Cel mai frumos apus al anului 2026: Din ce orașe se va vedea eclipsa de soare în România. În București nu va fi vizibilă

Pe 12 august, o eclipsă totală de Soare va fi vizibilă în România. Foto: Getty Images

Anul 2026 va fi unul spectaculos pentru pasionații de astronomie. Pe 12 august va fi o eclipsă de soare care se va vedea și din România, iar astronomii spun că atunci va fi cel mai frumos apus al anului.

- 12 August: eclipsă de soare care va fi vizibilă în totalitate în Spania, Islanda, Groenlanda și nordul Portugaliei. Din România, eclipsa va fi vizibilă parțial.

- Aprilie dar şi August: ploile de meteori.

- E posibil să avem o cometă vizibilă cu ochiul liber.

- Saturn, Jupiter și Marte vor putea fi observate cu ochiul liber în diferite perioade ale anului, uneori foarte aproape una de cealaltă.

- Vor apărea și așa-numitele super-luni.

Adrian Șonka, astronom: Fenomenele acestea se văd cu ochiul liber, trebuie doar să știi când și unde sî te uiți. Eu consider că fenomenul astromic al anului din țara noastră va fi clipsa de soare, care se va vedea la apus și din 1996 nu s-a mai văzut în țara noastră o eclipsă de soare la apus. Nu va fi totală și nu va fi vizibilă din toată țara, dar va fi vizibilă din cea mai mare parte din țară. Cel mai bine se va vedea dinspre vest. Cine se află în vestul țării va vedea acoperire de vreo 30% a soarelui și imaginați-vă un soare care apune, e de format roșu și mai are și luna peste el. Va fi cel mai frumos apus de soare din acest an, pe 12 august.

Tot ce e de la Pitești înspre Constanța, orice oraș din zona aia nu va vedea eclipsa. Deci nu vom putea vedea nici măcar din București. În Timișoara, Arad sau acolo unde e „botul peștelui”, acolo se vede cel mai bine.

O să fie și o eclipsă de lună, pe 28 august, și tot așa luna va apune în eclipsă. Deci vom avea anul acesta în România două eclipse și amândouă la apus: apusul soarelui și apusul lunii pe 28 august.

Chiar acuma se întâmplă ceva și cu planetele. Jupiter este destul de aproape de pământ și oamenii deja văd o stea strălucitoare seara, înspre răsărit și o văd toată noaptea. O să apară și Venus începând cu luna martie, când orice om de pe planetă o va vedea. În 8 iunie se va întâlni cu Jupiter, apoi apare și Mercur. Așadar, vom avea trei aștri foarte strălucitori.