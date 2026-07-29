Fabricile auto și moto Toyota și Honda din Japonia opresc temporar producția, din cauza cutremurului de 7,1 grade de marți

Angajați lucrează la fabrica Takaoka a companiei Toyota, din Japonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Toyota a anunţat, miercuri, că va opri până vineri activitatea la trei fabrici din sudul Japoniei, pentru a evalua impactul cutremurului de marți asupra furnizorilor şi lanţului logistic, la câteva ore după ce a reluat producţia stopată în ziua precedentă, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Seismul cu magnitudinea 7,1, produs marţi în prefectura sud-vestică Kumamoto, a afectat infrastructura rutieră şi a lăsat fără electricitate mii de locuinţe, sporind temerile privind lanţurile de aprovizionare şi logistice.

„Situaţia, inclusiv replicile şi eforturile de recuperare, se schimbă zilnic. Vom continua să prioritizăm siguranţa mai presus de orice”, se arată în comunicatul celui mai mare producător auto mondial, în legătură cu suspendarea activităţii la fabricile sale Miyata, Kanda şi Kokura, până pe data de 31 iulie.

Mai multe fabrici au oprit producția

Toyota produce modelul de lux Lexus la uzina din Miyata, care are o capacitate anuală de producţie de 430.000 de vehicule, iar la celelalte două unităţi fabrică autovehicule hibride şi motoare.

La rândul său, producătorul auto nipon Honda Motor a informat că va extinde, până vineri, suspendarea activităţii la fabrica sa de motociclete din Kumamoto pentru a efectua lucrări de reparaţii în zonele afectate de cutremur.

De asemenea, producătorul de cipuri Renesas a oprit activitatea celor două uzine din Kumamoto pentru a evalua impactul asupra echipamentelor.

Nissan a anunţat că nu intenţionează să suspende activitatea fabricii sale din Fukuoka, la nord de Kumamoto, unde produce SUV-ul Rogue, dar monitorizează situaţia lanţurilor de aprovizionare şi logistice.