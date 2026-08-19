O plantă "miraculoasă" folosită în Grecia și Roma antică a fost regăsită după 2.000 de ani. În antichitate era păstrată alături de aur

Silphium, planta "miraculoasă" folosită de grecii, romanii și egiptenii din Antichitate și despre care se credea că a dispărut în urmă cu aproximativ două mii de ani, ar fi fost redescoperită în Turcia. FOTO: Captură Youtube

Silphium, planta "miraculoasă" folosită de grecii, romanii și egiptenii din Antichitate și despre care se credea că a dispărut în urmă cu aproximativ două mii de ani, ar fi fost redescoperită în Turcia. Profesorul care a studiat-o crede că a găsit un exemplar al legendarei plante.

Planta, numită de grecii antici silphion sau silphium, avea flori aurii. Cu mult înainte de ascensiunea Atenei și a Imperiului Roman, aceasta devenise unul dintre cele mai căutate produse din regiunea mediteraneeană. Se crede că planta, care avea flori galbene prinse de o tulpină groasă, era zdrobită, prăjită, sotată sau fiartă și folosită ca medicament, aliment și chiar contraceptiv. În timpul domniei lui Iulius Cezar, peste 450 de kilograme de silphium erau păstrate alături de aur în tezaurul imperial al Romei, iar lăstarii plantei erau considerați la fel de valoroși ca argintul, scrie Greek Reporter.

La numai șapte secole după ce a fost consemnată pentru prima dată pe coasta Cirenaicăi, în actuala Libie, planta atât de apreciată a dispărut din lumea mediteraneeană antică.

Cronicarul roman Pliniu cel Bătrân susținea în lucrarea sa Istoria naturală că, în secolul I d.Hr., fusese găsită "o singură tulpină", care i-a fost oferită împăratului Nero. Aceasta este ultima mențiune documentată despre silphium.

Exploratorii din Evul Mediu au căutat planta pe trei continente, însă fără rezultat

Istoricii au ajuns astfel să considere dispariția silphiumului drept primul caz de extincție documentată a unei specii, fie ea vegetală sau animală.

Deși planta era considerată dispărută de secole și nu mai apărea decât în izvoarele istorice, Mahmut Miski, cercetător la Universitatea din Istanbul, crede că a redescoperit-o. În opinia sa, specia Ferula drudeana, care crește pe Muntele Hasan, ar putea fi misterioasa plantă antică, deși locul se află la aproape 1.600 de kilometri de regiunea în care aceasta creștea odinioară.

Potrivit unui material publicat de National Geographic, cercetătorul a descoperit mai multe asemănări între Ferula drudeana și silphium, care corespund descrierilor botanice vechi și imaginilor reprezentate pe monedele grecești antice.

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Miski a observat că ambele plante au rădăcini groase și ramificate și flori galbene. În plus, amândurora le sunt atribuite proprietăți medicinale puternice. Ferula drudeana conține compuși cu potențial anticancerigen și proprietăți antiinflamatoare, asemănători celor despre care se știa că se găseau în silphium.

Deși Ferula drudeana a fost găsită la sute de kilometri de locul de origine al silphiumului, Miski afirmă că planta crește în două zone din Turcia care au fost locuite de greci în urmă cu mii de ani. Una dintre aceste regiuni este Capadocia.

Compuși medicinali asemănători celor ai plantei antice

Miski este specializat în știința care studiază medicamentele obținute din surse naturale. El a întâlnit pentru prima dată planta despre care crede acum că este silphium în timp ce desfășura cercetări postdoctorale. Cercetătorul primise o finanțare pentru a colecta exemplare de Ferula, un gen din aceeași familie cu morcovul, feniculul și pătrunjelul, cunoscut pentru numeroșii compuși cu potențial terapeutic.

În timp ce studia plantele de pe Muntele Hasan, Miski a identificat 30 de metaboliți secundari cu posibile utilizări medicale. Potrivit acestuia, printre compuși se află substanțe cu proprietăți anticancerigene, contraceptive și antiinflamatoare. Cercetătorul consideră că analizele viitoare ar putea descoperi alte zeci de compuși de interes medical care nu au fost încă identificați.

Pe Muntele Hasan, Miski a discutat și cu oamenii care îngrijeau plantele. Aceștia i-au spus că oilor și caprelor le plac frunzele, un detaliu menționat și de Pliniu în descrierea silphiumului antic. Potrivit relatărilor lui Pliniu, oile și caprele pășteau pe terenurile unde creștea silphium. Oile adormeau după ce consumau planta, în timp ce caprele începeau să strănute. Cronicarul scria că sucul plantei, numit "laser", era foarte apreciat atât ca medicament, cât și pentru alte utilizări și se vindea la același preț ca argintul. Pliniu preciza însă că planta nu mai fusese găsită de mulți ani în Cirenaica.

Asemănări cu imaginile de pe monedele din Cirenaica

Potrivit unui studiu publicat în 2021 în revista Plants de Miski și echipa sa, Ferula drudeana prezintă mai multe asemănări cu silphium, așa cum era descris în textele antice și reprezentat pe monedele din Cirenaica: de la rădăcinile groase și ramificate până la frunzele asemănătoare celor de țelină.

Asemănarea fizică nu este însă singura legătură identificată de cercetători. Potrivit relatărilor antice, silphium ar fi apărut pentru prima dată după o ploaie torențială de primăvară, numită în acea perioadă „ploaie neagră”.

Miski și echipa sa citează izvoare grecești potrivit cărora planta ar fi apărut în apropierea Grădinilor Hesperidelor și a regiunii Syrtis Major imediat după ce pământul fusese îmbibat de "o ploaie neagră ca smoala". Evenimentul s-ar fi produs cu șapte ani înainte de întemeierea orașului Cirene.

Miski a observat că, după ploile din aprilie, Ferula drudeana răsare din solul Capadociei și poate ajunge la o înălțime de aproximativ 1,8 metri într-o singură lună.

Se spune că nobilii din Cirenaica încredințaseră cultivarea plantei nomazilor din deșert. Hipocrate ar fi consemnat două încercări eșuate de transplantare a plantei în Grecia. În mod asemănător, Miski a constatat că Ferula drudeana este dificil de transplantat. Singura metodă eficientă identificată a fost stratificarea la rece, un proces prin care semințele sunt expuse simultan la frig și umezeală. Folosind această tehnică, Miski și echipa sa au reușit să cultive Ferula într-o seră.

Unul dintre principalele motive pentru care Ferula drudeana nu a fost identificată imediat drept silphium este locul în care crește. Miski a constatat însă că regiunea turcă în care se află Muntele Hasan era locuită de greci în urmă cu mii de ani, iar aceștia ar fi putut transporta cu ușurință planta.

Erica Rowan, profesoară asociată de arheobotanică la Royal Holloway, Universitatea din Londra, consideră ipoteza lui Miski plauzibilă. "Oamenii din Antichitate se pricepeau foarte bine să transporte lucruri. Nu există niciun motiv pentru care locuitorii Cirenaicăi să nu fi putut aduce semințele în Capadocia și să le planteze acolo. Regiunile au un climat mediteraneean suficient de asemănător, iar această specie de Ferula seamănă cu planta reprezentată pe monede.", a explicat Rowan.