai mare obstacol în observarea unei eclipse.

Eclipsa va traversa regiunea Galicia și apoi Insulele Baleare din Spania, pe măsură ce se apropie apusul, accelerând trecerea de la zi la noapte, potrivit Comitetului Științific și Consultativ Spaniol pentru Trio-ul de Eclipse.

Pentru a verifica momentul exact în care eclipsa va avea loc în zona dumneavoastră și modul în care va arăta, puteți consulta site-ul Time and Date.

Pentru cei care locuiesc în afara traseului eclipsei, ESA va transmite în direct faza de totalitate de la Observatorul Astrofizic Javalambre din Teruel, Spania.

Când va avea loc următoarea eclipsă totală de Soare

Următoarea eclipsă totală de Soare va traversa sudul Spaniei, nordul Africii, Arabia Saudită și Yemen pe 2 august 2027, potrivit NASA.

Statele Unite nu vor mai avea ocazia să observe o eclipsă totală de Soare până la 30 martie 2033, iar chiar și atunci singurul loc din care va putea fi văzută va fi Alaska. Abia pe 22 august 2044 o eclipsă totală de Soare va fi din nou vizibilă din partea continentală a Statelor Unite, când totalitatea va traversa statele Dakota de Nord și Montana.

Următoarea eclipsă totală de Soare care va străbate Statele Unite de la un coastă la alta va avea loc pe 12 august 2045. Traseul totalității va traversa California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama și Florida, în timp ce o eclipsă parțială va fi vizibilă în alte state.

Cum pot privi eclipsa în siguranță

Nu este niciodată sigur să privești direct Soarele fără protecție specializată, cu excepția perioadei de totalitate, când lumina Soarelui este complet blocată.

La primul semn de reapariție a luminii solare, trebuie să puneți o pereche de ochelari certificați pentru eclipse sau să utilizați un vizor solar portabil. Alternativ, puteți observa Soarele cu un telescop, binoclu sau aparat foto dotat cu un filtru solar special montat în partea frontală, care oferă aceeași protecție pentru ochi ca ochelarii pentru eclipse.

Ochelarii de soare obișnuiți nu pot înlocui ochelarii pentru eclipse sau vizoarele solare, acestea fiind de mii de ori mai închise la culoare și conforme cu standarde internaționale. Evitați utilizarea ochelarilor sau vizoarelor pentru eclipse care sunt rupte, zgâriate sau deteriorate.

De asemenea, nu este sigur să priviți Soarele printr-un dispozitiv optic — obiectiv foto, telescop sau binoclu — în timp ce purtați ochelari pentru eclipsă sau utilizați un vizor solar portabil, potrivit NASA. Razele solare se concentrează atunci când trec printr-un astfel de dispozitiv, iar această concentrare poate perfora filtrul ochelarilor sau al vizorului și poate provoca leziuni oculare grave.

Ce pot învăța oamenii de știință din eclipse

Eclipsele solare oferă oamenilor de știință oportunități unice de a studia Soarele și coroana sa, adică atmosfera exterioară, și oferă publicului șansa de a participa ca oameni de știință cetățeni.

În timpul eclipsei din august, cercetătorii intenționează să lanseze baloane de mare altitudine care vor putea captura imagini ale evenimentului și ale umbrei Lunii. Scopul lor este să reproducă un experiment realizat în timpul eclipsei din 1919, care a măsurat modul în care gravitația Soarelui deviază lumina provenită de la stele îndepărtate și care a confirmat teoria relativității generale a lui Albert Einstein, potrivit Comitetului Științific și Consultativ Spaniol pentru Trio-ul de Eclipse.

Oamenii de știință cetățeni sunt invitați să își construiască propriile instrumente pentru a măsura schimbările care apar în atmosferă atunci când cerul se întunecă temporar.

„Folosim astfel de momente pentru a aduce știința și tehnologia spațială mai aproape de societate, pentru a inspira generațiile viitoare și pentru a uni oamenii din întreaga Europă prin entuziasmul descoperirii”, a declarat Mundell de la ESA.