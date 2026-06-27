Mai puțin de 50 de zile până la una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de Soare. Unde va putea fi observat fenomenul rar

2 minute de citit Publicat la 23:45 27 Iun 2026 Modificat la 23:49 27 Iun 2026

Pe 12 august, o eclipsă totală de Soare va fi vizibilă în România. Foto: Getty Images

Pasionații de astronomie se pregătesc pentru unul dintre cele mai impresionante fenomene cerești ale următorilor ani. Pe 12 august 2026, o eclipsă totală de Soare va traversa mai multe regiuni ale emisferei nordice, oferind unor milioane de oameni șansa de a vedea cerul întunecându-se în plină zi, potrivit Forbes.

Umbra Lunii va traversa zona arctică, estul Groenlandei, vestul Islandei, Oceanul Atlantic și nordul Spaniei. O mică porțiune din Portugalia va fi, de asemenea, inclusă în traseul eclipsei.

Pentru observatorii aflați în zona de totalitate, discul solar va fi acoperit complet, iar coroana solară va deveni vizibilă cu ochiul liber pentru câteva minute.

Până la 2 minute și 18 secunde de întuneric

Durata maximă a eclipsei va ajunge la 2 minute și 18 secunde, cele mai bune condiții fiind așteptate în apropierea Islandei.

În Spania, fenomenul se va produce chiar înainte de apusul soarelui, oferind imagini spectaculoase la orizont.

Evenimentul este considerat unul istoric pentru anumite regiuni. Va fi prima eclipsă totală de Soare observabilă din Islanda din 1954 și prima vizibilă din Spania după anul 1905.

Europa continentală nu a mai fost traversată de o eclipsă totală de Soare din 1999.

În același timp, numeroase zone din Europa, nord-vestul Africii, Canada și nordul Statelor Unite vor putea observa o eclipsă parțială.

Coincidență rară: eclipsă și ploaie de meteoriți în aceeași zi

Data de 12 august marchează și perioada de maximă activitate a roiului meteorilor Perseide, una dintre cele mai cunoscute ploi de meteoriți ale anului.

În condiții ideale, pot fi observate până la 100 de „stele căzătoare” pe oră.

Unii specialiști consideră că, în zonele favorabile, eclipsa ar putea oferi chiar posibilitatea observării unor meteori sau, în regiunile nordice, a aurorei boreale.

Cele mai bune locuri pentru observarea eclipsei

Printre destinațiile recomandate pentru observarea fenomenului se numără:

Scoresby Sund, Groenlanda – până la 2 minute și 17 secunde de totalitate;

– până la 2 minute și 17 secunde de totalitate; Peninsula Snæfellsnes, Islanda – aproximativ 2 minute și 9 secunde;

– aproximativ 2 minute și 9 secunde; Reykjavík, Islanda – aproximativ 1 minut;

– aproximativ 1 minut; Peninsula Reykjanes, Islanda – până la 1 minut și 46 de secunde;

– până la 1 minut și 46 de secunde; A Coruña, Spania – 1 minut și 16 secunde;

– 1 minut și 16 secunde; León, Spania – 1 minut și 44 de secunde;

– 1 minut și 44 de secunde; Burgos, Spania – 1 minut și 44 de secunde;

– 1 minut și 44 de secunde; Zaragoza, Spania – 1 minut și 22 de secunde;

– 1 minut și 22 de secunde; Delta Ebro, Spania – 1 minut și 36 de secunde;

– 1 minut și 36 de secunde; S’Arenal, Mallorca, Spania – 1 minut și 35 de secunde.

Experții estimează că zeci de nave de croazieră specializate vor transporta turiști către Groenlanda, în timp ce Islanda și nordul Spaniei vor deveni principalele puncte de atracție pentru pasionații de eclipse.

Cum poate fi observat fenomenul în siguranță

Astronomii avertizează că Soarele nu trebuie privit direct în timpul fazelor parțiale ale eclipsei fără ochelari speciali certificați sau filtre solare adecvate.

Singurul moment în care protecția poate fi îndepărtată este în timpul totalității, atunci când Luna acoperă complet discul solar. Imediat după reapariția primei raze de lumină solară, ochelarii trebuie puși din nou.

Un fenomen rar

O eclipsă totală de Soare are loc undeva pe Pământ, în medie, la fiecare aproximativ 16 luni. Cu toate acestea, pentru o anumită localitate, un asemenea eveniment poate apărea doar o dată la câteva sute de ani.

Dacă vremea va fi favorabilă, eclipsa din 12 august 2026 promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului și să atragă mii de turiști și pasionați ai cerului din întreaga lume.