Eclipsa totală de Soare în 2026. Ce se vede din România

Eclipsa se produce la apusul Soarelui. Nu priviți Soarele ochelari speciali de protecţie, întrucât puteţi orbi. Sursa colaj foto: Getty Images

Eclipsa totală de Soare din 2026 va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. Din România, evenimentul va putea fi observat doar parțial, însă va oferi un spectacol rar pe cer, vizibil în funcție de zonă și condițiile meteo. În ţara noastră nu s-a mai văzut o eclipsă de Soare la apus de 30 de ani.

O eclipsă totală de Soare are loc pe 12 august 2026

Fenomenul astronomic va putea fi observat în toată splendoarea sa din mai multe regiuni ale lumii, în special din zone ale Europei de Vest, Atlanticului de Nord și nordului Africii, unde Luna va acoperi complet discul solar pentru câteva minute. Durata fazei de totalitate va varia în funcție de locație, iar în unele zone eclipsa va dura mai mult de două minute, oferind condiții ideale pentru observații astronomice și fotografii spectaculoase.

Specialiștii atrag atenția că observarea în siguranță a eclipsei necesită utilizarea unor filtre solare certificate sau a ochelarilor speciali pentru eclipse pentru a preveni afectarea vederii.

Din România, eclipsa de Soare din 12 august va fi vizibilă parțial. Sursa foto: Getty Images

De asemenea, condițiile meteo vor juca un rol esențial în vizibilitatea fenomenului, iar pasionații de astronomie sunt încurajați să urmărească prognozele locale și recomandările instituțiilor de profil înainte de eveniment.

Zone din care se vede eclipsa totală

Eclipsa totală de Soare din vara acestui an va fi vizibilă în totalitate din zone precum Spania, nordul Portugaliei, Groenlanda şi Islanda. Luna va acoperi complet Soarele, iar cerul se va întuneca pentru câteva minute, chiar înainte de apus.

Vizibilitatea eclipsei totale de Soare va fi influențată și de ora locală la care se produce fenomenul, ceea ce înseamnă că în unele regiuni Soarele va fi relativ jos pe cer, iar în altele se va afla aproape de zenit. Acest detaliu este important atât pentru observatori, cât și pentru fotografi, deoarece poziția Soarelui poate afecta claritatea observațiilor și tipul de echipamente necesare pentru surprinderea momentului de totalitate.

În plus, accesibilitatea geografică va juca un rol esențial în alegerea zonelor de observație. Unele dintre regiunile din care eclipsa totală va fi vizibilă se află în zone slab populate sau greu accesibile, ceea ce ar putea îngreuna deplasarea pasionaților de astronomie. Specialiștii recomandă planificarea din timp a călătoriilor, luând în calcul infrastructura locală, condițiile de trafic și posibilitatea aglomerației în punctele-cheie de observare.

În seara de 12 august va avea loc o ploaie de meteori, pe care pasionaţii de astronomie o aşteaptă cu nerăbdare. Până să admire Perseide, aceştia, dar şi cercetătorii pot să se bucure de Liridele, următoarea ploaie importantă de meteori, care va fi în luna aprilie.

Ce vom vedea din România

Din România, eclipsa va fi vizibilă parțial. În vestul țării, Soarele va fi acoperit de satelitul natural al Pământului în proporție de 33% – la Oradea, potrivit astro-urseanu.ro. Cu cât ne deplasăm spre est, cu atât această valoare scade. De exemplu, în București fenomenul nu se va vedea.

"(...). Fenomenul astromic al anului din țara noastră va fi eclipsa de Soare, care se va vedea la apus și din 1996 nu s-a mai văzut în țara noastră o eclipsă de Soare la apus. Nu va fi totală și nu va fi vizibilă din toată țara, dar va fi vizibilă din cea mai mare parte din țară. Cel mai bine se va vedea dinspre vest.

Cine se află în vestul țării va vedea acoperire de vreo 30% a soarelui și imaginați-vă un soare care apune, e de format roșu și mai are și Luna peste el. Va fi cel mai frumos apus de soare din acest an, pe 12 august.

Tot ce e de la Pitești înspre Constanța, orice oraș din zona aia nu va vedea eclipsa. Deci, nu vom putea vedea nici măcar din București. În Timișoara, Arad sau acolo unde e «botul peștelui», acolo se vede cel mai bine", a declarat Adrian Șonka, astronom la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu", pentru Antena 3 CNN.

Oficialul a mai adăugat că pe 28 august va fi o eclipsă de Lună. "Tot așa, Luna va apune în eclipsă. Deci, vom avea anul acesta, în România, două eclipse și amândouă la apus: apusul Soarelui (n.r.: 12 august) și apusul Lunii pe 28 august", a mai subliniat Adrian Șonka.

Cum se produc eclipsele de Soare

Eclipsele de Soare se produc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, blocând total sau parțial lumina solară care ajunge la suprafața Terrei, conform science.nasa.gov. Acest fenomen este posibil doar în faza de Lună Nouă, când cele trei corpuri cerești se aliniază aproape perfect. Umbra Lunii cade astfel pe o parte a Pământului, iar din zonele aflate sub această umbră poate fi observată eclipsa.

Există mai multe tipuri de eclipse de Soare, în funcție de poziția Lunii față de Pământ și Soare, a relatat britannica.com.

Eclipsa totală are loc atunci când Luna acoperă complet discul solar, eclipsa parțială apare când doar o parte din Soare este acoperită, iar eclipsa inelară se produce atunci când Luna se află mai departe de Pământ și nu reușește să acopere Soarele în întregime, lăsând vizibil un inel luminos în jurul său.

Deși Luna este mult mai mică decât Soarele, diferența de distanță face ca ele să pară aproape egale ca dimensiune pe cer, permițând producerea eclipselor totale. Fenomenul nu are loc în fiecare lună, deoarece orbita Lunii este ușor înclinată față de cea a Pământului, iar alinierea perfectă se produce doar în anumite momente ale anului, numite "sezoane de eclipse".