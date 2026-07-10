Shein a primit undă verde pentru listarea la bursa din Hong Kong: A așteptat aprobarea Chinei un an

Logo-ul platformei de comerț online Shein din China, pe ecranul unui smartphone. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Retailerul online Shein a obţinut mult aşteptata aprobare de la Comisia de Reglementare a Pieţelor Financiare din China (CSRC) pentru Oferta Publică Iniţială (IPO) la Bursa de la Hong Kong, conform unui comunicat postat pe sit-ul CSRC, deschizând calea pentru o listare care a eşuat în New York şi Londra, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Shein aşteaptă de un an unda verde din partea Beijingului pentru IPO, care trebuia aprobată de cele mai înalte niveluri din conducerea Partidului Comunist, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Înfiinţată în China, dar acum cu sediul la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume graţie volumului mare al operaţiunilor sale din domeniul low-cost fashion.

Printre investitorii săi se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management şi HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.