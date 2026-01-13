Ziua se va schimba în noapte: Astronomii confirmă oficial data pentru cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Va dura peste 6 minute

Eclipsă de soare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Astronomii au confirmat oficial data a ceea ce deja numesc „cea mai lungă eclipsă solară a secolului”, un eveniment rar în care ziua se va transforma, aproape literal, în noapte. Întregi regiuni de pe Pământ se pregătesc pentru întuneric la prânz. Iar numărătoarea inversă a început deja discret.

Cea mai lungă eclipsă solară totală până după anul 2100

O eclipsă solară totală, de o asemenea magnitudine încât nu va mai fi văzută în acest secol, va avea loc pe cer pe 2 august 2027. Această eclipsă va fi mai lungă decât oricare alta din ultimele trei decenii.

Spectacolul astronomic viitor a fost numit eclipsa secolului deoarece se presupune că va fi cea mai lungă eclipsă solară totală până după anul 2100. La punctul său maxim, totalitatea va dura 6 minute și 23 de secunde, aproape de durata maximă posibilă pe Pământ, a transmis Forbes.

Aceasta este „destul de lung pentru a putea vedea coroana soarelui”, care „este vizibilă cu ochiul liber doar în timpul totalității, în detalii excepționale.” Comparativ, eclipsa solară totală din aprilie 2024 a durat 4 minute și 28 de secunde la maxim.

În timpul unei eclipse solare totale, luna acoperă complet soarele, scufundând lumea într-un întuneric temporar. Acest lucru se întâmplă deoarece soarele este „aproximativ de 400 de ori mai mare decât luna, dar se află și de aproximativ 400 de ori mai departe de Pământ”, a explicat BBC. Aceasta face ca ele să pară de aceeași dimensiune pe cer.

Durata lungă a eclipsei din 2027 se datorează „unei alinieri cosmice perfecte”. Asta înseamnă că luna va fi „aproape de punctul său cel mai apropiat de Pământ (perigeu), iar soarele aproape de punctul său cel mai îndepărtat (afelion), făcând ca luna să pară suficient de mare pentru a acoperi discul întreg al soarelui pentru mai mult timp decât de obicei.”

De unde începe „eclipsa secolului” din 2 august 2027

Eclipsa solară totală va începe în Maroc și sudul Spaniei și „va traversa Algeria, Tunisia, Libia, Egipt și Arabia Saudită, culminând în Yemen și pe coasta Somaliei”, a declarat Wired.

Va dura cel mai mult în Egipt, în special în Luxor și Aswan. Alte părți din Europa, Asia și Africa vor vedea o eclipsă parțială.

America de Nord nu va putea observa în mare parte eclipsa, deși o eclipsă parțială ar putea fi vizibilă în regiunile nordice.

„Inel de foc” pe cer, în februarie 2026

Deși eclipsa din 2027 stârnește entuziasm, nu este singura eclipsă de interes care urmează.

O eclipsă solară inelară, care apare atunci când „luna nu poate bloca complet soarele, așa cum se întâmplă în timpul unei eclipse solare totale, iar lumina arzătoare a soarelui înconjoară umbra lunii, creând un efect de inel de foc”, va avea loc deasupra Antarcticii pe 17 februarie 2026, a transmis CNN.

O eclipsă solară parțială, în formă de semilună, va fi vizibilă în Antarctica, Africa și America de Sud.

Două eclipse lunare sunt, de asemenea, așteptate în 2026. O eclipsă lunară totală, care apare atunci când luna trece prin umbra Pământului și pare roșie, va fi vizibilă pe cerul nopții pentru cei din Asia, Australia, Insulele Pacificului și America pe 3 martie, în timp ce o eclipsă lunară parțială va fi vizibilă pentru cei din America, Europa, Africa și Asia de Vest între 27 și 28 august.

Totuși, următoarea eclipsă solară totală va avea loc pe 12 august 2026, când calea totalității va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei și nordul Spaniei, cu 1-2 minute de totalitate spre sfârșitul zilei. Pentru Spania, aceasta va fi prima dintre două eclipse solare totale în mai puțin de un an.

Eclipsele solare nu trebuie privite cu ochiul liber. Ele trebuie observate fie indirect, fie cu ochelari de protecție.