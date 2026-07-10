Antena 3 CNN Economic Companii Shein a primit undă verde pentru listarea la bursa din Hong Kong: A așteptat aprobarea Chinei un an

Shein a primit undă verde pentru listarea la bursa din Hong Kong: A așteptat aprobarea Chinei un an

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 15:44 10 Iul 2026 Modificat la 15:44 10 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
shein platforma comert online logo ecran telefon smartphone
Logo-ul platformei de comerț online Shein din China, pe ecranul unui smartphone. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Retailerul online Shein a obţinut mult aşteptata aprobare de la Comisia de Reglementare a Pieţelor Financiare din China (CSRC) pentru Oferta Publică Iniţială (IPO) la Bursa de la Hong Kong, conform unui comunicat postat pe sit-ul CSRC, deschizând calea pentru o listare care a eşuat în New York şi Londra, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Shein aşteaptă de un an unda verde din partea Beijingului pentru IPO, care trebuia aprobată de cele mai înalte niveluri din conducerea Partidului Comunist, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Înfiinţată în China, dar acum cu sediul la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume graţie volumului mare al operaţiunilor sale din domeniul low-cost fashion.

Printre investitorii săi se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management şi HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.

×
Etichete: China bursa asia shein actiuni listare la bursă listare bursă Made in China e-commerce comerț online comenzi online

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Companii
» Citește mai multe din Companii
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close